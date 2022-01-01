Во дворе нашего дома по ул. Ворошилова, 3 «Б» в Костанае в 2020 году установили новую детскую площадку. Детям она нравится, даже из соседних дворов к нам прибегают ребятишки. Но за пару лет тартановое покрытие испортилось, качели-балансир нуждаются в замене, так как жители нашего дома уже устали сваривать отдельные детали. В мае на мою письменную жалобу в отделе ЖКХ дали ответ, что подрядчику направили предписание устранить нарушения. Но до сих пор ничего не сделали. Хотелось бы знать, когда слова из этого ответа станут реальностью?

Людмила ГОЛОЦЕВИЧ, Костанай

Комментарий

В отделе ЖКХ акимата Костаная на письменный запрос «НГ» кратко сообщили: о дефектах знают.

- Проведены расчеты и подана бюджетная заявка на выделение средств на ремонт детских площадок, - сообщается в ответе отдела ЖКХ. - При выделении бюджетных средств посредством портала государственных закупок будет определена подрядная организация и работы будут выполнены.