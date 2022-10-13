Даже фаршированный перец

Ленивые голубцы знаю. Ленивые пельмени делаю и даже довольно часто. А вот перцы... Знакомая угостила. И мне понравилось. Главным образом - из-за перца. Обожаю сладкий. А в фаршированном виде мясная начинка получается отменной, но сам овощ однозначно переваренным.

Вкус у ленивого перца не проигрывает традиционному

Идея ленивых предельно проста. Делаем мясную начинку, я в фарш кладу не только лук, но и изрядно зелени, мелко тертую морковь, кабачок. Пробовала и тыкву, тоже неплохо, но немного перебивает вкус сладкого перца, который все-таки должен доминировать в блюде.

Дальше надо приготовить заправку для жидкости, в которой будут вариться лентяи. Обжариваем репчатый лук, опять же немного моркови, произвольно нарезанной, ломтики спелых помидоров, с которых лучше снять шкурку. Солим, можно добавить чуть-чуть сахара. Из начинки катаем либо подобие тефтелек размером с грецкий орех, либо что-то похожее на небольшие кебабы. Так мне больше нравится, есть удобнее.

Ставим на огонь воду, закипит - кладем туда кебабчики, закипит с ними - выкладываем овощную заправку и всыпаем хорошую ложку сухой паприки. Мясо при варке от нее напитается вкусом сладкого перца, а живой перец, нарезанный крупными кусками, надо класть минут за 7 до окончания варки. Он останется упругим. Дать блюду настояться минут 15, добавить в тарелку петрушки, сметаны...

Фото Доры ГОЛОДНОЙ