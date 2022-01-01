Об очередном участке теплотрассы, открытом рядом со зданием по пр. Аль-Фараби, 40 «Б», «НГ» сообщила жительница Костаная Алина БУТ. Женщина рассказала, что часто ходит пешком через этот центральный двор.

Участок теплотрассы рядом со зданием по пр. Аль-Фараби, 40 «Б» к началу отопительного сезона так и не изолировали

- Эту открытую теплотрассу заметила еще в сентябре, когда ходила пешком, - пояснила «НГ» Алина Бут. - Думала, что к началу отопительного сезона ее изолируют, но уже октябрь подходит к концу, а трубы так и не закрыли. Участок трубы небольшой, не понимаю, в чем проблема его закрыть.

Открытый участок, действительно, небольшой, как увидели на месте корреспонденты «НГ». Без изоляции около метра труб, которые уходят в землю, остальные трубы с очень ветхой изоляцией. Как рассказали местные жители, трубы идут к разным зданиям, в том числе и государственным.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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