О свалке в парке Победы, рядом с общественным туалетом, «НГ» сообщила жительница Костаная Анастасия САВЕЛЬЕВА.

Вот такая свалка лежит возле общественного туалета парка Победы

- Рядом с общественным туалетом, в парке Победы, скопилась куча мусора: ветки, сломанные вазоны для цветов, три большие мешка с листьями, железки, - рассказала она. - Все это лежит довольно давно, и на это неприятно смотреть. Мусорных контейнеров в этом месте нет, свалку просто устроили рядом с общественным туалетом.

Свалку во дворе дома по пр. Аль-Фараби, 100 спустя две недели не убрали ни за контейнерами...

Как убедились корреспонденты «НГ», куча мусора действительно большая и лежит возле туалета. Свалку рядом с контейнерами, расположенными напротив дома по пр. Аль-Фараби, 100, спустя две недели так и не убрали.

…ни рядом с ними

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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