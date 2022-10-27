Об очередной свалке недалеко от дома по ул. Касымханова, 78 «НГ» сообщил житель Костаная Максат САБИТОВ. По его словам, контейнеры во дворе регулярно завалены мусором.

Свалка во дворе дома по ул. Касымханова, 78 скапливается далеко за пределами контейнеров

- В отходах копошатся бомжи, мусор растаскивают собаки, - рассказал Максат Сабитов. - Обращались в ПКСК, там говорят: вопрос не к нам, к «Тазалыку». Этим товарищам либо не дозвониться, либо они считают, что все вывозят вовремя. Неприятно на все это смотреть, а уж тем более жить в таком дворе!

На месте корреспонденты «НГ» увидели кучи мусора не только рядом с контейнерами, но и еще на площадках возле них. На площадке справа лежали старые матрасы, одеяла, куча картонных коробок, лотков из-под яиц. Сложилось ощущение, что людям сложно пройти несколько шагов до контейнеров, поэтому проще складировать мусор рядом.

Свалка напротив ресторана «Тобол» спустя две недели стала еще больше

Свалка напротив ресторана «Тобол», о которой «НГ» писала два номера назад, стала еще больше.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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