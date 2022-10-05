Октябрь работает на наших щукарей. Но нужно учитывать капризы и рыбы, и погоды

Бабье лето наконец-то уступило бразды правления осени. А той того и надо. Уже и белых мух к нам присылала, и утренние заморозки, и ледок к берегам водоемов. Многие наши рыболовы, смирившись, закрыли летний сезон и отправили свои лодки на зимнее хранение… А зря!

И снова бабье лето?

Считается, что активность зубастой хищницы начинается сразу после спада летней жары и продолжается до самого ледостава. В водоемах в этот период происходит сбой термоклина. Охлаждение и смешение слоев приводит к непрерывному насыщению воды кислородом. Это резко усиливает активность щуки. Дополнительный фактор, стимулирующий сезонный жор, - отмирание водорослей, очищение воды. Мелкая рыбешка покидает привычные укрытия, а пятнистая «торпеда», понятное дело, спешит вслед за своим кормом. Хозяйка рыщет по всей акватории водоема в поисках добычи. И если в это время осень теплая, то ее булимия в октябре в самом разгаре. Она кидается на любую приманку. А вот в сильно охлажденной воде метаболизм замедляется. «Королева» все еще отъедается, но процесс переваривания протекает дольше, а периоды активности становятся реже.

Такой красноперый карасик - сейчас самый деликатес для зубастой

Принимая во внимание капризы нашей нынешней осени, мы с Сабанеем сейчас пытаемся думать, как ее величество, просчитывать предпочтения и поведение. Сделать это совсем не просто, потому что ныне погода не менее капризна, чем щука, и путает карты. Вспомним: в третьей декаде сентября у нас стояла прямо-таки летняя жара, которая пришла после ранних сентябрьских утренних заморозков. Потом сразу резко температура воздуха опустилась до минус 5 на утренней зорьке. Так было почти неделю, и вдруг снова наметился курс на потепление и новое бабье лето. Кажется, удивляться нечему: климат у нас привычно неустойчивый, не турецкий и не тайский. И все-таки его перепады - это всегда беспокойство и для рыбаков, и для рыбы...

С первых дней осени зубастая королева не перестает нам с Сабанеем загадывать загадки. В один из жарких дней начала сентября на озере Итсары нас неожиданно осчастливила семикилограммовая «мамка». Поймали ее мы в своем излюбленном тростниковом «окне». Причем на жерлицу с красноперым живцом-карасиком, привезенным сюда со старицы Тобола.

А дело было так. Жерлицу с наживкой Сабаней привязал к снопу тростника метрах в семи-восьми от нашей лодки. Сами же мы устроились ловить карася. Событие произошло около полудня. Громкий резкий хлопок заставил нас с Сабанеем сначала вздрогнуть, а затем сразу бросить взгляд на тростниковый сноп - он ходил ходуном. Спешно отвязавшись, подплыли. Леска с жерлицы оказалась размотанной по всей своей длине. Перебирая ее, отплыли от жерлицы метра на три. Щука окатила нас фонтаном брызг. Сабаней ее еще не видел, но уже понимал, что подсела трофейная. Натянутая, как струна, леска резала его пальцы, из которых начала сочиться кровь, а перчатки, как назло, куда-то запропастились… Борьба шла на секунды… Я протянула Сабанею подсак, в этот момент он умудрился выпутать «мамку» из тростника. И тут я увидела ее пасть, в которую вполне могла бы войти не только моя рука, но и нога. Мы отправили трофей в отдельный садок, а сами еще долго не могли прийти в себя.

Где искать щуку в октябре

В Интернете можно найти информацию о том, что в осенний период прожорливая хищница меняет места обитания на реках, в которых нет глубинного перепада, шифруясь в коряжнике, затопленных деревьях, в заливах. Если есть перепад, максимальная концентрация щучьих особей будет именно на месте этого «склона». На мелководье и у береговой линии в октябре остаются только некрупные экземпляры. На озерах же рекомендуется в октябре искать зубастую на новых глубинах. То есть если ранее можно было ее поймать на глубине 1-3 м, то октябрьские поклевки проходят на 4-5 м. Но, увы, это правило на итсарскую щуку не распространяется. Третий осенний сезон подряд мы ловим здесь щуку с первых дней сентября и до самого ледостава в одних и тех же точках, привязывая жерлицы с живцом к снопу или перемычке из тростника. И все в том же самом «окне».

Трофей с Итсары

Недавним днем перед самым похолоданием мы наведались в это окно и, как обычно, развесили жерлицы по рабочим точкам, но решили в виде эксперимента расширить географию и несколько жерлиц подвязать в соседнем заливчике. Королева в тот день была явно не в духе и не при аппетите, потому что до обеда поклевок не было вообще. Но к шести вечера у нас уже было четыре «торпеды». Причем две из них с часовым промежутком мы сняли опять же с той самой точки, которую месяц назад облюбовала трофейная «мамка». Другие две попались на жерлицы в новом месте. Все щуки были зачетные - от 1,5 кг до 2 кг. При этом почему-то работали только три жерлицы из восьми. Я пыталась разгадать, почему хищница проигнорировала другие жерлицы, на которых живец оказался нетронутым. То, что они стояли у нас на щучьих тропах, сомнения не вызывало, поскольку неоднократно эти точки были уловистыми в недавние приезды сюда. Оставалось все списать на погоду: через пару дней синоптики предвещали резкое похолодание с заморозками. А зубастая водяная королева таких перепадов не любит. Но почему при таком вялом клеве дважды сработала одна и та же жерлица? Эта загадка так и осталась нами не разгаданной.

На дворе сейчас первая декада октября… Ветер подул с юга. Похоже, осень снова сдулась, а новое бабье лето опять тут как тут. В плюсе и ночи, и зорьки. А значит, лодки чехлить рано, они еще поработают. Мы снова собираемся в свое уловистое итсарское «окно», планируя заранее наловить красного аппетитного карасика в одной из тобольских стариц. Идеальной погодой для тихой охоты на зубастую считается пасмурное небо, моросящий дождик, слабый ветер и легкая рябь на воде. А еще стабильное атмосферное давление. Но, если ничего этого не ожидается, совсем не значит, что к вашему живцу «королева» останется равнодушной. Приступ ее октябрьской прожорливости внесет свои коррективы. И это уже не загадка, аксиома!

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Клев-инфо