- В 2017 году в Лермонтовском лесхозе произошел крупный пожар. Тогда в газетах, как я помню, писали, что полицейские поймали двух подростков, те жарили грибы. Сообщалось, что именно по их вине произошел пожар. Когда произошел пожар в Аманкарагае, сразу вспомнила про пожар в 2017-м. Но не помню, чтобы кого-то наказали за тот пожар. Может, в полиции знают?

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Комментарий

Начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан ОМАРБЕКОВ в ответ на запрос «НГ» сообщил, что в июне 2017 года по факту пожара лесного массива в Алтынсаринском районе действительно проводилось расследование по ч. 1 ст. 341 УК РК - уничтожение или повреждение лесов.

- В ходе досудебного расследования было назначено пожарно-техническое исследование, согласно которому причиной пожара явилось неосторожное обращение детей с огнем, - сообщил он. - Согласно ст. 15 УК РК, несовершеннолетние дети не подлежат привлечению к уголовной ответственности. Данное уголовное дело было прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК РК «за отсутствием состава преступления». Законность принятого решения согласовано с прокуратурой Костанайской области.

Омарбеков добавил, что в отношении родителей несовершеннолетних КГУ «Урицкое учреждение лесного хозяйства» направило иск в Алтынсаринский районный суд по взысканию материального ущерба в гражданском порядке.