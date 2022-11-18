Жаль, что не едят интерьер и музыку

В Костанае «ойловские» заведения пользуются заслуженной славой. Прежде всего, из-за кухни. Когда-то стейки, которые подавали в баре при Oil центре, сделали меня верной поклонницей их тибона и рибая. И обслуживания, что немаловажно. Репутация - лучшая из реклам, поэтому обедать в относительно новое «Бистро люкс» наша компания шла, предвкушая удовольствие.

Нас было трое. На календаре - воскресенье. Погода - дрянь. Все располагало к уютным гастрономическим посиделкам. Чистенькая стеклянная дверь бистро распахнулась, и нам с ходу все понравилось. Белые шкафы с вешалками, мебель и убранство обеденного зала, просторные столы, удобные диваны, кресла-стулья на тонких ногах в стиле как бы 50-х, много живой зелени - замиокулькасы с листьями, отмытыми до блеска. И отличная ненавязчивая музыка.

За огромными окнами слякотно, промозгло, а нам несут по рюмочке можжевеловой (350 тенге за 30 г) и хреновухи (350 тенге) местного, как сказала официантка, изготовления, клюквенный морс (1 600 тенге) и ломти ржаного хлеба тоже здешней выпечки. Лепота.

- Сейчас сравним, - сказала одна из участниц застолья, - в Краснодаре я хреновуху пробовала в кафе народно-фольклорного стиля. Прелесть была.

Пригубила и изрекла: «Не хуже».

Поставили рюмки, полюбовались ими - точь-в-точь советский хрусталь, разомлели в ожидании еды. Заказали мы ее немало, самой разной, потому как компания согласилась поработать на Дору.

Меню в бистро довольно обширное и интернациональное, навскидку: Италия, Грузия, Таиланд, Финляндия, Мексика. Ну и мы решили припасть к источникам разных кулинарных традиций. Правда, кухня отказала нам в оссобуко, но клиентка миролюбиво заменила блюдо на цыпленка табака. Остальное все нам обещали, официантка обозначила время ожидания. Ни одно блюдо не требовало его больше 20-25 минут. Мы были согласны.

Обошлось без опозданий. Первыми прибыли битые огурцы с кальмарами (1 000 тенге) и грузинский салат с куриной печенью (1 300 тенге). Кольца кальмара были мягкими, печень тоже, грузинскую ноту обеспечивали зерна граната и кинза. Приятные блюда, но восторгаться было нечем, хотя к огурцам позиционировался какой-то фирменный соус. Не уловили.

Из супов мы захотели вьетнамского фо бо (2 200 тенге), тайского том яма (2 200 тенге) и финской ухи из семги со сливками (1 700 тенге). Уха была признана вкусной.

По поводу фо бо, на поверхности которого плавали прозрачные ломтики редиса и чеснока, реакция была самая сдержанная.

Том ям с тигровыми креветками был у меня. С первой ложки не отпускало ощущение, что я ем рыбную солянку. Обычную кисленькую солянку, хоть убейте. С кусочками переваренной креветки. (Если бы у меня была красивая тигровая креветка, я бы ни за что не стала ее кромсать, а выложила бы целенькой в центр суповой миски). Мне показалось к тому же, что пасты том ям в блюде просто не было.

Мы обменялись мнениями по поводу обоих супов. В теме, что вариантов у них множество. Но есть вещи безусловные: сотрапезнице в фо бо тоже не хватило вкуса и аромата множества специй, характерных для паназиатской кухни.

Почти одновременно с супом мне принесли гриль-салат (1 900 тенге) из кабачка, лука, сладкого перца, салата айсберг, баклажана. Ко времени подачи нет претензий, предупреждали, а вот к качеству есть: совершенно дубовый ломтик баклажана и горчащий сыр типа феты. Его пробовали по моей просьбе все. Так что не померещилось.

Дальше нам подали мясной микс по-бразильски (3 000 тенге), камбалу с гриля (1 700 тенге) и табака (3 000 тенге). Микс официантка рекомендовала как «очень вкусный». Ломтики курицы, говядины и свинины оказались из разряда самых обычных, свинина с жилками.

Меня лично камбала порадовала. Но надо внимательно читать меню. Я почему-то рассчитывала на филе, а мне этого не обещали. Так что из пары небольших тушек я навыбирала изрядно костей.

Для третьей из нас кости стали сущим наказанием там, где она не ждала. В цыпленке табака. За 3 000 тенге в бистро дают половину небольшой птички, в ней было полно раздробленных костей. Судя по результату, повар, во-первых, отбил цыпленка с нешуточной страстью, во-вторых, жарил не в специальной сковороде с крышкой-прессом. Вышло так себе, бледная тень настоящего табака, ни нужной мягкости, ни сочности.

И еще штришок: к нескольким блюдам здесь подают мексиканскую сальсу. Томаты, фиолетовый лук. Ну, не работает это сейчас. Помидоры до ужаса невкусные, а они определяют обаяние сальсы, должны быть спелейшими.

Потом был кофе. Рафа не оказалось, остальное без особенностей. Кроме одной. Мы пили его за неубранным столом. Официантка, похоже, не ведала, что грязную посуду убирают, не дожидаясь окончания трапезы. При этом зал в обед был почти пуст: мы да еще одна пара.

Общий чек - 23 000 тенге. За обслуживание отдельно денег не берут.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