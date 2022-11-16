О двух участках теплотрассы, открытых в парке Победы и недалеко от него, «НГ» сообщила жительница Костаная Анастасия САВЕЛЬЕВА.

Трубы за зданием по ул. Победы, 70, скорее всего, облюбовали бомжи

- Часто гуляю в парке Победы, - рассказала она. - Недавно заметила две тонкие трубы, ржавые и полностью открытые. Дальше - больше. Когда вышла из парка, увидела еще две трубы, такого же диаметра и практически полностью голые. Они расположены за зданием по ул. Победы, 70.

Трубы в парке Победы ржавые и голые

По указанным адресам корреспонденты «НГ» увидели две небольшие трубы в парке Победы, а чуть дальше - еще две. Судя по остаткам ветхой одежды рядом с трубами живут люди без определенного места жительства, которые и обрывают изоляцию.

Трубы рядом с домом по Аль-Фараби, 100 спустя две недели хорошо закрыли

Трубы рядом с домом по пр. Аль-Фараби, 100, о которых «НГ» писала два номера назад, хорошо закрыли.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-51-51, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!