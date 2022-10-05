Оденем «голые» трубы. Пришлось утеплять паласами
Начался отопительный сезон, и «НГ» возобновляет проект «Оденем «голые» трубы».
Трубы возле дома № 9 «Б» по ул. Джангильдина открыты в нескольких местах
Об открытом участке теплотрассы возле дома № 9 «Б» по ул. Джангильдина сообщил «НГ» житель Костаная Петр СУХИН.
В одном месте открытый участок труб жители дома накрыли паласами
- Еще в 2020 году у нас утепляли трубы, но до конца не доделали, в итоге мне пришлось накрывать их паласами, до сих пор лежат! - возмущается] он. - 20 сентября я обращался в ГКП «КТЭК», приезжали сантехники, все тут фотографировали, но так ничего не утеплили.
Трубы огибают жилой дом буквой Г...
На месте корреспондент «НГ» увидел двойные трубы, открытые в нескольких местах. Они проходят вплотную к дому, по фундаменту, огибая его буквой Г.
…и проходят над фундаментом
Фото Андрея СКИБЫ
Присоединяйтесь!
Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-51-51, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.