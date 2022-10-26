Южный октябрьский ветер позволил продлить летнюю рыбалку

Да, ненасытный наш брат-рыбак. А потому у нас редко получается завершить период летней или зимней ловли с первого раза.

Закрывать нельзя рыбачить

Куда поставить запятую, некоторые наши рыболовы до сих пор не решили. Что для бывалых и рыбанутых совсем неудивительно. Это только новички при первых же осенних заморозках лодку и летние снасти отправляют в гараж зимовать до весны. А опытные знают: наша осенняя погода, как сердце красавицы, склонна к изменам и переменам. Причем даже в течение дня, когда с утра ледок на лужицах, а после обеда загорать можно. Как было ныне в нашем октябре. Ну какой уж при этом финал сезона?

Праздник рыбалки на Курином

Мы с Сабанеем первый раз в октябре закрывали этот летний рыбацкий сезон на Итсары. Тогда после резкого похолодания щука активно шла на жерлицы с живцом, а в «окнах» поклевывал килограммовый карась, так что к концу рыбалки стало понятно: закрытие отменяется, приедем сюда через неделю.

Приехали. Это была вторая попытка. Карась уже не клевал, да и щука была менее активна. Поймали мы тогда всего две «торпеды», но зато в одной было более четырех килограмм.

В третий раз поехали закрывать сезон на Тобол в районе Садчиковки. Сначала поплавали, удивляясь тому, насколько наш батюшка обмелел. Поднимаясь по течению, местами тащили свою лодку, как бурлаки на Волге с картины художника Репина. По пути сняли старую брошенную каким-то маразматиком «китайку» с застрявшей дохлой рыбой, пожелав хозяину аналогичной жизни. С трудом нашли метровые глубины вдоль кромки тростника и яму под три метра. Выставили на ивовых прутьях 5 жерлиц с привезенным живцовым карасиком вдоль береговой растительности, сами же расположились на уютном бережке в надежде подергать чебачка. Тут вдруг дождик начал моросить, а вместе с ним задергался один из прутьев жерлицы. Первая щука оказалась зачетной, килограмма на два. А тут и чебачок обозначился. В общем, к вечеру мысль о закрытии сезона отпала сама собой.

Через несколько дней мы снова были на этом же месте, снова поймали щучку и плотвичек, опять мокли под дождем, убеждая себя в том, что летний сезон закрываем. Но перед самым недавним снегом, в тихий день последней декады октября, вдруг снова потянуло на Тобол. И, конечно, поехали.

Щука на сей раз вниманием нас с Сабанеем не удостоила, но плотва, на удивление, клевала так, как будто в природе был июль, а не финал октября. А еще вдруг после заката и приличный подлещик подсел на мой крючок с опарышем. На следующий день пошел снег. «Ну вот, наконец и закрыли», - сказала я Сабанею. «Ты так думаешь? Сейчас звонил Леха из Боровского, он сидит весь в снегу на Покровском пруду и ловит ротана»…

В финале сезона прошло два рыболовных турнира

В Узункольском районе состязались любители, на Верхнем Тоболе - спортсмены.

Теплый октябрьский день нынешнего октябрьского бабьего лета собрал на берегу озера под странным названием «Куриное» целый батальон спиннингистов. Все они - пользователи рыболовных чатов WhatsApp, а таковых групп в нашей области набралось аж двадцать два.

Идея собрать онлайн-единомышленников для офлайн-знакомства и общения пришла в голову джетыгаринцу Алмату Капышеву, ею он поделился с сарыкольцем Дмитрием Павличенко, и началась работа, которая длилась два месяца. А потом случился праздник!

В тот день кур на Курином не наблюдалось, здесь фигурировал рыбацкий народ, съехавшийся со всей Костанайской области. На редкость активными были и спонсоры. Целых восемь магазинов - «Рыбачок», «Трофей», «Клевое место», «Братство рыбаков», «Рыбалка+», «Рыбнадзор», «Делика центр», «ТехКомплект» - предоставили призы для участников этого новоявленного турнира.

