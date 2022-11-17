Как изготовить кормушку для птиц из подручных материалов и чем ее наполнить

Холода уже не приближаются. Свершилось, они пришли. И тут же в наши окна застучали аккуратными клювиками любознательные синички, как бы спрашивая: «Покушать есть чего?»

Уже пора!

Для зимующих птиц проблема питания - одна из самых важных. Без достаточного поступления энергии птичий организм не сможет справиться с холодами, и недополучившая корма птаха попросту замерзнет насмерть. Так, в морозные зимы погибают 8 из 10 синиц. По другим мелким пернатым статистика тоже не радужная. Поэтому птицам надо помочь пережить зиму, чтобы весной они радовали нас своими голосами и спасали наши сады от полчищ прожорливых вредителей. Если каждая семья вывесит хотя бы одну кормушку и будет наполнять ее кормом, большинство птиц переживут трудные времена.

Синицы - большие любители семечек / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Итак, рассмотрим самый простой и быстрый вариант изготовления кормушки из подручных материалов. Конечно, если речь идет о кормушке, размещаемой во дворе, к примеру на дереве, тогда можно взять трех- или пятилитровую пластиковую бутыль, навырезать в ней окошек и насыпать внутрь корм. Готово! Но, если речь идет о кормушке, вывешиваемой на окне, что является самым удобным вариантом для жителей многоквартирных домов, тогда большое цилиндрическое сооружение вовсе не подходит.

Делаем кормушку из тетрапакета от сока. Для этого с двух сторон пакета очерчиваем границы будущих «окошек», одно - через которое птицы будут брать корм, другое - через которое мы будем их видеть. Только сразу надо определиться, будет кормушка ориентирована горизонтально или вертикально. Потому что снизу бортик должен быть шире, чтобы корм не высыпался. Вырезаем прямоугольные окошки, скругляя углы, сверху к пакету прикрепляем веревочку или проволоку, за которую наше изделие будет подвешиваться.

Кормушка из тетрапакета - самый бюджетный вариант / Фото Ксении РЕБИК

Немного об ориентации кормушки. Решайте сами, расположить тетрапакет вертикально или горизонтально. Только помните, что при вертикальном расположении больше одной птички там не поместится. А если он будет висеть в горизонтальном положении, тогда и 2-3 мелкие птахи смогут одновременно присесть, чтобы схватить по семечке. Однако тут есть один непредсказуемый момент. Если вдруг какой-нибудь хитроумный голубь подсмотрит, что тут раздают еду, он и сам протиснет свою тушку в кормушку, причем будет сидеть там, пока не наестся, тогда у воробьев и синиц практически нет шансов.

Еще небольшое дополнение. Наши жестокие ветра могут легко срывать такие кормушки, приходится либо делать новую, либо ходить под окнами дома, выискивая свою коробочку в снегу, чтобы она не стала простым мусором. Для страховки от такой неприятности можно и даже нужно привязать дополнительную тесемку или резинку, которая будет пропускаться внутрь и зажиматься при закрытии окна. На бортик можно приладить кусочек разрезанного вдоль кембрика (например, изоляцию от толстого электропровода) или любой другой трубочки, чтобы птичьим лапкам было удобнее держаться. Осталось только наполнить кормушку пропитанием и вывесить за окно. Очень скоро она будет обнаружена птичьими разведчиками и начнет пользоваться немыслимой популярностью у пернатых.

Если вам такая кормушка кажется убогой поделкой, недостойной пребывания вблизи вашего жилища, можно посетить один из магазинов сети «ФиксПрайс» и купить готовую, останется только собрать детали в единую конструкцию, с чем справится и ребенок. Вот только просто вывесить ее за окно не получится из-за габаритов, понадобится специальный кронштейн. Впрочем, если у вас ничто (вроде горшков с цветами) не мешает частому открыванию створки окна, можно установить такую кормушку на наружный подоконник. Человек с руками и смекалкой всегда догадается, как сделать лучше.

Птичье меню

Воробьям в качестве корма пойдут и хлебные крошки (они их с удовольствием съедят), остатки каши, особенно гречневой и пшенной, и, собственно, различные крупы.

Дубонос легко перекусит синичке лапку, если она помешает ему завладеть семечкой / Фото из архива «НГ»



А вот у синиц особые предпочтения. Хлеб они могут есть, только если их обмануть, смочив его подсолнечным маслом, да и то не всегда этот трюк удается. Синицы предпочитают семечки. Идут на ура и подсолнечниковые, и дынные, и тыквенные, на худой конец - арбузные. Но самые любимые - семечки подсолнечника, желательно черные, в них выше содержание масла. Только из этого корма они получают достаточно энергии, чтобы пережить холода. Поэтому и не едят хлебные крошки и крупы, дело вовсе не в капризах. И, наверное, все знают, что излюбленное лакомство синиц - сало. Только не забывайте, что сало должно быть несоленым. Если купили для засолки, прежде чем начать колдовать над ним со специями, отрежьте кусочек и поделитесь с птицами. Подумайте о том, что кому-то это поможет дожить до весны.

С середины зимы кормушки начинают посещать снегири / Фото из архива «НГ»



В городе зимой появляются и другие мелкие пернатые: чижи, зеленушки, ополовники, дубоносы, чечетки, снегири и слегка похожие на них урагусы. Довольно большими стайками с наступлением настоящих холодов прибывают красивые птахи с заметным хохолком и приятным пением - всем известные свиристели. Все эти виды тоже посещают кормушки, хоть и не пользуются постоянным абонементом, как синицы. Они питаются самыми разными семенами, чижики, например, даже семена чертополоха могут добывать и поедать. Но для всех предпочтительны семечки подсолнуха. Те же снегири в первую очередь будут таскать из кормушки именно их, а уже потом обратят внимание на ягоды рябины или мелкие плодики сибирской яблони. Поэтому нет смысла обрывать рябину и яблоню-дичку на улицах города, чтобы положить их в кормушку, птицы их и так найдут. Более того, с веток деревьев тем же стайным свиристелям их обрывать удобнее. Все же семечки подсолнуха - лучшее блюдо для всех посетителей кормушки.

Чижики прилетят в кормушки после того, как обшелушат все березовые сережки / Фото из архива «НГ»



Каждый может сделать самое холодное время менее голодным для птиц, надо только захотеть.

Зеленушки стали появляться в городе не так давно / Фото из архива «НГ»