Благотворительный проект

И вновь трудное решение

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 127-м туре «Нужных денег» вновь не удалось собрать полную кассу

Поступивших средств не хватило на удовлетворение всех заявок. Эта фраза стала регулярно повторяться в статьях о нашем благотворительном проекте. Несомненно, это связано с ухудшением финансового положения наших читателей, которым все труднее выделять средства для поддержки нуждающихся. Поэтому распределение собранных денег - задача не из легких.

В прошлом 126-м туре мы не смогли выдать участникам те суммы, которые были указаны в заявках. 6-летней Еве Гурневич передали всего 105 500 из требуемых 300 000 тенге. А 10-летнему Алишеру Жетписбаеву из 860 000, необходимых для курса лечения и обследования, собрали 757 845 тенге. Таким образом, Еве не хватило 194 500, Алишеру - 102 155 тенге.

После завершения 126-го тура для Евы поступило 5 запоздавших взносов на сумму 8 000 тенге: 4 000 прислала Ирина и по 1 000 - Аркат, Татьяна, Ансар и Аманжел.

Алишеру тридцатью запоздавшими взносами помогли собрать большую часть недостающей суммы. Взносы были такие: 50 000 - Наталья, 10 000 - Ольга, 5 000 - Кульшат, 3 000 - Малик, 2 100 - Мерген; по 2 000 - Амир, Надежда, Асель, Руслан, Анастасия, Алина, Нуржан, Ксения, Лилия, Акжана; 1 700 - Анна, 1 500 - Сабина; по 1 000 - Ермек, Айдар, Регина, Наталья, Динара, Марьям, Анара, Юлия; по 500 - Анэля, Ксения, Ерден и первоклассница Забава Погребняк. Итого собралась довольно приличная сумма - 87 800 тенге.

Традиционно мы перечислили запоздавшие взносы тем, кому они предназначены, но при подсчете сборов 127-го тура эти деньги не учитывали, сразу занесли их в сводную таблицу по всем турам проекта, обозначив звездочками.

 Лечение будет оплачено

У 2-летнего Айтуара ЖАНДАРБЕКОВА из Костаная длинный диагноз: «ДЦП, двойная гемиплегия тяжелой степени (спастический тетрапарез), микроцефалия, краниостеноз, симптоматическая эпилепсия, частичная атрофия зрительных нервов (ЧАЗН)». Хотя по поводу последнего заболевания врачи спорили, ясно, что состояние мальчика тяжелое. Это обстоятельство, а также то, что Айтуар впервые участвует в нашем проекте, склонило комиссию в пользу решения о полном удовлетворении именно этой заявки.

Айтуар уже начал проходить лечение / Фото из личного архива

Дамиля ЖАНДАРБЕКОВА воспитывает мальчика одна и возить сына в челябинские клиники ей тяжело как финансово, так и физически. Поэтому она решила воспользоваться удобным случаем - приездом российских медиков в Костанай. Для курса лечения у известного питерского остеопата Меньшикова нужно 335 000 тенге. Для Айтуара поступило 17 взносов на общую сумму 46 800 тенге. Мы добавили 288 200 тенге из безадресных взносов и помогли оплатить для Айтуара курс лечения.

- Курс начался 9 ноября, Айтуар уже получил две процедуры, - говорит Дамиля. - На эти сеансы пришлось занимать деньги. Теперь мы оплатим весь курс полностью. Спасибо «Нашей Газете» за такой нужный проект, спасибо всем, кто помог, самой мне очень трудно скопить деньги на лечение! А я уже вижу, что ему лучше после сеансов.

Дамиля отметила, что после приемов у остеопата Айтуара перестает мучить спастика, он спокойно спит, стал чаще и громче гулить. После полного курса лечения наверняка улучшения закрепятся и общее состояние мальчика станет менее тяжелым.

 Меньше половины необходимого

21-летняя Балшекер КСТАУВА из Костаная всю свою жизнь стойко борется с ДЦП. Борьба идет за возможность ходить без поддержки сопровождающего, танцевать не в спецколяске, а на своих ногах. Мечты могут быть совсем простыми и непонятными здоровым людям. Балшекер мечтает сама пойти в магазин и выбрать себе платье. У нее уже получается передвигаться самостоятельно, но недолго и не очень уверенно. Девушке нужно еще много трудиться над собой, не пропускать курсы реабилитации. А для этого необходимы время и деньги. В столичном Центре реабилитации есть новый тренажер «Космос», который очень помогает Балшекер. На оплату очередного курса занятий требуется 550 000 тенге.

Несмотря на недобор средств, Балшекер все равно поедет на реабилитацию / Фото из личного архива

Для Балшекер поступило 6 адресных взносов на общую сумму 23 500 тенге. К ним мы добавили все, что осталось из безадресных взносов, и получили 243 512 тенге. Это даже меньше половины необходимого. Честно говоря, мы думали, что такой результат сильно расстроит девушку, но ее ответ был полон оптимизма.

- Эта сумма - подарок для меня, - обрадовалась Балшекер, - даже если хватит на половину занятий, я все равно поеду. Я так благодарна проекту «Нужные деньги» и всем, кто не жалеет своих денег для того, чтобы делать добро. Спасибо всем огромное! Эта сумма - уже старт. Я, правда, очень рада.

Балшекер из тех людей, которых сложно сломать, она всегда ищет в любом положении позитивные моменты и надеется только на лучшее. Многим здоровым и благополучным людям есть чему поучиться у этой стойкой девушки.

