В 127-м туре «Нужных денег» вновь не удалось собрать полную кассу

Поступивших средств не хватило на удовлетворение всех заявок. Эта фраза стала регулярно повторяться в статьях о нашем благотворительном проекте. Несомненно, это связано с ухудшением финансового положения наших читателей, которым все труднее выделять средства для поддержки нуждающихся. Поэтому распределение собранных денег - задача не из легких.

В прошлом 126-м туре мы не смогли выдать участникам те суммы, которые были указаны в заявках. 6-летней Еве Гурневич передали всего 105 500 из требуемых 300 000 тенге. А 10-летнему Алишеру Жетписбаеву из 860 000, необходимых для курса лечения и обследования, собрали 757 845 тенге. Таким образом, Еве не хватило 194 500, Алишеру - 102 155 тенге.

После завершения 126-го тура для Евы поступило 5 запоздавших взносов на сумму 8 000 тенге: 4 000 прислала Ирина и по 1 000 - Аркат, Татьяна, Ансар и Аманжел.

Алишеру тридцатью запоздавшими взносами помогли собрать большую часть недостающей суммы. Взносы были такие: 50 000 - Наталья, 10 000 - Ольга, 5 000 - Кульшат, 3 000 - Малик, 2 100 - Мерген; по 2 000 - Амир, Надежда, Асель, Руслан, Анастасия, Алина, Нуржан, Ксения, Лилия, Акжана; 1 700 - Анна, 1 500 - Сабина; по 1 000 - Ермек, Айдар, Регина, Наталья, Динара, Марьям, Анара, Юлия; по 500 - Анэля, Ксения, Ерден и первоклассница Забава Погребняк. Итого собралась довольно приличная сумма - 87 800 тенге.

Традиционно мы перечислили запоздавшие взносы тем, кому они предназначены, но при подсчете сборов 127-го тура эти деньги не учитывали, сразу занесли их в сводную таблицу по всем турам проекта, обозначив звездочками.

Лечение будет оплачено

У 2-летнего Айтуара ЖАНДАРБЕКОВА из Костаная длинный диагноз: «ДЦП, двойная гемиплегия тяжелой степени (спастический тетрапарез), микроцефалия, краниостеноз, симптоматическая эпилепсия, частичная атрофия зрительных нервов (ЧАЗН)». Хотя по поводу последнего заболевания врачи спорили, ясно, что состояние мальчика тяжелое. Это обстоятельство, а также то, что Айтуар впервые участвует в нашем проекте, склонило комиссию в пользу решения о полном удовлетворении именно этой заявки.

Айтуар уже начал проходить лечение / Фото из личного архива

Дамиля ЖАНДАРБЕКОВА воспитывает мальчика одна и возить сына в челябинские клиники ей тяжело как финансово, так и физически. Поэтому она решила воспользоваться удобным случаем - приездом российских медиков в Костанай. Для курса лечения у известного питерского остеопата Меньшикова нужно 335 000 тенге. Для Айтуара поступило 17 взносов на общую сумму 46 800 тенге. Мы добавили 288 200 тенге из безадресных взносов и помогли оплатить для Айтуара курс лечения.

- Курс начался 9 ноября, Айтуар уже получил две процедуры, - говорит Дамиля. - На эти сеансы пришлось занимать деньги. Теперь мы оплатим весь курс полностью. Спасибо «Нашей Газете» за такой нужный проект, спасибо всем, кто помог, самой мне очень трудно скопить деньги на лечение! А я уже вижу, что ему лучше после сеансов.

Дамиля отметила, что после приемов у остеопата Айтуара перестает мучить спастика, он спокойно спит, стал чаще и громче гулить. После полного курса лечения наверняка улучшения закрепятся и общее состояние мальчика станет менее тяжелым.

Меньше половины необходимого

21-летняя Балшекер КСТАУВА из Костаная всю свою жизнь стойко борется с ДЦП. Борьба идет за возможность ходить без поддержки сопровождающего, танцевать не в спецколяске, а на своих ногах. Мечты могут быть совсем простыми и непонятными здоровым людям. Балшекер мечтает сама пойти в магазин и выбрать себе платье. У нее уже получается передвигаться самостоятельно, но недолго и не очень уверенно. Девушке нужно еще много трудиться над собой, не пропускать курсы реабилитации. А для этого необходимы время и деньги. В столичном Центре реабилитации есть новый тренажер «Космос», который очень помогает Балшекер. На оплату очередного курса занятий требуется 550 000 тенге.

Несмотря на недобор средств, Балшекер все равно поедет на реабилитацию / Фото из личного архива

Для Балшекер поступило 6 адресных взносов на общую сумму 23 500 тенге. К ним мы добавили все, что осталось из безадресных взносов, и получили 243 512 тенге. Это даже меньше половины необходимого. Честно говоря, мы думали, что такой результат сильно расстроит девушку, но ее ответ был полон оптимизма.

- Эта сумма - подарок для меня, - обрадовалась Балшекер, - даже если хватит на половину занятий, я все равно поеду. Я так благодарна проекту «Нужные деньги» и всем, кто не жалеет своих денег для того, чтобы делать добро. Спасибо всем огромное! Эта сумма - уже старт. Я, правда, очень рада.

Балшекер из тех людей, которых сложно сломать, она всегда ищет в любом положении позитивные моменты и надеется только на лучшее. Многим здоровым и благополучным людям есть чему поучиться у этой стойкой девушки.

О тех, кому помогли

Участница 125-го тура 43-летняя Динара КАЛАКОВА из поселка Александровка Костанайского района нуждалась в замене суставов. В частности, в нашем проекте ей собирали на операцию по замене коленного сустава правой ноги. Операция должна была пройти в городском ревматологическом центре Алматы 20 сентября. Но, когда Динара прибыла в клинику, врачи провели дополнительные обследования и предупредили ее о возможных тяжелых осложнениях после операции. В самом тяжелом случае сустав может отторгаться, и постоянные мучения такого пациента все равно не позволят ему ходить. А ведь у Динары тяжелым ревматоидным артритом поражены практически все суставы, от стоп до кистей. Это было даже визуально заметно.

Алматинские ревматологи предложили альтернативу - курс специального физиолечения, аппаратура для которого есть только в южной столице. Динаре было сложно принять решение, но она приняла доводы тех врачей, которые отговаривали ее от хирургического вмешательства.

Неделю назад Динара Калакова приехала в редакцию и удивила нас. Она зашла уверенной походкой, без трости и выглядела совершенно иначе, чем до поездки в Алматы.

- Вот посмотрите, я чувствую себя здоровой, хожу легко, могу доить корову без болей в руках, - сообщила счастливо улыбающаяся женщина. - Помните, какая я была худая? А после лечения прибавила в весе 10 кг. За 15 лет меня болезнь совсем измотала, а теперь я себя чувствую легко. Если бы раньше можно было так лечиться, я бы сохранила суставы лучше. Но сейчас все позади. Дома все счастливы, муж, дети - все плакали от радости, когда я вернулась к ним почти здоровой. Врачи говорят, что нужно будет еще к ним приехать. Если бы в Костанае была такая аппаратура, было бы так хорошо! Спасибо людям, благодаря которым я почувствовала себя здоровой, и «Нужным деньгам». Наша семья всем благодарна!

Динара поделилась планами: в будущем она собирается выйти на работу, потому что больше не чувствует себя инвалидом. И пусть стопроцентного излечения в таких случаях, как у Динары, не бывает, но возвращение человеку возможности нормально трудиться делает его счастливым.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 128-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.





Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.

Фонд проекта «Нужные деньги», 127-й тур