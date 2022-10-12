История ансамбля «Дос-Мукасан»: каким получился фильм о молодости и надежде

Среди мрачной и туманной новостной повестки фильм о группе «Дос-Мукасан», вышедший в прокат в начале октября, ощущается, как маяк надежды. Его герои - молодые мужчины и женщины - прямиком из картин соцреализма. Ровесники родителей современного поколения, и от этого фильм становится как будто доказательством того, что это время было.

Герои не ожидают славы / Кадр из трейлера

Студенты и молодые исполнители стоят на пороге великих и страшных перемен. Еще не осознавая этого, они поют о любви, вдохновляются запрещенным Западом. Их свободные голоса, которые разносятся, как эхо в горах, кажутся такими знакомыми. И не зря.

Ансамбль «Дос-Мукасан» за 55 лет творческого пути выпустил десятки песен, которые до сих пор поют на праздниках, за столом и в дороге. Режиссер фильма Айдын Сахаман и сценарист Евфрат Шарипов вдохновились мюзиклом 2018 года «Богемская рапсодия». Сцена с песней «Той жыры» своей изобретательностью напоминает еще один хит прошлых лет - фильм «Лето».

Коротко о главном

Музыка и песня становятся рассказчиком истории легендарной группы. Авторы «Дос-Мукасана» точно и аккуратно восстановили съемки телевизионных записей и выступления ансамбля на сценах, показали, как формировался ансамбль и как постепенно в него входили музыканты и исполнители. Помимо 15 артистов, показанных в фильме, в ансамбле за его историю участвовали еще 15 человек.

Фотография со съемок / Официальный сайт Центра поддержки национального кино

В большом количестве персонажей можно запутаться с непривычки, но каждый герой имеет свою сюжетную линию. Шарип Омаров влюбляется в будущую жену Курманай Ажибаеву - их первые неловкие взгляды и трепетные отношения показаны в нескольких ярких сценах, которые сами по себе могут стать коротким романтическим фильмом. Один из вокалистов - Бахытжан Жумадилов - постоянно сталкивается с преградами на пути к своей мечте. Это и его сомнения, и сомнения старших, и сомнения друзей. История Бахи тонкой линией проникает через весь фильм, давая в финале одну из самых эмоциональных точек. Ударник Александр Литвинов не может победить систему, поэтому ему приходится делать не самый очевидный для современного зрителя выбор. Герои встречают любимых, находят новых друзей и старых врагов, спорят со старшими, отстаивая свое право на музыку, и трогают даже самые суровые сердца искренней песней.

Молодые герои зарабатывают на новые инструменты / Кадр из трейлера

В этом переплетенном историями сюжетном полотне главную роль играют два героя - Досым Сулеев и Мурат Кусаинов. Их конфликт, нарастающий постепенно, сравнивается между строк со спором между Полом Маккартни и Джоном Ленноном. Но, в отличие от истории британских «букашек» (как обзывает их один из представителей партии), между Досом и Му возникает конфликт стремления сердца к музыке и рационального выбора. При этом в споре нет фальши или пошлости, диалоги героев искренние, а их воссоединение после личной трагедии становится сильной финальной точкой.

На что обратить внимание

Фильм снят при поддержке Министерства культуры РК и Государственного центра поддержки национального кино Kazakhcinema, в конкурсе которого проект участвовал в 2020 году. Основной язык фильма - казахский, но субтитры отлично справляются с языковым барьером, тем более что большую роль в сюжете играют песни группы. Как заметил один из персонажей фильма, музыка - это международный язык.

Серые люди системы в страхе перед смелостью молодых / Кадр из трейлера

Актеры подобраны идеально, они не только внешне напоминают участников ансамбля «Дос-Мукасан», но буквально влюбляют в своих героев с первого кадра. Их обаяние распространяется даже на те части фильма, где их нет. Канвой истории создания и начала популярности ансамбля становится наша реальность, в которой уже взрослые музыканты выступают на сцене. Эти сцены сильно отличаются по стилистике и настроению, однако флер от обаяния прошлого позволяет принять условия игры, в которой оказывается зритель.

