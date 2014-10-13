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Куда пойти с 13 по 19 октября

Потехе - час!

 

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

15 октября,

12.00

 

«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление

 

16 октября,

12.00

«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

16 октября,

17.00

 «Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

 

18 октября,

10.00, 11.00

«Бұртима», М. Супонин, ертегi, реж. Батырбек Шамбетов

19 октября,

10.00

«Ер Төстік»,  Б. Шамбетов, халық ертегісі

 

19 октября,

18.30

«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма

20 октября

10.00, 14.00

«Бұртима», М. Супонин, ертегi, реж. Батырбек Шамбетов

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

14 октября,

18.30

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия, премьера

15-16 октября,

12.00

«Умный еж и заяц-хвастун», Р. Бушинский, сказка, премьера

15-16 октября,

17.00

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия, премьера

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Туған жерге тағзым» - персональная выставка члена Союза художников Республики Казахстан, члена евразийского Союза дизайнеров Рената Елубаева

В течение месяца

«В мире нарисованных животных» - выставка работ учеников частной школы им. Л. И. Русина

ТД «Метрополис»

пр. Абая, 169

по 4 ноября,

11.00

Выставка роботов и технологий нового поколения. В программе: зоны виртуальной реальности, театр роботов, шоу поющих молний, «ожившие рисунки», «воздушный бой» и другое

 Спортафишка

 

Что

Где

Когда

Бокс. Чемпионат области среди молодежи 2005-2006 г. р.

Костанай,

с/з «Султан»

13-14 октября

Греко-римская борьба. Первенство области среди младших юношей 2008-2010 г. р.

Костанай, ул. 1 Мая, 128

13-14 октября

Тэквондо WT. Открытый республиканский турнир среди детей, кадетов и юниоров

Рудный, СШ № 7,

ул. Корчагина, 153

15 октября

Пара тэквондо. Первенство среди юниоров и взрослых, посвященное памяти воинов-интернационалистов

Рудный, СШ № 7,

ул. Корчагина, 153

15 октября

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Актобе»

Костанай, «Тобыл Арена»

15 октября, 15.00

Футбол. Чемпионат области среди любительских команд

Костанай, «Тобыл Арена»

15-16 октября

Баскетбол. Открытый областной турнир среди мужских команд памяти В. И. Сачкова

с. Железнодорожное, Карсуский р-н,

спорткомплекс «Триумф»

14-16 октября

Пара танцы на колясках. Открытый чемпионат области

Костанай, СРК «Костанай»

16 октября

Вольная и женская борьба. Открытый 51-й республиканский турнир по на призы акима Житикаринского района, посвященный памяти Героя Советского Союза Е. А. Хачина

Житикара

14-16 октября