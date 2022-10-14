Полицейские продолжают безнаказанно провоцировать людей на нарушение закона

Сфера для этого выбрана давно. Розничная торговля. Под знаменем борьбы с несанкционированной реализацией алкоголя сотрудники полиции наловчились перманентно кошмарить предпринимателей. И, к сожалению, часто те молчат, платят штрафы и дают в грязноватую лапу. В правосудие не очень верят. Причин для этого предостаточно. Но история Анны Данашевой - пример другого плана, хотя начиналось все в Лисаковске очень плохо.

Не тот купил «Гараж»

В отношении нее, индивидуального предпринимателя, участковым Ерланом Танжариковым был составлен протокол об административном нарушении. Повод - в принадлежащем Данашевой магазине продавец 14 июля 2022 года якобы продал парню, не достигшему 21 года, бутылку алкогольсодержащего напитка Garage. То есть была нарушена часть 1 статьи 200 Кодекса об административных правонарушениях РК. А это означает штраф, приостановление действия лицензии на право продавать спиртное. На ИП и был наложен штраф в размере 40 МРП, или 122 250 тенге.

Этот магазин был выбран участковым для провокации с покупкой спиртного

По версии полицейского, изложенной в суде первой инстанции, на улице он заметил парней, один из которых держал в руке бутылку «Гаража». Остановил их, спросил о возрасте, узнал, что тому, в чьих руках алкоголь, нет 21 года. Выяснил, где брали спиртное, велел пройти с ним в магазин «Аблайхан», расположенный рядом от места встречи. Не забыл на улице сделать видео покупателя с товаром. В магазине потребовал у продавца выбить чек на приобретенный в 11.45 «Гараж», забрал его. Получил то есть доказательство нарушения. А в целом проявил бдительность и нетерпимость.

Данашева не согласилась с предъявленными ей (как работодателю) и ее продавцу претензиями. Она, опираясь на данные записи с видеокамеры, работавшей в магазине, пояснила, что покупал напиток не тот юноша, которого с бутылкой в руке заснял полицейский, а его 23-летний приятель. Так что никакого нарушения не было. Запись четкая, сомневаться не в чем.

Имела место имитация

На этом все могло бы и завершиться, однако инспектор настаивал на своем, и конфликт покатился по накатанной в Лисаковске.

- У нас в городе такие споры с полицией заканчиваются обычно не в пользу предпринимателей, - сказала «НГ» Анна ДАНАШЕВА, - лисаковские адвокаты и браться за них не хотят, прямо говорят, что дела проигрышные.

Она все-таки решила за себя побороться. Защитник был из Костаная. Но в Лисаковске ее дело, которое рассматривал судья Нурлан Агибаев, исключением из проигрышных не стало. Суд признал Данашеву виновной и не удовлетворил жалобу предпринимателя на многочисленные нарушения, которые позволил себе участковый при сборе и закреплении доказательств совершенного якобы правонарушения.

Можно перечислить здесь все процессуальные вольности участкового, но смысла нет, ведь первопричина всего в том, что в целом эта покупка спиртного была инсценировкой, провокацией полицейского. Фактически это дважды подтвердила апелляционная коллегия областного суда. В разных составах. Дважды, потому что отдельно под председательством Владимира Долгих рассматривалось постановление лисаковского судьи о виновности предпринимателя Данашевой, затем коллегией под председательством Игоря Дудина решение суда первой инстанции по жалобе на нарушения Танжарикова при составлении протокола административного правонарушения. Доводы жалобы судью Агибаева не убедили, в отличие от его коллеги в областном суде.

В ходе апелляций сторона Данашевой предоставила видеозапись из магазина и скриншоты с нее, на которых отлично видно, что покупает «Гараж» не 19-летний Марат Смирнов, а его приятель, 23-летний Антон Попов. Видно, как немного позже вместе с ними в магазин входит участковый и, не выясняя у продавца, кто же именно из двоих был покупателем напитка (вот же необходимое установление личности и закрепление доказательства на видео), требует выбить чек на покупку и забирает его, не отдавая ни Попову, ни Смирнову.

При этом на видео полицейского уже на улице, за пределами магазина, «Гараж» держит младший из участников команды. Просто держит.

Областному суду была также предоставлена видеозапись пояснений Марата Смирнова, в которой юноша заявляет, что покупку напитка организовал полицейский Ерлан Танжариков.

Процитируем постановление коллегии областного суда от 3 октября.

- Очевидно отсутствие состава правонарушения и то, что покупку организовал УИП Танжариков Е. А. Также из видеозаписи показаний Смирнова следует, что участковый инспектор Танжариков не только организовал покупку, но и предоставил деньги на покупку товара, а также оплатил Смирнову услуги за проведение процедуры закупа... Активная роль УИП Танжарикова Е. А. в имитации правонарушения также подтверждается видеозаписью, где он истребует у продавца чек, указывая за какой товар и на какую сумму, который потом приобщает к материалам дела. Данные обстоятельства полностью подтверждают, что участковый инспектор полиции действовал в полном нарушении Закона РК «Об органах внутренних дел», - говорится в постановлении коллегии, подписанном судьей Дудиным.

Провокации - вне закона

Теперь посчитаем дебет и кредит этой истории, далеко не единичной. С 14 июля по 3 октября ни в чем не виноватый предприниматель нанимает защитника, собирает доказательства, не единожды судится, то есть несколько месяцев живет в стрессе и несет затраты. А полицейский, устроивший провокацию, просто проиграл суд. Иных издержек у него нет.

- То есть бездействием в отношении Танжарикова руководства городского отдела полиции и областного департамента поощряет его, да и не только его, так работать и дальше, - сказал «НГ» юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ, который защищал интересы ИП Данашевой в суде, - «Наша Газета» же писала о случаях «подстав», провокаций и в Костанае. Они остаются безнаказанными, хотя провокация граждан на нарушение закона сотрудниками полиции, то есть органа правопорядка, и есть беззаконие. Судья Дудин четко отразил это в постановлении: участковый действовал в полном нарушении Закона РК «Об органах внутренних дел». Кроме этого закона, полицейским прибегать к провокациям правонарушений прямо запрещает приказ министра внутренних дел РК от 24 апреля 2020 года № 358 «Об утверждении стандарта полицейского». Там в пункте 9 говорится однозначно, что при общении с гражданами со стороны полицейского недопустимы действия, провоцирующие противоправное поведение! Что еще нужно руководству полицейского ведомства, чтобы жестко реагировать на нарушения?

Байбазаров добавил, что надеется на реакцию центрального аппарата службы собственной безопасности МВД РК, поскольку обращения в департамент полиции Костанайской области были проигнорированы.

Фото Анны ДАНАШЕВОЙ