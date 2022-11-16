И вновь трудное решение
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 127-м туре «Нужных денег» вновь не удалось собрать полную кассу
Поступивших средств не хватило на удовлетворение всех заявок. Эта фраза стала регулярно повторяться в статьях о нашем благотворительном проекте. Несомненно, это связано с ухудшением финансового положения наших читателей, которым все труднее выделять средства для поддержки нуждающихся. Поэтому распределение собранных денег - задача не из легких.
В прошлом 126-м туре мы не смогли выдать участникам те суммы, которые были указаны в заявках. 6-летней Еве Гурневич передали всего 105 500 из требуемых 300 000 тенге. А 10-летнему Алишеру Жетписбаеву из 860 000, необходимых для курса лечения и обследования, собрали 757 845 тенге. Таким образом, Еве не хватило 194 500, Алишеру - 102 155 тенге.
После завершения 126-го тура для Евы поступило 5 запоздавших взносов на сумму 8 000 тенге: 4 000 прислала Ирина и по 1 000 - Аркат, Татьяна, Ансар и Аманжел.
Алишеру тридцатью запоздавшими взносами помогли собрать большую часть недостающей суммы. Взносы были такие: 50 000 - Наталья, 10 000 - Ольга, 5 000 - Кульшат, 3 000 - Малик, 2 100 - Мерген; по 2 000 - Амир, Надежда, Асель, Руслан, Анастасия, Алина, Нуржан, Ксения, Лилия, Акжана; 1 700 - Анна, 1 500 - Сабина; по 1 000 - Ермек, Айдар, Регина, Наталья, Динара, Марьям, Анара, Юлия; по 500 - Анэля, Ксения, Ерден и первоклассница Забава Погребняк. Итого собралась довольно приличная сумма - 87 800 тенге.
Традиционно мы перечислили запоздавшие взносы тем, кому они предназначены, но при подсчете сборов 127-го тура эти деньги не учитывали, сразу занесли их в сводную таблицу по всем турам проекта, обозначив звездочками.
Лечение будет оплачено
У 2-летнего Айтуара ЖАНДАРБЕКОВА из Костаная длинный диагноз: «ДЦП, двойная гемиплегия тяжелой степени (спастический тетрапарез), микроцефалия, краниостеноз, симптоматическая эпилепсия, частичная атрофия зрительных нервов (ЧАЗН)». Хотя по поводу последнего заболевания врачи спорили, ясно, что состояние мальчика тяжелое. Это обстоятельство, а также то, что Айтуар впервые участвует в нашем проекте, склонило комиссию в пользу решения о полном удовлетворении именно этой заявки.
Айтуар уже начал проходить лечение / Фото из личного архива
Дамиля ЖАНДАРБЕКОВА воспитывает мальчика одна и возить сына в челябинские клиники ей тяжело как финансово, так и физически. Поэтому она решила воспользоваться удобным случаем - приездом российских медиков в Костанай. Для курса лечения у известного питерского остеопата Меньшикова нужно 335 000 тенге. Для Айтуара поступило 17 взносов на общую сумму 46 800 тенге. Мы добавили 288 200 тенге из безадресных взносов и помогли оплатить для Айтуара курс лечения.
- Курс начался 9 ноября, Айтуар уже получил две процедуры, - говорит Дамиля. - На эти сеансы пришлось занимать деньги. Теперь мы оплатим весь курс полностью. Спасибо «Нашей Газете» за такой нужный проект, спасибо всем, кто помог, самой мне очень трудно скопить деньги на лечение! А я уже вижу, что ему лучше после сеансов.
Дамиля отметила, что после приемов у остеопата Айтуара перестает мучить спастика, он спокойно спит, стал чаще и громче гулить. После полного курса лечения наверняка улучшения закрепятся и общее состояние мальчика станет менее тяжелым.
