Куда пойти с 27 октября по 2 ноября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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29 октября,
12.00
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«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка
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30 октября,
12.00
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«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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29 октября,
12.00
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«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка
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30 октября,
12.00
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«Умный еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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30 октября,
17.00
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«В ожидании сердца», Ю. Поляков, драма, премьера
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Туған жерге тағзым» - персональная выставка члена Союза художников Республики Казахстан, члена Евразийского Союза дизайнеров Рената Елубаева
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В течение месяца
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«В мире нарисованных животных» выставка работ учеников частной школы им. Л. И. Русина
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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2 ноября,
19.00
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Концерт МузАРТ
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5 ноября,
19.00
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Концерт Государственного ансамбля танца Республики Казахстан «Салтанат» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан «Би алемінде»
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
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«Дорогами родного края» выставка пейзажей костанайского художника Олега Кускова
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ТД «Метрополис»
пр. Абая, 169
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по 4 ноября
с 11.00
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Выставка роботов и технологий нового поколения. В программе: зоны виртуальной реальности, театр роботов, шоу поющих молний, «ожившие» рисунки, «воздушный бой» и другое
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