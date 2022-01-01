Угадайте, о чем идет речь

В нашем случае - о стеблевом сельдерее. Больше него я люблю только корневой. Но в салатах сочные стебли даже предпочтительнее. Вообще их, как и корень, хорошо добавить, когда тушишь мясо. Просто ломтики корневого в жарком остаются, а стебли, когда отдадут аромат, лучше убрать. И в бульон их тоже кладут с последующей эвакуацией. Но в салатах кусочки стеблей - короли. Главное, они должны быть сочными. А если чуток перезрели, то не забудьте зачистить их от грубых верхних волокон. А потом резать на мелкие монетки или кубики и класть, например, в салат со свеклой и яблоком.

Свеклу послаще запечь. Яблоко брать крепкое, с кислинкой. Нарезать то и другое равновеликими ломтиками, добавить кубики сельдерея и любые немного обжаренные орехи. Или кунжутное семя. Заправить на выбор - майонезом пополам со сметаной или заливкой из меда, лимонного сока и растительного масла.