Куда пойти с 13 по 19 октября
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
15 октября,
12.00
|
«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление
|
16 октября,
12.00
|
«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
16 октября,
17.00
|
«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
|
18 октября,
10.00, 11.00
|
«Бұртима», М. Супонин, ертегi, реж. Батырбек Шамбетов
|
19 октября,
10.00
|
«Ер Төстік», Б. Шамбетов, халық ертегісі
|
19 октября,
18.30
|
«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма
|
20 октября
10.00, 14.00
|
«Бұртима», М. Супонин, ертегi, реж. Батырбек Шамбетов
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
14 октября,
18.30
|
«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия, премьера
|
15-16 октября,
12.00
|
«Умный еж и заяц-хвастун», Р. Бушинский, сказка, премьера
|
15-16 октября,
17.00
|
«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия, премьера
|
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
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«Туған жерге тағзым» - персональная выставка члена Союза художников Республики Казахстан, члена евразийского Союза дизайнеров Рената Елубаева
|
В течение месяца
|
«В мире нарисованных животных» - выставка работ учеников частной школы им. Л. И. Русина
|
ТД «Метрополис»
пр. Абая, 169
|
по 4 ноября,
11.00
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Выставка роботов и технологий нового поколения. В программе: зоны виртуальной реальности, театр роботов, шоу поющих молний, «ожившие рисунки», «воздушный бой» и другое
Спортафишка
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Что
|
Где
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Когда
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Бокс. Чемпионат области среди молодежи 2005-2006 г. р.
|
Костанай,
с/з «Султан»
|
13-14 октября
|
Греко-римская борьба. Первенство области среди младших юношей 2008-2010 г. р.
|
Костанай, ул. 1 Мая, 128
|
13-14 октября
|
Тэквондо WT. Открытый республиканский турнир среди детей, кадетов и юниоров
|
Рудный, СШ № 7,
ул. Корчагина, 153
|
15 октября
|
Пара тэквондо. Первенство среди юниоров и взрослых, посвященное памяти воинов-интернационалистов
|
Рудный, СШ № 7,
ул. Корчагина, 153
|
15 октября
|
Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Актобе»
|
Костанай, «Тобыл Арена»
|
15 октября, 15.00
|
Футбол. Чемпионат области среди любительских команд
|
Костанай, «Тобыл Арена»
|
15-16 октября
|
Баскетбол. Открытый областной турнир среди мужских команд памяти В. И. Сачкова
|
с. Железнодорожное, Карсуский р-н,
спорткомплекс «Триумф»
|
14-16 октября
|
Пара танцы на колясках. Открытый чемпионат области
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
16 октября
|
Вольная и женская борьба. Открытый 51-й республиканский турнир по на призы акима Житикаринского района, посвященный памяти Героя Советского Союза Е. А. Хачина
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Житикара
|
14-16 октября
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