Условия соревнований были самыми щадящими и комфортными для всех от мала до велика, от опытных до новичков, поскольку организаторы, а ими стали администраторы групп: Дмитрий Павличенко из чата «Рыбалка и отдых», Алмат Капышевм из сообщества рыбаков Jitikara, Самат Табулов и Кенжебек Капышев - Kostanai Fisheng Clud. Главной целью сего мероприятия обозначили: «Привлечение молодежи к активному отдыху на природе». И «привлечение», судя по отзывам привлеченных, удалось на славу. Сто десять участников - по пять спиннингистов в каждой команде - в азарте и адреналине пытались обловить друг друга. В это время на берегу на костре, издавая умопомрачительные ароматы, для них в огроменных казанах томился шулюм.

Обед по расписанию

К обеду стало жарко, да так, что можно было раздеться и загорать. Хищник, видно, тоже расслабился: клев был совсем не ахти. А, по условиям турнира, победители определялись по общему весу улова всей команды. И все-таки за четыре часа упрямой ловли лидеры обозначились.

В итоге 1-е место у группы «Банновка» Федоровского района, 2-е место осталось за рудненской командой «PRO рыбалку 10 регион», замкнули тройку лидеров «Охотники за трофеями» из Костаная. Номинацию Big Fish увез с собой рудничанин Владимир Алексиков из группы «Братство рыбаков».

Организаторы этого креативного праздника заверили «НГ», что турнир теперь станет постоянным и будет проводиться в нашей области 2 раза в год с вручением переходящего кубка. И это правильно! Пусть наша молодежь дышит озоном на природе, а не спертым воздухом на дискотеках, пусть отдыхает со спиннингом и удочкой в руках, а не со стаканом алкогольного коктейля, пусть слушает птичий хор, а не низкопробный оглушительный музон, пусть восхищается восходами и закатами над горизонтом, пусть приучается к тому, что за чистотой и порядком надо следить не только в пределах своего дома, но и на наших замечательных водоемах. А «НГ», в свою очередь, проследит за тем, как будет развиваться эта новая замечательная рыбацкая инициатива в нашей области.

А неделю спустя на побережье Верхнетобольского водохранилища Федерация спортивного рыболовства Костанайской области под председательством Анатолия Порониченко провела чемпионат по лову рыбы на спиннинг с берега. Цель также благородна - популяризировать и развивать рыболовный спорт в нашем регионе. Заявки на участие в соревновании подавались заранее. Судя по прогнозам, клев тогда обещал быть отменным - с надеждой на щуку и на судака, плотность которого здесь заметно увеличилась... Но, как обычно, капризы нашей погоды внесли свои коррективы.

Победный верхнетобольский судак

Старт был дан в 10.00 утра. Уже после первого часа ветер подул в сторону берега прямо на участников, и стало понятно, что всем придется не только потрудиться, но и поработать головой, чтобы понять, как в этой ситуации перехитрить хищника. При этом желания поймать свой победный трофей у спиннингистов не убавилось. Все из тридцати пяти участников продолжили борьбу до последней минуты со спортивным азартом.

После финального свистка спортивный рыбацкий народ собрался у судейской палатки. Как обычно, с волнением ждали результатов взвешивания. И наконец, огласили вердикт.

На Курином рыбачки были в почете

1-е место в личном первенстве у Евгения Пака. На второй позиции расположился Дмитрий Старченко. 3-е место осталось за Константином Березуцким. Big Fish забрал все тот же опытный и везучий Евгений Пак.

Областная федерация спортивного рыболовства отметила победителей, поблагодарила всех участников турнира, в том числе и спонсоров - костанайские магазины «Рыбнадзор», «Клевое место», «Рыбалка+». Благодарность за поддержку в развитии этого вида спорта в области адресовали и рыболовному клубу «Тобол».

Конец октября. Снег выпал и растаял. По области ночью уже минус, но днем еще плюс. И опять закрадываются смутные сомнения: может, рано лодку зачехлили?..

Фото предоставили организаторы соревнований