Начался отопительный сезон, и «НГ» возобновляет проект «Оденем «голые» трубы».

Трубы возле дома № 9 «Б» по ул. Джангильдина открыты в нескольких местах

Об открытом участке теплотрассы возле дома № 9 «Б» по ул. Джангильдина сообщил «НГ» житель Костаная Петр СУХИН.

В одном месте открытый участок труб жители дома накрыли паласами

- Еще в 2020 году у нас утепляли трубы, но до конца не доделали, в итоге мне пришлось накрывать их паласами, до сих пор лежат! - возмущается] он. - 20 сентября я обращался в ГКП «КТЭК», приезжали сантехники, все тут фотографировали, но так ничего не утеплили.

Трубы огибают жилой дом буквой Г...

На месте корреспондент «НГ» увидел двойные трубы, открытые в нескольких местах. Они проходят вплотную к дому, по фундаменту, огибая его буквой Г.

…и проходят над фундаментом

Фото Андрея СКИБЫ

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