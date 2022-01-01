По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 30 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 17. Самому зрелому жениху - 40 лет, невесте - 39;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрированы 76 новорожденных: 46 девочек и 30 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Алинур, Анель, Таисия. Самые редкие имена: Камиал, Марсель, Карам. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 40 лет, маме - 38;

- умерли 48 человек: 28 мужчин и 20 женщин.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 160 человек, из них поместили 153: 134 мужчины и 19 женщин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 поступило 1 793 вызова (из них 644 - к детям). В том числе по подводу травм и несчастных случаев - 374, из них 41 - к детям;

- поступили 14 вызовов на ДТП, в авариях пострадали 16 человек, в т.ч. 2 ребенка; 13 пострадавших были экстренно госпитализированы;

- всего скорая помощь доставила в больницы 373 пациента.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершено 20 выездов, на случаи горения - 84 выезда.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 166 уголовных правонарушений, из них 58 краж и 60 мошенничеств;

- разыскано 16 без вести пропавших лиц, из которых все установлены;

- раскрыты 53 преступления;

- зарегистрировано 6 наркоправонарушений: 3 наркопроступка, 1 факт сбыта, 1 факт хранения, 1 факт контрабанды;

- за выходные сотрудники полиции задержали 36 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.