Характер съемки и представления героев отсылают напрямую к советскому кино, добавляя соответствующую атмосферу. Вертикальный монтаж, характерный для музыкальных мизансцен, решен через театральные и условные решения, напоминая еще одну голливудскую картину - «Ла-Ла Лэнд». Сильная сцена преодоления преграды представлена через параллельный монтаж, когда талант и сила воли смогли растопить сердца разной публики. Из ритма фильма контрапунктом выбиваются кульминационные сцены прямого столкновения центрального конфликта фильма - это диалоги, в которых оба героя правы. Одна из таких сцен снята в шикарном помещении с большими колоннами, которые оператор мог бы использовать для четкого разделения сторон.

Фотография со съемок / Официальный сайт Центра поддержки национального кино

В фильме нет четкого антагониста. Несчастный «третий лишний» похож на злодея из подростковых историй, который своими злодеяниями вредит только себе. Однако, как часть более сложного, разлитого по всему фильму антагониста, неудачливый партиец становится по-настоящему опасным для героев. Через яркое и чистое изображение 70-х годов, передающее романтическое представление о молодости, прорывается реальность советской действительности. Завистливый чиновник стоит в тени концертного зала, как демон в полусумраке, и предсказывает угрозу, нависшую над героями. Еще большую опасность представляют наставники ансамбля с непробиваемыми лицами, которые боятся не только сделать что-то неприемлемое для идеологии партии, но даже подумать. Поэтому, даже сопереживая героям, они не всегда поддерживают рвение к свободе.

Почти идеально

В одном моменте фильма так резко прервалась сцена, что чуть было не выбило меня из истории, однако вскоре фильм восстановил ритм, и веселая музыкальная сцена с дракой и милицией сгладила впечатление, вернув меня в праздник. Исключая этот момент, фильм представляет собой качественный аттракцион, который нужно смотреть на большом экране, чтобы ощутить масштаб истории и проникнуться музыкой через многоканальный звук кинотеатра.

Антогонист фильма - персонофицированная идеологическая система / Кадр из трейлера

Женские образы в фильме - это объекты любви, восхищения, но не активные характеры, что может кому-то не понравиться. Но нужно отдать должное - они не отрицательные персонажи, которые соблазняют героев или мешают им. Да, одна из героинь является яблоком раздора, но сама по себе не представляет опасности. И на этом спасибо. Единственный активный женский персонаж - суровое лицо из администрации, в которой постепенно проступает материнская функция заботы и опеки. Но ее участие в сюжете минимально. Это то, на что, наверное, можно указать не только этому фильму, но и в целом современному кинематографу в Казахстане. Женщина-героиня, а не женщина-функция в казахстанском кино - пока еще редкое явление.

Не обошлось и без коррупции и обмана, которые тоже выглядывают жестокой реальностью из-под розовых очков романтического представления о 70-х. Ретро как мода в культуре в фильме «Дос-Мукасан» не доведен до абсурда, авторы ведут зрителя осторожно по времени, развлекая, но временами указывая на то, что обычно прячется за кулисами: грубые деревянные балки и старые потертые полотна нарисованных декораций. Чтобы группа прошла в конкурс профессиональных исполнителей всесоюзного, а затем мирового масштаба, администрация фиктивно регистрирует их как работников эстрады. Этот обман чуть не стоит группе дисквалификации, но что-то убеждает жюри, что «Дос-Мукасан» должен остаться в конкурсе. И группа берет свои награды.

Центральный конфликт фильма - борьба сердца и разума / Кадр из фильма

Но самой большой наградой для группы становится любовь зрителей, которые знают наизусть песни и готовы петь их вместе с группой и за группу. Что такое настоящая музыка и кто такие группы-однодневки, в фильме тоже проговаривается, когда «Дос-Мукасан» не пускают на сцену парка после модных поющих на английском «Оптимистов». В этом плане в современной музыкальной индустрии ничего не изменилось - настоящая музыка проникает в культурный код.

С восхищением обнаруживаю, что все песни «Дос-Мукасана» - это то, что я слышала с самого детства от родителей, по телевизору и радио, хотя и не знала их в лицо, не знала их историю. И поэтому теперь фанатская любовь проснулась во мне, как в песне Розы Рымбаевой.