Стоит ли утруждать себя работами на участках под занавес сезона?

Я знаю минимум три вопроса, о которых будут спорить люди, увлеченные землей, садом и огородом. И на каждый из них есть сторонники и противники со своими доводами и практическим опытом. Стоит ли перекапывать почву осенью? Зачем поливать растения под зиму? Когда и зачем белить деревья? Попробуем найти ответы.

Копать, рыхлить, оставить

Обрабатывать каким-либо способом землю осенью или оставить все до весны? Как считали наши бабушки, перекопанная осенью земля - залог хорошего урожая. Однако поспорить с ними могут последователи так называемого органического земледелия, которые практикуют минимальное вмешательство в почву - живой организм со своими законами и полезными жителями, обеспечивающими ее плодородие.

Насекомые-вредители после перекопки станут добычей птиц

Отрицающие осеннюю перекопку дачники считают, что, переворачивая слой земли из более глубоких залежей, на поверхности, кроме вредных обитателей, оказываются и полезные микроорганизмы, которые погибнут от зимних холодов. Кроме того, такая работа связана со значительными физическими нагрузками, которые могут сказаться на здоровье. Наверное, последний аргумент - решающий для большинства наших дачников, которые, устав за весь сезон, после уборки урожая решают оставить в покое и свой участок, и себя.

- Но не тут-то было! - говорят те, кто берется за лопату в октябре. - Ведь перекопка почвы осенью имеет значительное количество плюсов, отражающихся в первую очередь на ее состоянии весной. Главным аргументом за перекопку является возможность ее влагонаполнения. Рыхлая почва позволяет влаге от дождей и таявшего снега проникать глубже, а значит, и сохраниться дольше, даже когда весеннее солнце высушивает все моментально, что часто у нас бывает в апреле - начале мая.

По своему опыту знаю: такую почву, если по ней не ходили, весной будет достаточно разровнять граблями, и она готова к посадке. Необработанная почва за полгода зимы уплотнится еще больше, а значит, и копать придется затратней по силам и времени.

Как советуют специалисты, обрабатывать осенью нужно в первую очередь тяжелый, глинистый грунт, что улучшит его физические свойства: воздухо- и влагопроницаемость. При этом совместить с раскислением почвы гашеной известью пушонкой, древесной золой, если она кислого типа, добавлением песка для легкости, а также внесением органики и удобрений. На участках, где будут грядки, уже сейчас желательно внести компост, перегной (1 ведро на 1 кв. м) и гранулированные долгоиграющие минеральные удобрения, чтобы под действием влаги к посадке весной они перешли в более усвояемую форму для растений. Если вы в конце лета сажали сидераты, то сейчас самое время их подрубить и слегка заглубить в почву. Вместе с другими растительными остатками зеленая масса за зиму перепреет в отличную органику.

Глубина перекопки на тяжелых почвах, особенно под корнеплоды, должна составлять 25-30 см, на легких песчаных - достаточно произвести рыхление на глубину 5-10 см.

Перекопка благоприятно сказывается и на избавлении от насекомых вредителей (колорадский жук, проволочник, рапсовый листоед, гусеницы), забурившихся на зимовку в почву. Оказавшись на поверхности, они будут съедены птицами либо вымерзнут. Вы, наверное, замечали, как после вспашки слетаются птицы в поисках жучков?

Этот прием эффективен и в борьбе с сорняками, особенно такими, как пырей ползучий, корни которого прекрасно зимуют. Семена сорняков же оказываются на глубине, что снижает их жизнеспособность и возможность быстрого засорения грядок.

Для красоты или пользы

Побелка деревьев, которой у нас зачастую увлекаются весной, на самом деле как мертвому припарка. Кроме радующего вида аккуратности, летом от нее небольшой толк. Обработку плодовых деревьев раствором извести необходимо производить осенью, ведь главная ее цель - защита штамбов и скелетных ветвей от солнечных ожогов, которые могут появиться в конце февраля - марте, особенно на молодых саженцах. Именно в это время возникают большие перепады температур.

Белить деревья надо тщательно, лучше - двукратно.

Активные солнечные лучи, еще и отражаясь от снега, в дневное время нагревают кору, которая морозными ночами вновь подмерзает. Это приводит к образованию ожогов, трещин и отслоению коры. Через такие раны проникают споры грибков, инфекции и насекомые-вредители. Побелка с добавлением медного купороса (200 г на 10 л) будет еще и дезинфекцией.

Непосредственно перед мероприятием необходимо с помощью ножа аккуратно зачистить кору от мхов, лишайников и отслоившихся участков. Весь мусор стоит сжечь. Раствор готовят из расчета 1 кг гашеной извести пушонки на 3 л воды. Он должен быть однородный, без комочков. Консистенция жидкой сметаны. Если раствор слишком жидкий, можно добавить 300 г глины.

Высота побелки достигает 1-1,5 м от земли

Побелку производят широкой кистью или валиком на высоту в зависимости от возраста и формирования дерева. Главное, захватить весь штамб и часть скелетных ветвей. Молодые саженцы, одно- и двухлетки, белить не стоит, известь закупорит поры коры. Их стволы лучше обернуть мешковиной, укрывным материалом или газетами.

Напои меня водой

Уже второй год подряд лето не балует дождями и нынешняя осень стоит сухая, земля и все растения испытывают дефицит влаги. Значит, обязательно надо поливать клумбы, ягодные грядки, деревья и кустарники. Впереди - долгая зима, и даже в период покоя растения используют влагу, которая испаряется со стволов и ветвей. Она вымораживается с поверхности почвы, а сухая земля быстрее и глубже промерзает, значит, увеличивается уязвимость корневой системы, что может привести к усыханию надземной части.

Хорошо увлажненная почва поможет корневой системе справиться с промерзанием

Поможет несколько восполнить влагу влагозарядный полив. Его проводят, когда примерно половина листвы уже с деревьев опала, а температура воздуха стабильно ниже 10 градусов. Перед поливом, разумеется, надо очистить приствольный круг от листвы, сорняков, гниющих плодов, порыхлить почву и сделать лунку, чтобы вода не растекалась. Рыхление можно совместить с внесением минерального удобрения для осенней подкормки с содержанием фосфора, калия и микроэлементов.

Учитывая расположение корневой системы, промочить почву необходимо на следующую глубину: яблоня и груша - до 1,5 м, вишня, слива, абрикос - до 1 м, смородина, крыжовник, малина - до 0,6 м. Поэтому воды потребуется приличное количество. Под каждый молодой саженец в возрасте до 5 лет необходимо вылить 30-50 л воды, плодоносящим деревьям в возрасте 6-10 лет достаточно 80-100 л, а объем воды на взрослое дерево доходит до 150 л. За один раз такое количество воды вряд ли получится внести, поэтому разделите объем воды на 2-3 приема.

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