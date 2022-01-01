В доме по адресу ул. Ворошилова, 3 «Б», где я управляющая, есть пять бесхозных квартир. Там нелегально проживают люди, которые ни за что не платят. С 2019 года мы обращались в прокуратуру, городской акимат и даже в Акорду. Но в ответ слышали лишь обещания, что квартиры вернут на баланс и отдадут очередникам. Позже нам отвечали, что уволился сотрудник, который занимался этим делом. Три года долги этих квартир только растут. Квартиры им сдавала руководитель бывшего ПКСК. Взяла деньги с них как с квартирантов и ушла на пенсию. Что теперь делать с этими квартирами, я не знаю.

Людмила ГОЛОЦЕВИЧ, Костанай

Комментарий

В ответе на запрос «НГ» работавший тогда в этой должности руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Ержан СУЛЕЙМЕН сообщил, что в этом доме на балансе местного исполнительного органа состоят только две арендные комнаты.

- Специалисты отдела 15 июля 2022 года выехали в указанный вами дом для инвентаризации жилого фонда города, составлены акты, - пояснил Сулеймен. - На основании полученных сведений от жильцов данного дома был сделан запрос в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области» о сведениях о праве собственности. По результату запроса был дан ответ. Направлен запрос в городской отдел регистрации актов гражданского состояния сведения по данным гражданам.

В отделе жилищных отношений «НГ» также пояснили, что квартиры в этом доме могли быть сданы в аренду по договорам с ПКСК. Это означает, что по факту они не являются бесхозными.

На дополнительный запрос «НГ» ответил и. о. руководителя отдела жилищных отношений Сактаган МУСТАФИН. Он прокомментировал, на каком основании ПКСК передавал в аренду квартиры.

- Отдел не имеет законных оснований для выяснения причин предоставления жилищ в аренду, - сообщил Мустафин. - В свою очередь, отделом РАГС предоставлены сведения, согласно которым имеется запись о смерти одного из нескольких собственников одной из квартир. Нами установлено, что еще одна квартира - в частной собственности. Отмечу, что информация о праве собственности на объекты недвижимого имущества является сведениями ограниченного доступа и охраняется законом. По остальным квартирам, указанным в обращении Голоцевич, проводится изучение обстоятельств проживания в них граждан.

Мустафин добавил, что этот дом был общежитием для работников комбината железобетонных изделий. В отделе не исключают вариант, что в отношении некоторых квартир имеются ранее возникшие права на недвижимое имущество. Но вопрос о признании каких-либо жилищ выморочными, с учетом сведений РАГС, исключен.