Новый тротуар на улице Строительной в Костанае опровергает заверения властей

Готовя публикацию, на указанном объекте городской инфраструктуры корреспондент «НГ» побывал за последние полмесяца трижды. Раз - случайно, второй - после получения ответа на запрос из отдела ЖКХ, третий - в день выхода газеты для полной объективности. Честно говоря, можно было ноги не бить, оправдались худшие ожидания.

Обещали контроль

Просто с толку сбивало прошедшее 22 сентября совещание в акимате Костаная. Его собрали после того, как костанайский блогер Никита ЖУРАВЛЁВ в соцсетях стал активно раскачивать ситуацию, связанную с проблемами передвижения на транспорте, а также на улицах областного центра инвалидов-колясочников, вообще маломобильных граждан. К ним относятся люди с травмами, мамы с колясками, старики.

Тротуар по Строительной и его убитые окрестности

- Горожане поднимали вопросы и по проезжей части, восстановлению бордюров после ремонта тротуаров, говорили, что они слишком высокие и передвигаться на колясках неудобно, это тоже нужно учитывать, - говорил на совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Мы приглашали подрядчиков, которые занимаются дорогами в городе, поставили цель - устранить эти проблемы, держим их на контроле.

Фраза о контроле и подкупила автора репортажа, когда первый раз пришлось опробовать отремонтированный тротуар на Строительной. Честно говоря, хотелось сразу написать в газету о качестве выполненных подрядчиком работ. О таком одна из моих бабушек сказала бы со смачным украинским акцентом: «Шоб тоби рученьки покорчило».

Но в голове засела фраза «держим на контроле», поэтому решила сделать запрос заказчику - отделу ЖКХ акимата Костаная.

Как оценивает он качество, приняты ли работы, оплачены ли, не требовал ли подрядчик дополнительного финансирования на то, чтобы благоустроить хоть немного прилегающую территорию, кто он, в конце концов, этот герой? И почему нормально не сделаны съезды с тротуара? Дело в том, что он со множеством разрывов, так как в Строительную упирается несколько улиц и проездов: Панфилова, Комарова, Соколовская, Рудненская, Хакимжановой. И вот эти-то места получились у подрядчика чрезвычайно коряво. Казалось, что работы не завершены, по крайней мере, в этой части.

Краткость, конечно, сестра

Ответ пришел в положенный срок, 3 октября. Короткий. Никаких оценок, никаких сведений о замечаниях. Сумма подряда полностью не освоена. Работы не оплачены, потому что не окончены. В частности, будет выполнено примыкание с асфальтобетонным покрытием тротуара к проезжей части около школы № 17. Работы по благоустройству этим договором не предусмотрены. Выполняет работы ТОО «Жана Омир 2012».

Примыкания тротуара к проезжей части выполнены кое-как

Скажу, что дополнительно в запросе я описала, как в конце сентября выглядел результат выполнения работ по проекту «Текущий ремонт из брусчатого покрытия с устройством основания» на Строительной.

Куски асфальта щедро усеивают обочины тротуара, свалены под деревья

Цитата: «Остатки асфальта от старого тротуара никто никуда не вывозил. Куски брошены на прилегающем газоне, часть их отгребли под ближайшие деревья. Земля, которая выбиралась при строительстве тротуара, рассыпана на газоне, который на указанном участке - от улицы Чернышевского почти до улицы Мауленова - практически не имеет бордюра. При этом газон сильно скошен в сторону проезжей части, а значит, первый же дождь понесет грязь с него на дорогу, кстати, вполне прилично отремонтированную. Наконец, в ходе ремонта тротуаров даже символически не спланированы и не выровнены подходы к трем автобусным остановкам». Речь идет о правой части улицы, если двигаться от Чернышевского к Мауленова.

Эта часть запроса осталась без ответа. Но я решила, что после совещания с заверением держать на контроле и лозунгов про слышащее государство, которое теперь все-таки новый Казахстан, изложенная информация будет именно что услышана. И, возможно, последует реакция. Не на одних же запросах мир держится. Через несколько дней еще раз прошлась по прежнему маршруту.

Отвяжитесь!

Показалось, что кто-то нехотя, как на принудительном субботнике, слегка поработал на месте ремонта. Кучи земли, которые горбились на газонах, были вроде как разбросаны тут же. Да у одной из остановок ямы были подсыпаны щебнем. А может, померещилось. В целом все осталось по-прежнему. Куски битого асфальта усеивают газон, и без того жутко неухоженный. Господа заказчики, вот это не имеет отношения к благоустройству! ТОО никто не заставляет сажать цветы. И даже от выравнивания газона оно вправе отказаться. Спору нет. Но убрать за собой строительный мусор - извините. Это обязанность подрядчика. Тем более так по-свински сваленный под деревья.

Несмотря на то, что все улицы, ведущие на Строительную и перпендикулярно примыкающие к ней, асфальтированы, почти ни один съезд с тротуара к ним не сведен хотя бы к приблизительному нулю. Выше, ниже, на 5 сантиметров и на 20. Метровые промежутки между тротуаром и асфальтом либо засыпаны песком, пылью, щебнем, либо ничем вообще не выровнены.

Попробуйте переехать через такой тротуар у остановки на инвалидной коляске

Отдельная песня - остановки. Они и так здесь тоскливые. Грязные, усыпанные окурками, неуютные. Вокруг них - ямы и ямочки, все в неровностях. Естественно, от них нет никаких плавных выездов на тротуар и с него. А он здесь высокий, и автобус останавливается совсем не рядом с ним. Как это пространство преодолеть человеку на инвалидной коляске, например?

Тротуары на части улицы напротив выглядят лучше, газон там не усыпан камнями. Может, потому что школа все-таки с той стороны стоит. Кстати, когда чистили площадку для обустройства примыкания, куски асфальта сложили в кучу и вывезли. Значит, можно? Сейчас уже и асфальт закатали. Но кусок газона на входе в школу асфальтовым мусором все-таки засыпан. Напротив развороченную землю тоже подсыпать-выравнивать тоже никто не пожелал. И так сойдет.

Контраст

Конечно, хотели как лучше. Тротуар - это же для удобства людей, для безопасности. Вон по Садовой идешь, оглядываешься ежеминутно даже сейчас, а зимой будет куда опаснее. Там же вообще нет тротуара. И по Сибирской, где дети идут в школу «Озат», отсутствует. А по Мауленова он есть, но кошмарный.

То есть намерения самые благие. Но исполнение... И самая большая печаль - похоже, подрядчик в своем пренебрежении к качеству работ равен заказчику. Все, что государственное и на деньги бюджета, делается кое-как. Другое дело - для себя.

Плавный переезд через тротуар у частного дома - пример рачительности

Прямо на этом же маршруте - по новой плитке, гордо лежащей в окружении изгаженной земли, - подходишь к частному дому. От ворот до самой проезжей части через этот самый государственный тротуар сделан плавный переезд из брусчатого покрытия. Швы залиты бетоном и хорошенько выглажены. Не просто красота. Сделано по-хозяйски, надолго, чтобы завтра не переделывать. Разительный контраст с тем, как тратятся государственные средства.

Фото Галины КАТКОВОЙ