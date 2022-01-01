Обязательно сделайте баночку

На вид это просто яблочное пюре, но на вкус - апфелькрен, яблочный хрен, соус, который так хорошо идет к мясу. Основа соуса хранится в банке на полке холодильника сколь угодно долго. Хрен ведь сам по себе - отменный консервант. Самые крепкие ребята могут употреблять апфелькрен в чистом виде, остальные - смешивать перед употреблением его со сметаной, густыми сливками или даже с мягким сливочным маслом.

Очень хорошо апфелькрен идет, например, к отварному языку, буженине, холодной говядине, битой птице, запеченным свиным ножкам, колбасам.

Хрен нужно сначала перемолоть на мясорубке с мелкой решеткой, накрыть пленкой и отставить в сторону. Очистить яблоки, натереть на терке, положить в кастрюлю и, добавив пару ложек воды, разварить до мягкости. Дать остынуть, соединить с хреном и измельчить массу погружным блендером до состояния гладкого пюре. Добавить к нему по вкусу немного лимонного сока, меда или сахара, можно - чуть-чуть лимонной цедры и щепотку соли. А можно в баночку с соусом положить 3-4 анисовых семечка.

Яблоки лучше брать с ощутимой кислинкой, чтобы итоговый вкус апфелькрена был остро кисло-сладким.

Ингредиенты

700 г очищенных яблок, 150-250 г очищенного хрена, сок среднего лимона, 1 ст. л. меда.