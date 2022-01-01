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Куда пойти с 27 октября по 2 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

29 октября,

12.00

«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка

 

30 октября,

12.00

«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

29 октября,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка

30 октября,

12.00

«Умный еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

30 октября,

17.00

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, драма, премьера

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Туған жерге тағзым» - персональная выставка члена Союза художников Республики Казахстан, члена Евразийского Союза дизайнеров Рената Елубаева

В течение месяца

«В мире нарисованных животных» выставка работ учеников частной школы им. Л. И. Русина

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

2 ноября,

19.00

Концерт МузАРТ

 

5 ноября,

19.00

Концерт Государственного ансамбля танца Республики Казахстан «Салтанат» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан «Би алемінде»

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

«Дорогами родного края» выставка пейзажей костанайского художника Олега Кускова

ТД «Метрополис»

пр. Абая, 169

по 4 ноября

с 11.00

Выставка роботов и технологий нового поколения. В программе: зоны виртуальной реальности, театр роботов, шоу поющих молний, «ожившие» рисунки, «воздушный бой» и другое