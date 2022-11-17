Платить второй раз за законно купленное помещение - абсурд бизнеса по-костанайски

Предпринимателям Чулковым не повезло дважды. Сначала, когда они купили нежилое помещение у недобросовестного, как выяснилось гораздо позже, продавца. И второй раз, когда они, благодаря этому же продавцу, оказались втянутыми в суды, где фигурировали интересы государства. Воронка завертела их небольшой бизнес и крутит до сих пор, не позволяя вырваться и начать нормально работать.

Купили проблему

У Чулковых бизнес семейный. Они открыли магазин сантехники в микрорайоне Южный Костаная, то бишь в КЖБИ, довольно давно. Хороший магазин, известный в городе. Девять лет работали в арендованном помещении по адресу Волынова, 11. Дела шли неплохо, решили купить собственное помещение.

Пока в эти двери создатели магазина входят как в свои собственные / Фото Ксении РЕБИК

- Искали, чтобы рядом было, место же наработанное, нашли прямо через дорогу, - говорит корреспондентам «НГ» Галина ЧУЛКОВА, на которую в апреле 2019 года новая недвижимость и была оформлена.

Помещение по Маяковского, 116 было встроенной нежилой частью многоэтажного комплекса «Кут-Шанырак». Возводило его ТОО «Компания «Ерлан», и это уточнение имеет принципиальное значение для всей истории.

Чулковы нашли информацию о продаже на сайте «Крыша», аналогичное объявление имелось и на OLX. Крупные, популярные ресурсы. Связались с ПКСК «Куат», им показали помещение. Предлагал его к продаже риелтор. Предприниматели решили брать, сделку купли-продажи оформили через нотариуса, при нем отдавали деньги, наличными 15 млн тенге. Там как раз увидели владелицу недвижимости Дилару Иришову. Нотариус проверил по базам недвижимость на наличие обременений. Их не было.

Чулковы много трудов и средств вложили, чтобы сделать помещение в черновой отделке магазином / Фото Оксаны Чулковой

- Мы взяли помещение в черновой отделке. Делали стяжку полов, клали плитку, проводили электрику, делали освещение, ставили сантехнику. Позже установили решетки, сделали вентиляцию. Короче, превратили его в магазин. Было много работы и много затрат, - рассказывает Оксана ЧУЛКОВА, бухгалтер в семейном бизнесе, а сейчас главный ходатай по кабинетам полиции, прокуратуры.

Дело в том, что летом 2022 года Чулковых официально попросили очистить купленное более двух лет назад помещение.

Либо доплата, либо уйти

Оказалось, что к нему имела отношение не только Дилара Иришова, но и ее брат Расул Жайляубаев, изначально учредитель строительной фирмы ТОО «Компания «Ерлан». Упомянутую выше недвижимость он сестре подарил, хотя не имел права этого делать. ТОО уже с 2017 года испытывало финансовые затруднения, находилось в предбанкротном состоянии, соответственно, имело крупные задолженности по налогам. Служба госдоходов взялась долги истребовать, и Жайляубаев, выйдя из состава учредителей, обещал сделать уже как физическое лицо вливания за счет собственного имущества и спасти компанию. Суд счел возможным не банкротить фирму, а назначить срок для реабилитации. Но по закону в это время сделки по отчуждению имущества запрещены. В итоге судебным решением договор дарения между ним и сестрой был аннулирован, «автоматом» пошел и договор купли-продажи между Иришовой и Чулковой.

Галина Чулкова: "Территорию магазина мы освобождать не намерены" / Фото Ксении РЕБИК

- Мы никаких этих подробностей не знали, естественно, в судебном разбирательстве между налоговой и Жайляубаевым наши интересы вроде как не затрагивались, точнее, мы в рамках этих притязаний ничего не могли предпринять, - рассказывает Оксана. - Больше того, нам говорили, что вот он свои обязательства исполнит и нам вообще не о чем будет волноваться.

Но вышло по-другому. Обязательства перед государством все-таки были исполнены, в имущественную массу, например, пошел развлекательный комплекс «Ак-Шанырак»... А вот с Чулковыми вышло куда как хуже.

- Жайляубаев требует с нас либо доплаты в сумме 45 млн тенге за то, что уже нам было один раз продано, либо хочет выдворить нас из помещения, которое считает своим, - говорит Оксана. - Есть еще один вариант - передал, что готов нам вернуть 15 млн тенге, но вы же понимаете, как с момента первой сделки обесценились деньги и как мало мы на них можем купить. Кроме того, часть затрат по отделке помещения относится к числу невозвратных. Знаете, мы ведь никогда с Жайляубаевым не ссорились, не скандалили, видели пару раз на судах, и только. Но сейчас действия в отношении нас можно расценить как беспардонные. Нам сказали, а потом мы и сами увидели, что наш магазин уже выставляется в Интернете на продажу, именно как торговая точка, как бизнес-объект, хотя сделали его таким мы.

В объявлении о продаже магазина упоминают и решетки на окнах. А их тоже ставили Чулкова / Фото Ксении РЕБИК

Действительно, мы видели объявление с многообещающим анонсом «Ищете бизнес-место? Тогда эта информация для вас!». И дальше - про наработанное место и большую проходимость, про то, что имеются коммуникации, видеонаблюдение, решетки на окнах.

Еще в 2020 году с великими трудностями, только посредством следственного суда Чулковы добились статуса потерпевших в этой истории. И обратились за защитой своих прав в полицию. Они считают, что в действиях Расула Жайляубаева есть признаки мошенничества, то есть уголовного деяния.

«Помещение моего магазина»

- Полиция от нас отбивалась буквально, заявления не регистрировали, дело не возбуждали или скоропостижно закрывали раз пять, - говорит Оксана, - мы и в прокуратуру несколько раз обращались по фактам волокиты. Как раз действия госорганов удручают больше всего. Нас не защищают, перед нами какие-то спектакли разыгрывают с обещаниями бесконечными. А до дела дойдет - пусто. Никто ни во что не хочет вникать, анализировать факты. Ну скажите, почему реабилитационный управляющий за два года до нашей сделки не наложил арест на имущество, хотя долги хронически не погашались? Почему это никого не интересует при попытках разобраться в нашем деле? А ведь если бы было обременение, не состоялась бы наша покупка, не было бы нервотрепки в судах. Или сейчас ситуация: мы через адвоката ходатайствовали о наложении ареста на помещение, где сейчас работаем. С учетом того, что его активно продают. Не хватало еще потом судиться с третьей стороной. Обещали - завтра, через неделю... Нет ареста, хотя ходатайство удовлетворили.

Ремонтировать протекающую крышу предприниматели теперь опасаются / Фото Ксении РЕБИК

«НГ» готова была привести в этой публикации мнение второй стороны. На WhatsApp Расула Жайляубаева мы направили предложение ответить на несколько вопросов. Оно было прочитано, но ответа на них мы не получили. Однако, полагаем, его сегодняшняя позиция четко выражена в исковом заявлении. Процитируем: «На данный момент в помещении моего магазина Чулкова Г. П. осуществляет незаконную деятельность: ремонт помещения, реализацию промышленных товаров. Тогда как между нами нет ни договора аренды, ни устных соглашений... Я не раз уведомлял Чулкову... последняя помещение не освободила... Также не раз предупреждал, что, в случае несогласия, мною будет подано исковое заявление в суд для принудительного выдворения административным путем».

В свою очередь, Чулковы 16 ноября побывали на приеме у начальника департамента полиции, ответ на их заявление им пообещали дать до конца месяца.