 О тех, кому помогли

Участница 125-го тура 43-летняя Динара КАЛАКОВА из поселка Александровка Костанайского района нуждалась в замене суставов. В частности, в нашем проекте ей собирали на операцию по замене коленного сустава правой ноги. Операция должна была пройти в городском ревматологическом центре Алматы 20 сентября. Но, когда Динара прибыла в клинику, врачи провели дополнительные обследования и предупредили ее о возможных тяжелых осложнениях после операции. В самом тяжелом случае сустав может отторгаться, и постоянные мучения такого пациента все равно не позволят ему ходить. А ведь у Динары тяжелым ревматоидным артритом поражены практически все суставы, от стоп до кистей. Это было даже визуально заметно.

Алматинские ревматологи предложили альтернативу - курс специального физиолечения, аппаратура для которого есть только в южной столице. Динаре было сложно принять решение, но она приняла доводы тех врачей, которые отговаривали ее от хирургического вмешательства.

Неделю назад Динара Калакова приехала в редакцию и удивила нас. Она зашла уверенной походкой, без трости и выглядела совершенно иначе, чем до поездки в Алматы.

- Вот посмотрите, я чувствую себя здоровой, хожу легко, могу доить корову без болей в руках, - сообщила счастливо улыбающаяся женщина. - Помните, какая я была худая? А после лечения прибавила в весе 10 кг. За 15 лет меня болезнь совсем измотала, а теперь я себя чувствую легко. Если бы раньше можно было так лечиться, я бы сохранила суставы лучше. Но сейчас все позади. Дома все счастливы, муж, дети - все плакали от радости, когда я вернулась к ним почти здоровой. Врачи говорят, что нужно будет еще к ним приехать. Если бы в Костанае была такая аппаратура, было бы так хорошо! Спасибо людям, благодаря которым я почувствовала себя здоровой, и «Нужным деньгам». Наша семья всем благодарна!

Динара поделилась планами: в будущем она собирается выйти на работу, потому что больше не чувствует себя инвалидом. И пусть стопроцентного излечения в таких случаях, как у Динары, не бывает, но возвращение человеку возможности нормально трудиться делает его счастливым.

 

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 128-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.


Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.

 

Фонд проекта «Нужные деньги», 127-й тур

Сумма (тенге) От кого Кому предназначены
100 000 Генеральный спонсор такси «Народное» На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
50 000 Евгений На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
25 000 Дмитрий На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
25 000 Талгат На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
10 000 Баба Маша На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
100 000 Читатель, пожелавший остаться неизвестным На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
23 000 Константин На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
Поступления на Каспи-голд: 245 512
 10 000 Екатерина Для Балшекер Кстаувой
 1 000 Ерлан На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 000 Раушан Для Айтуара Жандарбекова
 1 000 Жанар Для Балшекер Кстаувой
 500 Амина Для Балшекер Кстаувой
 2 000 Гульнара На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 2 400 Ксения На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 000 Юлия Для Балшекер Кстаувой
 10 000 Viacheslav Для Балшекер Кстаувой
 1 000 Жаинара На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 000 Оксана Для Балшекер Кстаувой
 1 000 Оксана Для Айтуара Жандарбекова
 5 000 Кайрат На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 8 000 Фирма Чистодом На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 15 000 Максут На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
 5 000 Гаухар Для Айтуара Жандарбекова
 4 000 Тамара Для Айтуара Жандарбекова
 2 000 Аскар На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 500 Роман Для Айтуара Жандарбекова
 1 000 Георгий На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 137 Амина На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 000 Екатерина На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 500 Ольга На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 3 000 Руслан Для Айтуара Жандарбекова
 4 000 Кульшат Для Айтуара Жандарбекова
 1 000 Аида На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 590 Мурат На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 200 Яна На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
 190 Женис На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 100 Гульшат На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 3 500 Мадина Для Айтуара Жандарбекова
 5 000 Рустам На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 000 Асель На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 2 000 Ильяс На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 500 Наталья Для Айтуара Жандарбекова
 2 000 Ксения На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 000 Татьяна На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 000 Сергей На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 000 Александр На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 3 000 Абай Для Айтуара Жандарбекова
 1 000 Сабыр Для Айтуара Жандарбекова
 222 Сергей На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 000 Виктория Для Айтуара Жандарбекова
 1 000 Аркат На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 300 Акылдос Для Айтуара Жандарбекова
 2 000 Руслан На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 4 000 Нурлан На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 000 Каракозайым На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 000 Лаура Для Айтуара Жандарбекова
 4 000 Тамара На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 000 Гульнара На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 700 Сая На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 000 Ольга На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 600 Елизавета На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 500 Мадина На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 10 000 Читатель Владимир На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
 10 000 Любовь Для Айтуара Жандарбекова
 5 000 Неизвестный читатель На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
 5 000 Ирина Для Айтуара Жандарбекова
 2 000 Максим На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 2 000 Евгений Для Айтуара Жандарбекова
 28 000 Данияр На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 5 000 Валентин На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
 500 Гулсин На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 050 Неизвестный читатель На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 000 Дина На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 000 Динара На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 416 Владислав На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 200 Асель На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 703 Жасулан На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 5 000 Светлана На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 500 Наталия На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 500 Аккудастан На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 500 Айзада На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 5 000 Неизвестный читатель На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 180 Елена На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 5 000 Сергей На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 585 Фархад На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 800 Асхат На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 639 Дмитрий На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 2 000 Александр На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 3 000 Темиркан На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 1 500 Динара На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 2 000 Саид Хаким На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 2 000 Василий На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)
 10 000 Сергей На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
 3 000 Андрей На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
 1 000 Гульсым На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
 3 000 Роман На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
 3 000 Максим На усмотрение комиссии (Айтуару Жандарбекову)
Итого: 578 512 тенге