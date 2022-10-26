Еще один вариант сладкого пирога

Несколько рецептов выпечки с грушами у нас уже было. Вот еще один, проверенный, от нашей читательницы Елены. «Очень вкусно, карамель с грушевым соком все пропитывает», - так отозвалась она о достоинствах этого десерта, делясь рецептом.

Грушево-карамельный пирог - это очень вкусно

Груши, по ее мнению, нужны сочные. Она брала фрукты сорта «конференция». Для выпечки их надо карамелизовать. Для этого сахар растопить на сухой сковороде, подержать, пока станет светло-коричневым, потом добавить сливочное масло, перемешать. И поверх разложить очищенные и разрезанные груши. Подержать минуты 2 на одной стороне, перевернуть, продолжить нагрев, пока масса вокруг груш хорошенько не запузырится. Сковороду выключить. Дать карамели с грушами немного остынуть.

Пока делаем тесто. Как на яблочную шарлотку, но самый сдобный вариант, где изрядно яиц и масла.

Смешиваем яйца с сахаром, добавляем щепотку соли, размягченное сливочное масло, потом - муку с ванилином и разрыхлителем. Мешаем тесто венчиком.

Выкладываем в форму груши, большим разрезом вниз. Выливаем на них карамель, а поверх распределяем тесто.

Отправляем в духовку, выпекаем 40-45 минут при 180 градусах. Пирог, конечно, нужно остудить, опрокинув его из формы на блюдо. И душистая карамель пропитает тесто полностью.

Ингредиенты

Для карамели: 4 груши, 120 г сахара, 1 ст. л. сливочного масла. Для теста: 120 г сахара, 150 г сл. масла, 4 яйца, 200 г муки, 10 г разрыхлителя.

Фото Елены СТЯЖКИНОЙ