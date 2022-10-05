О куче мусора возле дома № 9 «Б» по ул. Джангильдина «НГ» сообщил житель Костаная Петр СУХИН.

Ул. Джангильдина, 9 «Б». В первой кучи лежат куски старых телевизоров и поломанный деревянные стол

- В одной из квартир у нас живет неблагополучная семья, - пояснил он. - И в огороде возле нашего дома этим летом они организовали свалку. Когда были дожди, стоял очень неприятный запах. Еще 13 июля я обращался к участковому, он все записал и ушел, так ничего и не изменилось после этого! Ко мне приходил недавно один парень молодой, волонтер, при мне он позвонил в службу iKomek (109) и участковому. В итоге «хозяин» свалки недавно все-таки вывез часть мусора.

Во второй куче - рваные матрасы и подушки

На месте корреспондент «НГ» увидел две небольшие кучи мусора: в первой - части от старых телевизоров, обломки деревянного стола, доски, строительные отходы, тряпки и пластиковые бутылки, во второй - рваные матрасы и подушки.

Фото Андрея СКИБЫ

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