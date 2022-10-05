О двух колодцах возле дома № 9 «В» по ул. Джангильдина «НГ» сообщил житель Костаная Петр СУХИН.

Ул. Джангильдина, 9 «В». На колодце потрескалась крышка и его «обозначили» шиной

- В конце сентября у нас заасфальтировали участок возле мусорной площадки за домом, тут же располагаются два открытых колодца, - пояснил он. - Раньше колодцы были накрыты жестью, но, когда работы делали, видимо, повредили.

Второй колодец в этом же дворе закрыли большим камнем

На месте корреспондент «НГ» увидел, что на одном из колодцев лопнула крышка и его накрыли шиной, а второй - большим камнем.

Через две недели колодец возле дома № 56 по ул. Хакимжановой все так же открыт

Об открытом колодце возле дома № 56 по ул. Хакимжановой, в который заходят трубы ГКП «КТЭК», мы писали две недели назад. За это время ничего не изменилось. Возле колодца расположены автобусная остановка, тротуар и пешеходный переход, недалеко школа.

Фото Андрея СКИБЫ

Присоединяйтесь!

Если вы увидели колодец без крышки, сообщите об этом в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, на WhatsApp 8-747-907-57-92, по адресу ng@ng.kz, на сайте www.ng.kz. Также можно позвонить в ГКП «КТЭК» по тел.: 57-68-63, 51-37-35, в ГКП «Костанай-Су» по тел.: 22-25-00, в РДТ АО «Казахтелеком» по тел.: 57-31-25, 57-31-26, 57-31-45 или в службу оперативного реагирования отдела ЖКХ акимата Костаная по тел. 109.

Мы опубликуем фотографию опасного места и выясним, какой коммунальной службе принадлежит колодец. Вместе мы сделаем город безопаснее!