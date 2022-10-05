Люди в дачном обществе «Юбилейное» пытаются защитить свое право на спокойную жизнь

Город все активнее надвигается на территорию одного из старейших дачных массивов Костаная. Новый микрорайон рядом даже имя свое наверняка получил по ассоциации с названием садового общества. Теперь это читается, как намек: мол, без остатка поглотят зеленый островок многоэтажки. Но люди, живущие на дачах, категорически против. На одном из бурных собраний с участием городских чиновников и представителей компании-застройщика 3 мая 2022 года кто-то из выступавших говорил: «Мы вам кладбище, что ли! Мы живые!»

Под снос?

Чуть больше года назад «юбиляры» со своими проблемами обратились в «НГ». Они как раз начали переживать то, что только предстоит жителям частного сектора с улиц Садовой, Комарова, Сералина, где будет строиться новый микрорайон.





Смотрим документы дачников - после прошлогодних отказов недвижимость введена по закону

Примечательно, что юридически все самое важное для судьбы дачного общества произошло тихо. Трудно же себе представить, что кто-то из обывателей постоянно следит за тем, не меняется ли генеральный план застройки областного центра, шарит в Интернете для этого, просматривает страницы с официальными объявлениями. Ну и наши герои такие, как все. Копались в своих грядках.

Однако в прошлом году при попытках строить новые дома на своих участках стали получать от городских властей отказы. Одному архитектурно-планировочное задание не дали, другому. Притом что до декабря 2020 года с этим не было проблем. Вчитались в формулировки отказов отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная: «Строительство садового дома не соответствует утвержденному генеральному плану». И землю в обществе стало невозможно купить - испрашиваемые участки располагаются в зоне жилой застройки, отвечал акимат. После этого и узнали, что в конце 2020 года постановление Правительства РК № 762 утвердило изменения в генплан Костаная. Исполнительная власть сообщила, что генпланом узаконено новое зонирование территории: земли, предназначенные для занятий садоводством и огородничеством, переведены в статус земель жилой зоны. Ясно, что правительство утвердило то, что было сначала решено на местном уровне акиматом и маслихатом.

Дачники начали выяснять, означает ли это снос их строений и отчуждение участков.

Другие названы

Поначалу все указывало на предстоящий снос. Ведь еще быльем не поросли жесты городской администрации при строительстве района «Жана кала», когда коммерческая застройка была объявлена государственной надобностью. Суды, скандалы. И на этот раз акимат своими отказами фактически блокировал сделки с собственностью граждан на территории садового общества (прошедшего перерегистрацию в кооператив), действия с недвижимостью. Вроде почву готовил. Дачники протестовали, обращались в СМИ, в разные партии, писали президенту страны, попали на прием к акиму города, уже новому.

- На сегодня мы многого добились, - сообщила «НГ» 3 октября председатель ПК «Юбилейный» Наталья ПИДРОНОВА. - Людям снова позволено строить на принадлежащих им участках, они спокойно могут узаконить свои садовые дома, у нас можно купить землю. Чем бы дело ни кончилось, люди имеют возможность привести в порядок все документы, касающиеся их собственности. Без этого в случае чего с ними и говорить не будут. Но я считаю, что нас вообще должны оставить в покое, так как нас нет в генплане.

В ПК «Юбилейный», несмотря на все передряги, люди ведут строительство

Этот аргумент город отметает. Генеральный план застройки Костаная - совокупность 24 графических схем и 14 пояснительных записок. На встрече с дачниками 13 июня 2022 года руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гулсара КАСЫБАЕВА поясняла дачникам, что на схеме их территория обозначена как зона жилой застройки, это вторая очередь строительства микрорайона Юбилейный. Владельцы садовых участков парировали: а в пояснительных записках названия их кооператива нет. Другие на 13-й странице перечислены четко, но не они.

Новый член кооператива

Строить вторую очередь намерено ТОО «БК-Строй». Компания приобрела в садовом обществе 38 участков. С одним даже вступила в члены кооператива, чтобы разместить там офис. В том числе для переговоров и утрясания вопросов с недвижимостью дачников.

Недавно на встрече с журналистами аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ четко сказал, что изымать участки для государственных нужд в «Юбилейном» город не будет, пусть застройщик сам с людьми договаривается.

