Ответ на критику непрозрачности в распределении сельскохозяйственных субсидий

Аграрии завершают обсуждение изменений в правила субсидирования, презентованные министерством сельского хозяйства. Начало следующего года покажет, новации все-таки начнут работать или снова будут отложены. Спорных моментов все еще много, причем согласия по некоторым нет в среде самих предпринимателей. Один из них, можно сказать, коренной - распределение субсидий.

Кайрат Исмаилов (в центре) призывал не обсуждать новации в субсидировании все разом

Обсудить его на недавнем заседании аграрного комитета палаты предпринимателей Костанайской области предложил председатель регионального совета Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ, руководитель крупнейшей в регионе сельскохозяйственной компании ТОО «Олжа Агро».

- Я лично получаю множество комментариев по этому поводу, как крупнейший получатель субсидий, - сказал он. - Много критики, замечаний. Говорят о том, что якобы существуют схемы и каким-то образом действуют в пользу крупных компаний. Дескать, они разбирают все средства, а мелкие товаропроизводители из-за этого обделены. Но сегодня все идет через систему Qoldau, прозрачно. Просто так никто ничего не получает. А если у нас по объему много субсидий, так и компания крупная, посевных площадей много, техники. Другое дело, что доступ через Qoldau не прост. У меня сидят семь человек с высшим образованием, финансисты, которые занимаются только тем, чтобы заполнять документы, формировать пакеты для заявок, то есть только работой в Qoldau. За каждым хозяйством закреплен куратор, чтобы мы раньше всех подали заявки и эти заявки были безупречными. Мелкие товаропроизводители такого позволить себе не могут. Отсюда, вероятно, и критика.

Небольшие хозяйства идут на то, что услугу заполнения пакета документов и подачу заявки покупают. Фирм-«помогаек» сейчас немало. Абсурдно, но факт - финансовая государственная поддержка многим достается через посредников. Для некоторых само получение субсидий стало бизнесом, а не полеводство или производство молока.

Но большинству аграриев все-таки субсидий просто не хватает. И в этом все дело, первопричина взаимных претензий, считает Ходжаназаров.

- В сфере субсидирования принцип «Кто раньше встал, того и тапочки» работать не должен, - высказал он мнение. - Это неправильно. Субсидии вообще - это костыль, нужен для того, чтобы отрасль не завалилась окончательно. Надо заниматься развитием АПК, а у нас каждый новый министр сельского хозяйства начинает с того, что инициирует изменения в правила субсидирования, танцы с бубном вокруг костыля, который, повторю, помогает инвалиду не рухнуть, но не лечит его. Субсидии мы все недополучаем. 7% от должного - уже победа.

Однако упреки в том, что в сельскохозяйственный бизнес государство слишком много вливает, не получая отдачи в виде изобилия, например, недорогих продуктов, сыплются на отрасль отовсюду. От экспертов-экономистов, министров, обывателей. 42 млрд тенге в этом году для области - разве мало?

Ответ - в цифрах. Один из самых востребованных видов субсидий - инвестиционные, потому что предназначены они для помощи в приобретении очень дорогостоящей техники, оборудования.

- На сегодняшний день по инвестсубсидиям ситуация следующая: у нас на них 11,5 млрд тенге заложено, но заявок уже поступило на 22,5 млрд, - сказал заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Кайрат ИСМАИЛОВ. - заявки, которые поступили в резерв, уже превышают объем средств, запланированных на 2023 год.

А следовало бы учитывать еще и постоянное удорожание тракторов, комбайнов, погрузчиков, кормораздатчиков.

Изменение стоимости техники в тенге за период 2021-2022 гг.*

Название техники Дата покупки в 2021 году и цена Дата покупки в 2022 году и цена Увеличение за год % Увеличение в разы Трактор Кировец К-742 01.10.2021 г. 52 800 000 тнг 01.11.2022 г. 112 000 000 тнг 212% в 2 раза Трактор Бюллер 02.2021 г. 73 000 000 тнг 07.2022 г. 129 000 000 тнг 180% в 1,8 раза Комбайн Акрос 07.2021 г. - 63 000 000 тнг 09. 2022 г. - 106 000 000 тнг 170% в 1,7 раза

*Информацию предоставило ТОО «Зуевка» (Алтынсаринский район)

Кстати, необходимость института субсидирования и нужда в создании агробанка были теми немногими вопросами из сферы сельского хозяйства, которыми в мае на встрече с бизнесом поинтересовался глава государства. Так нужен или нет такой банк, поставил вопрос президент. До сих пор считалось, что консолидированное мнение сельхозпроизводителей - нужен. В пример ставили австрийский Райффайзен банк, корпоративный, универсальный сейчас, он создавался прежде всего в помощь крестьянам.

- Я на встрече с президентом внятных ответов от представителей МСХ не услышал. Изложил свое видение, - рассказал Ходжаназаров, - проблема не в том, что нам нужен такой специальный финансовый институт, как агробанк. Просто из тех, что сейчас работают, нет такого, к которому у нас есть доступ и который реально понимает наши риски. Если такой появится или если их будет много, не нужен агробанк. Нужен банк, который понимает агробизнес.

Интересную резолюцию на этот раз приняли по итогам заседания. С подачи Исмаилова. Через год почти обсуждения новаций в сфере субсидирования он отметил, что на встречах участники пытаются объять необъятное, итог - все поверхностно, масса тонкостей остается за бортом. Решено на завершающем этапе рассматривать изменения отдельными блоками - для зернопроизводителей, животноводов, овощеводов.

В МСХ из палаты в ближайшее время уйдет письмо с изложением позиции по срочным проблемам. Например, по возможной отмене форвардного закупа Продкорпорацией, что костанайцы категорически не приветствуют. Впрочем, сегодня все проблемы финансовой господдержки следует считать срочными. В стране формируется очередной трехлетний бюджет, так что базовые объемы денежной помощи закладываются сейчас.

Фото Галины КАТКОВОЙ