Меньше половины необходимого
21-летняя Балшекер КСТАУВА из Костаная всю свою жизнь стойко борется с ДЦП. Борьба идет за возможность ходить без поддержки сопровождающего, танцевать не в спецколяске, а на своих ногах. Мечты могут быть совсем простыми и непонятными здоровым людям. Балшекер мечтает сама пойти в магазин и выбрать себе платье. У нее уже получается передвигаться самостоятельно, но недолго и не очень уверенно. Девушке нужно еще много трудиться над собой, не пропускать курсы реабилитации. А для этого необходимы время и деньги. В столичном Центре реабилитации есть новый тренажер «Космос», который очень помогает Балшекер. На оплату очередного курса занятий требуется 550 000 тенге.
Несмотря на недобор средств, Балшекер все равно поедет на реабилитацию / Фото из личного архива
Для Балшекер поступило 6 адресных взносов на общую сумму 23 500 тенге. К ним мы добавили все, что осталось из безадресных взносов, и получили 243 512 тенге. Это даже меньше половины необходимого. Честно говоря, мы думали, что такой результат сильно расстроит девушку, но ее ответ был полон оптимизма.
- Эта сумма - подарок для меня, - обрадовалась Балшекер, - даже если хватит на половину занятий, я все равно поеду. Я так благодарна проекту «Нужные деньги» и всем, кто не жалеет своих денег для того, чтобы делать добро. Спасибо всем огромное! Эта сумма - уже старт. Я, правда, очень рада.
Балшекер из тех людей, которых сложно сломать, она всегда ищет в любом положении позитивные моменты и надеется только на лучшее. Многим здоровым и благополучным людям есть чему поучиться у этой стойкой девушки.
О тех, кому помогли
Участница 125-го тура 43-летняя Динара КАЛАКОВА из поселка Александровка Костанайского района нуждалась в замене суставов. В частности, в нашем проекте ей собирали на операцию по замене коленного сустава правой ноги. Операция должна была пройти в городском ревматологическом центре Алматы 20 сентября. Но, когда Динара прибыла в клинику, врачи провели дополнительные обследования и предупредили ее о возможных тяжелых осложнениях после операции. В самом тяжелом случае сустав может отторгаться, и постоянные мучения такого пациента все равно не позволят ему ходить. А ведь у Динары тяжелым ревматоидным артритом поражены практически все суставы, от стоп до кистей. Это было даже визуально заметно.
Алматинские ревматологи предложили альтернативу - курс специального физиолечения, аппаратура для которого есть только в южной столице. Динаре было сложно принять решение, но она приняла доводы тех врачей, которые отговаривали ее от хирургического вмешательства.
Неделю назад Динара Калакова приехала в редакцию и удивила нас. Она зашла уверенной походкой, без трости и выглядела совершенно иначе, чем до поездки в Алматы.
- Вот посмотрите, я чувствую себя здоровой, хожу легко, могу доить корову без болей в руках, - сообщила счастливо улыбающаяся женщина. - Помните, какая я была худая? А после лечения прибавила в весе 10 кг. За 15 лет меня болезнь совсем измотала, а теперь я себя чувствую легко. Если бы раньше можно было так лечиться, я бы сохранила суставы лучше. Но сейчас все позади. Дома все счастливы, муж, дети - все плакали от радости, когда я вернулась к ним почти здоровой. Врачи говорят, что нужно будет еще к ним приехать. Если бы в Костанае была такая аппаратура, было бы так хорошо! Спасибо людям, благодаря которым я почувствовала себя здоровой, и «Нужным деньгам». Наша семья всем благодарна!
Динара поделилась планами: в будущем она собирается выйти на работу, потому что больше не чувствует себя инвалидом. И пусть стопроцентного излечения в таких случаях, как у Динары, не бывает, но возвращение человеку возможности нормально трудиться делает его счастливым.
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 128-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.
Заявкой считается письмо, в котором указано:
- кому и на какие цели нужны средства;
- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;
- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;
- адрес и контактные телефоны кандидата.
Как поддержать участников
Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.
Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.