По заказу ТОО уже выполнен, согласован и утвержден постановлением акимата от 27 мая 2022 года план детальной планировки будущего микрорайона. Многоэтажная застройка, школа, детский сад, скейт-парк, сквер. Расчет на то, что во второй очереди микрорайона будет проживать около 15 000 человек.

Жители дач

В словосочетании ошибки нет. В «Юбилейном», как и во всех других костанайских дачных обществах, полно людей, которые живут здесь круглый год. По сведениям председателя этого ПК, около 90 семей. У большинства из них здешняя недвижимость - единственное жилье. Мы уже были на этих дачах год назад, разговаривали с людьми, они рассказывали, почему выбрали такое житье. Стандартные истории - малооплачиваемая работа, дороговизна съемных квартир, неподъемные, особенно для молодежи, кредиты, часть людей приехали из сел.

На этот раз у нас другие спикеры, а истории похожие. Светлана АРХИПОВА с семьей приехали из Алтынсаринского района.

Светлана Архипова с семьей приехала жить в дачный массив из маленького поселка

- Жили в маленьком селе, школа только начальная, малокомплектная, ни магазинов, ни больницы. Решили уезжать в город, а денег больших не было, поэтому решили взять садовый участок, - рассказала она. - Вселились в 2019 году. Разрешение на строительство получили без проблем, сразу прописались. Сейчас живем в большом доме. Теплый, с бойлером. Планов переезжать куда-то нет никаких.

- Мы приехали из Аркалыка, там работы не было, - говорит Акмарал ЖАБАЕВА, - приехали с двумя детьми, а двое уже здесь родились. У нас сейчас два дома. Ввели по закону в этом году. В прошлом нам почему-то отказали. Вот я документы принесла. Я знаю, что было собрание с «БК-Строем». Я сама туда не ходила, дети маленькие, не с кем было оставить. Но соседи говорили, что предлагали по 17 квадратов квартиры в малосемейке. Это для двух взрослых и четверых детей? И потом у меня здесь восемь соток, овощи, картошку не покупаем, кормим себя с огорода. Я у государства ни квартиры, ни денег в помощь не прошу. Оставили бы нас в покое.

Едем с Пидроновой на небольшую экскурсию. Дачи осенью, конечно, не так декоративны, как летом, в цветах и с виноградными лозами, зато все лучше видно. И как люди строятся, ставят основательные заборы. И какие уже есть добротные дома прямо-таки с подворьями.

Садовые дома на территории дач вполне капитальные

- Вот здесь девушку недавно сватали, а на этот обратите внимание - тоже люди из деревни приехали. Отстроились, но еще долги не погасили. Вот смотрите, какой красивый благоустроенный дом, холодная и горячая вода, теплый туалет, - комментирует председатель. - У нас тут у многих скважины, септики. Основательно люди устроились. Ну и цены, конечно, выросли.

То есть формально введенные по закону строения записаны садовыми домами, а в натуре - капитальное жилье, чей-то родной дом.

Нельзя не заметить между обитаемыми участками пустующие, принадлежащие ТОО. Пока все вместе похоже на шахматную доску.

Через участок, принадлежащий ТОО «БК-Строй», виден дом, который недавно купили

Про самое интересное - как застройщик договаривается. У дачников имеется шаблон договора намерения с ТОО «БК-Строй». Ни о каких выкупах, говорят, речи нет. Это договор мены. Действительно, за участок предлагается квартира в малосемейном общежитии, которое ТОО планирует построить к 1 октября 2023 года.

Насильно не сгонят

В нескольких встречах с дачниками участвовали представители прокуратуры. И заверили, что принуждать, отбирать собственность никто у граждан не имеет права и не будет. Как развитие событий будет выглядеть в реальности, трудно сказать. Возможно, начнется точечная застройка на землях «Юбилейного» и владельцы одноэтажного жилья окончательно потеряют покой.

Чтобы этого не случилось, кооператив оспорил законность постановления акимата № 1068 об утверждении проекта детальной планировки микрорайона Юбилейный (II очередь) в специализированном административном суде. Но суд иск к акиму Костаная вернул. С мотивировкой - члены кооператива не делегировали истцу право обращения конкретно этим иском. Да, было общее собрание. Да, под протоколом 138 подписей членов ПК, которые обсуждали, что надо для защиты своих прав, в том числе в суде, нанять юриста. Но это делегированием, по мнению суда, не является.

Дачники с этим не согласны. ПК «Юбилейный» обратился в областной суд.

Фото Ксении РЕБИК