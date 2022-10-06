Что предлагали костанайцы в проекте «Бюджет народного участия» и как это реализовали?

Во втором сезоне проекта до этапа реализации дошли 5 проектов: детские площадки во дворах домов № 73 по ул. Садовой, № 56 по ул. Дзержинского, № 26 по пр. Абая и № 3/1 по ул. Ворошилова, а также спортивная площадка во дворе дома № 11 в 8-м микрорайоне. Корреспондент «НГ» посмотрел на работу подрядчика и выяснил, насколько результат соответствует ожиданиям авторов и с какими проблемами они столкнулись при реализации проектов.

Качели-«паутинка» отличают площадку во дворе дома № 56 по ул. Дзержинского от других

«Паутинка», как в Алматы

Площадку во дворе дома № 56 по ул. Дзержинского закончили в середине сентября. Железная карусель с деревянными сиденьями, две железные качели и подвесные качели-«паутинка», горка, турники и лесенка, несколько качелей-балансиров и песочница в виде квадратного коробка из фанеры. Все это стоит на новом тартановом покрытии, которое уже начало портиться. Поставили скамейки и урны.

Ерлан Жаксыбаев: «Теперь мои дети довольны!»

- Мы живем неподалеку и пришли с детьми на эту новую площадку. По сравнению с тем, что тут было, это, конечно, намного лучше! - оценил работу Ерлан ЖАКСЫБАЕВ. - Качество хорошее. Песок, правда, пока не завезли. В целом мои дети довольны.

Ботагоз Арыстанова: «Такую «паутинку» я раньше видела только в Алматы!»

- Тут все очень красиво и аккуратно, моя дочь теперь сюда ходит. Качели-«паутинку» я в Костанае вообще вижу впервые, раньше только в Алматы такое видела, - добавляет Ботагоз АРЫСТАНОВА. - Вообще, я приехала сюда в гости. А в нашем дворе по пр. Абая, 68 нет площадки, каждое лето обещают сделать, но пока приходится ходить в микрорайон Жана кала.

До сих пор Ботагоз не слышала о проекте «Бюджет народного участия», но теперь собирается подать заявку на следующий сезон, чтобы построили детскую площадку в ее дворе.

- Площадка вообще никак не соответствует тому, что я задумывала! - рассказала «НГ» автор проекта Юлия КРАВЦОВА. - Но к работе подрядчика ИП «Коломийцева» у меня нет вопросов, наоборот, хотелось бы сказать огромное спасибо: она входила в мое положение, что-то мы дорабатывали. Она сама предложила добавить турники, в моем проекте они изначально были, но в проекте, который сделал акимат, уже нет. Непонятно, зачем они собирали нас несколько раз и спрашивали, что мы хотим реализовать, если в итоге сделали все по-своему. И, когда они одобрили проект, нас не пригласили на утверждение. Подрядчик приехала уже с проектом акимата. Неясно, зачем я все это делала, если акимат в итоге сделал свой проект?!

Рядом с новой - советская

Во дворе дома № 73 по ул. Садовой - практически такая же площадка, но без «паутинки» и турников.

Жильцов дома № 73 по ул. Садовой удивило, что в песочнице нет песка и грибка над ней

- Этой площадке нет еще и месяца, качество неплохое, но как будто еще не доделали: нет козырька на песочнице и песка, - рассказала жительница дома Юлия КУЗЕМБАЕВА. - Горка очень маленькая, можно было сделать побольше. Площадка вроде и есть, а вроде ее и нет!

Рядом с новой площадкой по ул. Садовой расположились объекты старой

На площадке гуляли несколько детей. Их родители отмечали, что подрядчик не убрал объекты со старой советской площадки, которые были разбросаны неподалеку.

- Площадку сдали, все хорошо. Хотелось больше комплексов для детей и подростков, - прокомментировала автор проекта Анна ЗЕНКОВА. - Но, как пояснил подрядчик, у нас был прописан бюджет меньше, чем у всех остальных. На что хватило...

Песочницу на площадке во дворе дома № 26 по пр. Абая прикрепили к земле арматурой

Практически такую же площадку построили и во дворе дома № 26 по пр. Абая. Песочница здесь надежно прикреплена арматурой к земле. На тартановом покрытии уже появились следы от обуви.

Максим Плохотенко: «Когда-то здесь был бурьян»

- Здесь был пустырь, заросший бурьяном, теперь все гораздо лучше! - рассказал автор проекта Максим ПЛОХОТЕНКО. - Надеюсь, что все послужит хотя бы несколько лет. Дети разные бывают, лишь бы ничего не сломали. Заявку мы подавали еще в феврале прошлого года. Просили большой игровой комплекс, чтобы горка была, карусели. В итоге из-за того, что все подорожало, заявку немного подкорректировали, но и увеличили сумму почти в два раза. Сделали покрытие, в проекте оно не было предусмотрено. Подрядчики - молодцы, начали в августе и за месяц все сделали. Все по плану, с нами согласовали.

