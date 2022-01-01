Я таксист и часто наблюдаю, что после ремонта дорог в Костанае коммунальные службы не восстанавливают и не благоустраивают газоны, асфальт на тротуарах и проезжей части. Такая ситуация на участке ул. Воинов-Интернационалистов от перекрестка с ул. Арстанбекова до кольца возле КРУ, участке ул. Садовой в районе сотых домов. В 9-м микрорайоне во дворах многоэтажек много ям, в частности, возле детского клуба «Забава». Когда подрядные организации будут восстанавливать нарушенное после ремонтных работ? Как и куда я могу пожаловаться на их работу? Кто контролирует восстановление асфальта, газонов после ремонтных работ и какие меры применяются к организациям, которые не восстановили или плохо восстановили участки дорог и тротуары после ремонта?

Максим КАЗАНЦЕВ, Костанай

Комментарий:

На вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Данияр САБИТОВ:

- Сроки восстановления нарушенных участков после устранения аварий зависят от характера аварии. Согласно СП РК 3.01.-1011-2013, СН иП 3.06.03-85, а также Земельному кодексу РК, работы должны проводиться в течение сезона, но при реконструкции сроки увеличиваются. ГКП «КТЭК» ремонт коммуникаций завершило, работы по восстановлению планируется закончить до 1 ноября. Срок завершения работ на объектах ГКП «Костанай-Су» пока неизвестен, работы там еще не закончены и их, вероятно, перенесут на следующий год.

Текущий ремонт дворов 9-го микрорайона проводило в 2019 году ТОО «АБЗ+». Жалобы по данному микрорайону в отдел ЖКХ не поступали.

Костанайцы могут пожаловаться на действия коммунальных служб и подрядных организаций в диспетчерские службы ГКП «КТЭК» и ГКП «Костанай-Су», а в случае отсутствия принятия мер - в отдел ЖКХ либо в службу iKomek по номеру 109.

В случае обнаружения нарушений сроков восстановления на магистральных улицах города как физическими, так и юридическими лицами информация направляется в управление дорожной полиции Костаная для принятия мер административного воздействия. В основном нарушения выявляются у частных организаций и лиц. Нашим отделом ведется постоянный контроль над качеством выполненных аварийных ремонтных работ коммунальными службами.

В 2022 году ГКП «КТЭК» проводило работы на грунте по следующим участкам: 5-й микрорайон, 16; ул. Шипина, 158, ул. Гагарина, 9 «А»; ул. Хакимжановой, 62; 5-й микрорайон - ул. Арстанбекова; Наурыз, 6 «Б», 6 «В»; Аэропорт, 5; пр. Тауелсиздик, 115; ул. 5 Апреля (район общества глухонемых); ул. Амангельды, 50. На асфальте: перекрестки ул. Баймагамбетова - ул. Гоголя; ул. Баймагамбетова - ул. Толстого; ул. Баймагамбетова - ул. Амангельды; ул. Алтынсарина - ул. Л. Беды; 5-й микрорайон - ул. Арстанбекова; ул. Орджоникидзе (в районе кольца); 7-й микрорайон, 14; ул. Орджоникидзе, 52; ул. Строительная, 12; ул. Баймагамбетова, 164; пр. Абая, 62; ул. Чкалова, 15 «А»; перекресток ул. Мауленова - ул. Л. Беды; ул. Мауленова, 7; пр. Абая, 147; ул. Алтынсарина, 28; ул. Л. Беды, 23 «А»; пр. Абая (возле магазина «Рахат» и ЦУМа); ул. Майлина, 43; ул. Касымханова, 91; ул. 5 Апреля, 124; перекресток ул. Победы - Касымханова; перекресток ул. Пролетарской (насосная) - Дулатова; район городской больницы (прачечная); ул. Чкалова, 5; ул. Шевченко, 110; ул. Победы, 62; перекресток ул. Шаяхметова - ул. Журавлевой.

ГКП «Костанай-Су»проводило работы по реконструкции двух объектов: самотечного коллектора по ул. Шипина до КНС № 5 (ул. Шипина - Каирбекова; ул. Шипина - пр. Абая; ул. 1 Мая - ул. Шипина; ул. Шипина - ул. Алтынсарина) и индустриального водовода Д-700 мм от камеры водоочистных сооружений до ул. Дощанова (ул. Мауленова - ул. Комарова; ул. Гагарина; ул. Воинов-Интернационалистов; ул. Арстанбекова; ул. Чкалова).