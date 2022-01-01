1 октября 1935 г. отменена карточная система, снижены розничные цены на хлеб, хлебобулочные изделия, зерно, муку, макаронные изделия, мясо, сахар, масло растительное, маргарин, молоко, соль, картофель. В Кустанайской области утверждены единые государственные розничные цены по 3-му поясу.

1 октября 1955 г. по решению горисполкома в Кустанае проведена перепись скота по государственным и кооперативным хозяйствам, индивидуальному сектору. В результате учтено: лошадей 685 голов, в том числе рабочих - 538 гол.; крупного рогатого скота 3 140 гол., в том числе коров - 2 386 гол.; свиней - 2 128 гол., овец - 816 гол., коз - 601 гол., ослов - 4 гол.

2 октября 1926 г. Каз. ЦИК Советов предложил ввести подворную книгу с целью постановления правильного учета населения и его экономического положения. Подворной книгой должны быть снабжены все населенные пункты Каз. ССР.

5 октября 1926 г. на совещании при организационном отделе Кустанайского ОКРИКа постановлено распределить подворную книгу на графы: учет населения по национальности, профессии, грамотности, инвалидности всех категорий; учет доходности предприятий и промыслов, инвентаря, деревянных и саманных домов, землянок, амбаров.

6 октября 1944 г. Кустанайский облисполком постановил провести реализацию билетов 4-й денежно-вещевой лотереи как массово-политическое мероприятие с целью привлечения средств населения на финансирование военных действий против фашистских захватчиков.

8 октября 1930 г. Кустанайский горсовет организовал юридические консультации при избе-читальне в п. Красный Пахарь (тт. Голубых, Диденко), при избе-читальне в Наримановской слободке (тт. Табунов и Мурнаев), при механической мастерской (тт. Гребенкин, Добронравов), при станции Кустанай (тт. Овцынов, Почоров), при клубе СТС (т. Дзержинский), при доме Кияткина (тт. Соболев, Доманьский).

10 октября 1930 г. на заседании президиума Кустанайского горсовета принято решение о передаче помещений бывших пивных под культурные нужды (школы, красные уголки).

С 10 октября по 10 ноября 1944 г. в Кустанайской области проводился месячник помощи семьям военнослужащих и инвалидов ВОВ (по созданию материальных и продовольственных фондов: сбор у населения картофеля, овощей, зерна, кожсырья).

11 октября 1943 г. в целях профилактики эпидемических заболеваний и сохранения санитарного состояния помещений горбани Кустанайский горисполком запретил директору Еремеевой предоставлять клиентам номера для мужчины и женщины одновременно.

12 октября 1956 г. Кустанайский облисполком наградил почетной грамотой облсовета ансамбль песни и пляски Московского военного округа за участие в обслуживании трудящихся области, занятых уборкой урожая 1956 года.

14 октября 1949 г. котельное оборудование Кустанайской городской бани пришло в полную негодность согласно заключению технадзора. Горсовет обратился в Министерство коммунального хозяйства Каз. ССР с просьбой об увеличении лимита по ремонту горбани для установки нового котельного оборудования за счет бюджетных средств на 50 000 руб.

20 октября 1956 г. указом президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль «За освоение целинных земель».

21 октября 1949 г. в городском парке Кустаная открыты художественная школа и мастерская.

22 октября 1958 г. Кустанайский горисполком утвердил цены на поступившие из города Барановичи моченые яблоки по цене 6 руб. 85 коп. за 1 кг.

23 октября 1959 г. в Кустанайском областном драматическом театре состоялся концерт солистов Государственного ордена Ленина академического Большого театра Союза ССР. В программе концерта имена заслуженных артистов РСФСР Г. Талахадзе и П. Чекина, исполнивших арии, дуэты из опер, романсы русских и западноевропейских композиторов. Цена билета от 6 до 10 рублей.

23 октября 1963 г. утверждено проектное задание на реконструкцию Комсомольского парка (сегодня парк Победы) на пересечении улиц Павших Борцов (Шаяхметова) и Площадь Революции (ул. Победы) в Кустанае. Частично на территории Комсомольского парка отведен участок в 2,7 га для строительства Дома культуры на 800 мест (будущий ДК профсоюзов).

24 октября 1928 г. президиум Кустанайского горсовета постановил: «Во время отправки призывников в ряды РККА набора 1906 г. р. для большего порядка и спокойствия в городе на все время отправления прекратить торговлю вином, пивом и другими «одурманивающими веществами».

25 октября 1940 г. Кустанайский облисполком представил к званию «Заслуженный учитель школы Каз. ССР» учителей школ, особо отличившихся в воспитательно-педагогической деятельности: Кубеева Аспандияра Кубеевича - директора Аксуатской неполной средней школы Мендыгаринского района, имеющего стаж педагогической работы 40 лет, в 1939 г. награжден орденом Ленина, в 1939-1940 учебном году добился 100%-ной успеваемости учащихся; Меринову Г. Д. - завуча Пресногорьковской средней школы, педстаж - 22 года, в 1939-м награждена медалью «За трудовое отличие», депутат облсовета; Ширяеву А. Ф. - педстаж 38 лет, награждена медалью «За трудовое отличие», депутат облсовета; Кошкину Л. С. - школьного инспектора Кустанайского отдела народного образования, награждена орденом «Знак Почета» за исключительную преданность делу народного образования; Поняеву М. В. - учителя начальной школы № 5, педстаж - 32 года, имеет заслуженный авторитет среди учащихся и учительства города.

27 октября 1944 г. заложены плодовые питомники в колхозах районов Кустанайской области: в Федоровском - 0,5 га, Кустанайском - 0,5 га, Затобольском - 0,5 га.

27 октября 1999 г. решением акима Костаная создано государственное казенное предприятие «Центральный стадион». Директором назначен Вайберт В. А.

31 октября 1951 г. решением Кустанайского горисполкома во вновь отведенных кварталах п. Наримановка наименованы улицы: Садовая, Сталинградская, им. Панфилова, им. Джангильдина.