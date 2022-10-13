О несанкционированной свалке напротив ресторана «Тобол» (ул. 5 Апреля, 64) «НГ» сообщила жительница Костаная Екатерина МОДЕНКО.

6 октября напротив ресторана «Тобыл» была куча мусора из перьев, бутылок и коробок / Фото Екатерины МОДЕНКО

- 6 октября была на деловой встрече в «Тоболе» и увидела ужасную картину: возле мусорных баков просто горы мусора! - возмущается она. - Перья от подушек, деревянные ящики, много пакетов с пластиковыми бутылками - и все это возле мусорной площадки, а не в контейнерах! Больно за родной город! Хотелось бы, чтобы обратили внимание и устранили этот беспорядок. Все-таки центр города! Конечно, жители и гости нашего города тоже должны соблюдать порядок и чистоту и доносить мусор до мусорных контейнеров.

11 октября на месте старой кучи появилась новая, теперь тут были бутылки, железные банки и все те же перья / Фото Андрея СКИБЫ



11 октября корреспондент «НГ» увидел, что гору мусора, о которой рассказывала Екатерина, убрали, но меньше его не стало. Кругом все так же разбросаны перья от подушек, которые уже успели перемешаться с кучами опавших листьев и прочего бытового мусора, от пластиковых и стеклянных бутылок до железных банок. Возле баков кто-то оставил верхнюю одежду и меховую шапку. Еще дальше - старый стул, большие куски поролона, баклажки и оконная рама.

Возле мусорных баков лежат меховая шапка и верхняя одежда / Фото Андрея СКИБЫ

Дальше - старый стул, куски поролона, оконная рама и две баклажки / Фото Андрея СКИБЫ

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