Площадка во дворе дома № 26 по пр. Абая мало отличается от других

По мнению Максима, основная проблема «Бюджета народного участия» - в том, что люди придумывали какие-то идеи, но в итоге поставили типовые площадки.

«Мы хотели другое!»

- Если считать из ста процентов, то я оцениваю эту площадку на 60% из того, что я хотела, - рассказала автор проекта детской площадки во дворе дома № 3/1 по ул. Ворошилова Ольга МЕЛЬНИКОВА. - Мне объясняли в акимате, что у меня не были просчитаны тартановое покрытие, доставка снаряжений, плата за работы и т. д. Откуда я могу знать все эти детали? На сайте был образец, по нему составила свой проект. В итоге я согласилась, чтобы этим подсчетом занимались специалисты. Они говорили, что бюджет, который я указала, меньше, чем реальный.

Во дворе дома № 3/1 по ул. Ворошилова теперь постоянно играют дети

Мельникова тоже отметила хорошую работу подрядчика: изначально собирались поставить качели-гамак, но Ольгу это не устроило, поменяли на другие, с деревянным сиденьем и железными цепями.

- Мы думали, что будет еще спортивное снаряжение для детей постарше, мы его в проекте указали, но из-за маленького бюджета денег не хватило. Да и места не так много, - отмечает Мельникова. - Вообще, проект очень хороший, с 2015 года мы подавали заявку в ПКСК на строительство площадки, те ссылались на отдел ЖКХ, но по факту ничего не делали. Если бы я не узнала о «Бюджета народного участия», мы бы, возможно, и не добились площадки.

«Наш двор теперь ожил!»

Единственная площадка, которая очень отличается от других, - спортивная, которая находится во дворе дома № 11 в 8-м микрорайоне. Можно играть в волейбол и баскетбол, есть небольшой теннисный стол и пара тренажеров.

Теперь во дворе дома № 11 в 8-м микрорайне подростки играют в волейбол и баскетбол

Анастасия Дутченко: «Теперь тут собирается вся молодежь!»

- Качество площадки отличное, но теперь тут обычно все занято. Играть получается не часто, - рассказала Анастасия ДУТЧЕНКО. - Площадка тут уже больше месяца, теперь вся молодежь собирается.

Михаил Алексанов: «Стены тут хлипкие, но в целом качество хорошее»

- Стены хлипкие, могут сломаться, а в целом качество хорошее, - считает Михаил АЛЕКСАНОВ. - Я здесь бываю на выходных, играю в баскетбол и волейбол. Кольцо удобное, но сетка уже порвалась.

Здесь же появились тренажеры...

Автор проекта Ильяс САМУРАТОВ говорит, что идея «Бюджета народного участия» хорошая, но еще требуется его доработка:

- Когда подается заявка, кто-то из специалистов отдела ЖКХ должен ее обработать, обрисовать приблизительную стоимость, предложить готовые проекты, то есть до выставления на голосование все должно быть согласовано в отделе ЖКХ. Потом идут голосование и решение комиссии, после этого уже утверждать проект будет проще.

…и теннисный стол

По мнению Самуратова, основная проблема с его проектом в том, что автор не знал, как спортплощадка будет выглядеть в итоге.

- А так теперь двор ожил, дети довольны - это главное! - говорит Ильяс. - За это благодарю всех заинтересованных лиц и строителей.

Теперь он будет добиваться, чтобы на площадке установили освещение.

Подрядчик у всех один

Как пояснили «НГ» 5 октября в отделе ЖКХ акимата Костаная, по результатам госзакупок для реализации проектов определился один подрядчик - ИП «Коломийцева».

- Срок окончания проекта у нас был обозначен до 30 сентября, мы успели! - рассказала «НГ» директор ИП Кристина КОЛОМИЙЦЕВА. - Немного затянули, так как ждали поставку оборудования для детских площадок. Со всеми авторами проектов я знакома лично, претензий с их стороны не было. Мы реализовали то задание, которое нам дали в отделе ЖКХ. Грибки для песочниц не были предусмотрены в техспецификации. Песок мы завезем, хотя в проектах это не было предусмотрено.

В отделе ЖКХ пояснили, почему итоговые проекты не соответствовали задумкам авторов. По словам чиновников, авторы должны были указать покрытие площадки, стоимость материалов, квадратуру и другие аспекты, нужно более детально расписывать бюджет. Так как идеи в основном были взяты по шаблонам из Интернета, специалистам отдела приходилось рассчитывать стоимость, готовить техспецификацию. Чтобы было проще, все проекты сделали практически одинаковыми. В пример приводят проект площадки для собак, его автор Анна Измайлова указала всю необходимую информацию.

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