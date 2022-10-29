В преддверии Дня Республики в Костанае прошел турнир по шашкам среди ветеранов

В этом предпраздничном турнире участвовала только костанайская шашечная элита ­ участники республиканских и международных соревнований.

Шашки развиваются в регионе благодаря энтузиазму ветеранов игры / Фото Ксении РЕБИК

Ветераны шашек соревновались в областной библиотеке в преддверии Дня Республики. Возрожденному национальному празднику и посвятили шашечный поединок.

«Рубка» была бескомпромиссной: поражений не избежал никто. Было немало интересных партий и красивых комбинаций. Особенно эффектной оказалась комбинация старейшего участника турнира, кандидата в мастера спорта Ивана Козьмы, неожиданно пропустившего противника в дамки и через несколько ходов снявшего сабельным ударом сразу четыре шашки противника.

В общем зачете первым стал мастер спорта Юрий Бондаренко. На пол­очка отстал от него опытный КМС Айдар Бигалиев. Третьим оказался Петр Самойлов.

Кстати, Самойлов, играя только наощупь, стал первым среди людей с инвалидностью. Вторым в данной категории оказался Касым Сатубалдин, демонстрирующий достойную игру в самых разных турнирах. Замыкает тройку Отарий Квиквиния, который, несмотря на то, что прошел через сложнейшую операцию, остается энтузиастом шашек и показывает высокие результаты не только в городских турнирах, но и в онлайн­-игре с участием российских спортсменов.

«НГ» пригласила энтузиастов­-шашистов к себе в редакцию. Иван КОЗЬМА и Отарий КВИКВИНИЯ показали мастер-­класс для сотрудников редакции. Ветераны шашек поделились секретами беспроигрышной партии и продемонстрировали непредсказуемость этой интеллектуальной игры. В этом и есть ее уникальность. В беседе участники турнира рассказали, какую роль в их жизни занимают шашки.

-­ Это целая жизнь, - ­ отметил Иван Григорьевич, все также живо и увлеченно наблюдая за доской и положением на ней шашек.

Стоит сказать, что игра за последние годы очень постарела в Костанайской области. Возраст шашистов, которые представляют сегодня регион на республиканских и международных соревнованиях, ­ это 60­-80 лет. Есть среди них один самый молодой спортсмен, ему 44 года. Ветераны надеются, что региональные государственные органы все же обратят внимание на развитие этой игры.