Фонд проекта «Нужные деньги», 127-й тур
|Сумма (тенге)
|От кого
|Кому предназначены
|100 000
|Генеральный спонсор такси «Народное»
|На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
|50 000
|Евгений
|На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
|25 000
|Дмитрий
|На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
|25 000
|Талгат
|На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
|10 000
|Баба Маша
|На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
|100 000
|Читатель, пожелавший остаться неизвестным
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|23 000
|Константин
|На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
|Поступления на Каспи-голд:
|245 512
|10 000
|Екатерина
|Для Балшекер Кстаувой
|1 000
|Ерлан
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 000
|Раушан
|Для Айтуара Жандарбекова
|1 000
|Жанар
|Для Балшекер Кстаувой
|500
|Амина
|Для Балшекер Кстаувой
|2 000
|Гульнара
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|2 400
|Ксения
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 000
|Юлия
|Для Балшекер Кстаувой
|10 000
|Viacheslav
|Для Балшекер Кстаувой
|1 000
|Жаинара
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 000
|Оксана
|Для Балшекер Кстаувой
|1 000
|Оксана
|Для Айтуара Жандарбекова
|5 000
|Кайрат
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|8 000
|Фирма Чистодом
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|15 000
|Максут
|На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
|5 000
|Гаухар
|Для Айтуара Жандарбекова
|4 000
|Тамара
|Для Айтуара Жандарбекова
|2 000
|Аскар
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 500
|Роман
|Для Айтуара Жандарбекова
|1 000
|Георгий
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|137
|Амина
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 000
|Екатерина
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|500
|Ольга
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|3 000
|Руслан
|Для Айтуара Жандарбекова
|4 000
|Кульшат
|Для Айтуара Жандарбекова
|1 000
|Аида
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|590
|Мурат
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|200
|Яна
|На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
|190
|Женис
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|100
|Гульшат
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|3 500
|Мадина
|Для Айтуара Жандарбекова
|5 000
|Рустам
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 000
|Асель
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|2 000
|Ильяс
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|500
|Наталья
|Для Айтуара Жандарбекова
|2 000
|Ксения
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 000
|Татьяна
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 000
|Сергей
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 000
|Александр
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|3 000
|Абай
|Для Айтуара Жандарбекова
|1 000
|Сабыр
|Для Айтуара Жандарбекова
|222
|Сергей
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 000
|Виктория
|Для Айтуара Жандарбекова
|1 000
|Аркат
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|300
|Акылдос
|Для Айтуара Жандарбекова
|2 000
|Руслан
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|4 000
|Нурлан
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 000
|Каракозайым
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 000
|Лаура
|Для Айтуара Жандарбекова
|4 000
|Тамара
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 000
|Гульнара
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|700
|Сая
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 000
|Ольга
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|600
|Елизавета
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|500
|Мадина
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|10 000
|Читатель Владимир
|На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
|10 000
|Любовь
|Для Айтуара Жандарбекова
|5 000
|Неизвестный читатель
|На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
|5 000
|Ирина
|Для Айтуара Жандарбекова
|2 000
|Максим
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|2 000
|Евгений
|Для Айтуара Жандарбекова
|28 000
|Данияр
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|5 000
|Валентин
|На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
|500
|Гулсин
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 050
|Неизвестный читатель
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 000
|Дина
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 000
|Динара
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|416
|Владислав
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|200
|Асель
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|703
|Жасулан
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|5 000
|Светлана
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|500
|Наталия
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|500
|Аккудастан
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|500
|Айзада
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|5 000
|Неизвестный читатель
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|180
|Елена
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|5 000
|Сергей
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|585
|Фархад
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|800
|Асхат
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 639
|Дмитрий
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|2 000
|Александр
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|3 000
|Темиркан
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|1 500
|Динара
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|2 000
|Саид Хаким
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|2 000
|Василий
|На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
|10 000
|Сергей
|На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
|3 000
|Андрей
|На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
|1 000
|Гульсым
|На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
|3 000
|Роман
|На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
|3 000
|Максим
|На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
|Итого: 578 512 тенге
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