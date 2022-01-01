Простое и вкусное блюдо с пастой

Паста э фаджоли - это как венгерский гуляш, первое и второе сразу. Густой фасолевый суп (или почти суп) с макаронами - в промозглые холода просто хит сезона. Как многие итальянские блюда, готовится из простых продуктов. Можно сделать его с мясопродуктами, а можно постным, все равно будет вкусно.

Если что, мясного надо (а надо совсем немного) - пары ломтиков бекона или копченой корейки вполне достаточно. Требуется белая консервированная фасоль и макаронные изделия, примерно по размеру совпадающие с фасолью. Мелкие ракушки, например, или бантики, но все-таки не вермишель и не лапша.

Фасоль, конечно, можно и сварить самим. С консервированной просто быстрее все получится. К тому же жидкость в банке крахмалистая, придаст блюду нужную консистенцию. Но если варите сами, то уж до предельной мягкости, чтобы даже ползти немного начала. А несколько фасолин надо самому в пюре растереть.

На растительном масле, лучше оливковом, жарим лук, немного моркови (это по желанию), туда же добавляем порезанный кубиками бекон. Когда хорошенько обжарится, кладем кусочки помидоров или томатный соус, выкладываем фасоль из банки. Пусть побулькает минуты три.

Потом в эту густую фасолевую основу наливаем пару стаканов горячей воды, когда все закипает, опускаем туда макаронные изделия. В этом, собственно, и есть особенность блюда: паста варится в насыщенной фасолевой похлебке, а не добавляется отварной. Выключить, добавить щедрую горсть петрушки. Ну и итальянская нота уже в тарелках - щепотка твердого сыра. Но это в наших палестинах на любителя.

А вы знаете, что у итальянцев есть блюдо, которое называется паста э потато, то есть макароны с картошкой, пюре или тушеной? Вкусно, между прочим. Нечто среднее между нашими варениками с картошкой и сливными галушками.

Ингредиенты

Фасоль белая (консерв.) - 400 г, макаронные изделия - 150 г, луковица средняя - 1, морковь небольшая - 1 шт., томаты - 250 г или соус - 150-200 г, бекон или корейка копченые - 150 г, пучок петрушки.