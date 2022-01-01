Сухой остаток. C 26 сентября по 2 октября
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 30 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 17. Самому зрелому жениху - 40 лет, невесте - 39;
- зарегистрированы 7 разводов;
- зарегистрированы 76 новорожденных: 46 девочек и 30 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Алинур, Анель, Таисия. Самые редкие имена: Камиал, Марсель, Карам. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 40 лет, маме - 38;
- умерли 48 человек: 28 мужчин и 20 женщин.
По данным костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 160 человек, из них поместили 153: 134 мужчины и 19 женщин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 поступило 1 793 вызова (из них 644 - к детям). В том числе по подводу травм и несчастных случаев - 374, из них 41 - к детям;
- поступили 14 вызовов на ДТП, в авариях пострадали 16 человек, в т.ч. 2 ребенка; 13 пострадавших были экстренно госпитализированы;
- всего скорая помощь доставила в больницы 373 пациента.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- по области на пожары совершено 20 выездов, на случаи горения - 84 выезда.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрировано 166 уголовных правонарушений, из них 58 краж и 60 мошенничеств;
- разыскано 16 без вести пропавших лиц, из которых все установлены;
- раскрыты 53 преступления;
- зарегистрировано 6 наркоправонарушений: 3 наркопроступка, 1 факт сбыта, 1 факт хранения, 1 факт контрабанды;
- за выходные сотрудники полиции задержали 36 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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