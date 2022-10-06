Грузы из Костаная неделями не могут отправить покупателям по железной дороге. В чем причина?

В Костанае кризис вагонов. Местные грузоотправители сообщили «НГ», что не могут отправить товары по железной дороге. Некоторые ожидают поставки вагонов неделями. Недавно руководство головного офиса КТЖ перестало вести диалог с предпринимателями и вышло из общего чата в WhatsApp. Это стало последней каплей, предприниматели обратились к журналистам.

По словам грузоотправителей, проблемы могли возникнуть из-за нехватки локомотивов

«Саботаж нашей работы»

Логист ТОО «Бест Костанай» Валентин БЕСПАЛОВ поясняет: грузоперевозчики несут огромные потери из-за простоя груза.

Валентин Беспалов считает, что проблемы на железной дороге возникли искусственно

- В сентябре начинает просыпаться вся мукомольная промышленность, - рассказал он. - В этом году сентябрь показал себя не с лучшей стороны, потому что возникли проблемы по линии КТЖ. Связано это с тем, что они не везут ни порожние, ни груженые составы. В КТЖ нам говорят, что нет локомотивной тяги. Но я работаю в этой сфере уже 15 лет и понимаю, что проблема возникла искусственно. Это саботаж нашей работы, потому что отгрузка еще не вышла на пик. Вагонов ни у кого нет, но везде вагоны бросают. Мы чуть ли мельницу не останавливаем, потому что склады уже полные, но во что грузить, мы не знаем.

Математика такая: в среднем простой одного вагона обходится в 100 000 тенге в сутки. У каждого предпринимателя примерно 3-5 таких вагонов. При этом, по подсчетам грузоотправителей, всего в Костанае простаивают около 200 вагонов. КТЖ работает по стопроцентной предоплате, так что деньги списываются со счетов автоматически.

- Возможно, у КТЖ действительно есть проблема с локомотивами, - говорит Беспалов. - Но смотрите: у них был старый парк, он износился. Соответственно, нужно либо покупать новые, либо ремонтировать старые, но об этом никто не позаботился. Все работает еще с советских времен. Плюс, если взять станцию Костанай, то окажется, что половина станции не работает.

Грузоотправители планируют обратиться за помощью к президенту Токаеву

Грузоотправители считают: если вина за простой лежит на КТЖ, то и платить должны они. Согласно правилам перевозок грузов, в случае простоя вагонов на путях сверх установленного времени работники станции должны составить акт и указать в нем причину простоя. Однако, когда вагоны простаивают не по вине грузоотправителей, по их словам, сотрудники станции не составляют такие акты.

- 30 сентября мы предложили руководству КТЖ: если они не справляются со своей работой, то КТЖ может пойти нам навстречу и оформить эти вагоны задним числом, чтобы не выставлять суммы за простои и штрафы, - рассказала логист ТОО ТЭК «Глобус Транс» Олеся ШАРАВИНА. - На что последовал однозначный ответ: нет! Но это можно было сделать, например, если не работает программа, по которой оформляются грузы, то мы оформляем их по старой программе, где нет ограничений и штрафов. Два года назад нас обязали работать с частными операторами, они готовы выполнять свои обязанности. Но теперь они не могут договориться с КТЖ, принять у них вагоны.

Поиск решений

Предприниматели планируют обратиться за помощью к президенту Токаеву: если у КТЖ нет ресурсов на новые локомотивы, то, может, государство решит проблему. «Мы считаем, что глава государства просто не знает, что творится в КТЖ», - резюмируют они.

- Проблемы с отправкой груза возникают каждый год, просто раньше они начинались только в ноябре, в самый пик работы, а в этом году уже сентябрь идет со сложностями, - поясняет начальник отдела АПК региональной палаты предпринимателей Костанайской области Геннадий КУКОБА. - Мы проводили встречи на нашей площадке. Две недели назад договорились, что создадим общий чат для обсуждения проблем. Все вроде нормально прошло. Но ситуация не изменилась. 30 сентября просили продлить планы отгрузки, чтобы заново не оформлять огромную кипу бумаг. Но никто из КТЖ не ответил.

Костанайцы отмечают, что такие же проблемы с доставкой груза есть во всех регионах Казахстана. Пока нигде не смогли найти решение.

- Вагоны у нас простаивают груженые, бывают случаи, что простой длится месяц, - сообщила представитель ТОО ТТК «ТрансАзия» Екатерина ЩЕРБАКОВА. - Мы являемся арендаторами вагонов. Мы рассчитываем, что за месяц вагон дойдет до места назначения и вернется к нам, а он стоит на станции. Дальше привлекаем вагоны российских собственников, они тоже неделями стоят на одной станции. В будущем из-за этих проблем российские собственники просто откажутся давать нам в аренду вагоны. Где нам искать альтернативу?

Ударит по ценам в магазинах

Грузоотправители считают, что проблемы на железной дороге отразятся на населении.

Юлия Вельмицкая: «Аренда вагонов за месяц выросла на 700 000 тенге»

- Мы берем в аренду у экспедиторов вагоны, они простаивают, следовательно, все выливается на увеличение стоимости товара, - поясняет представитель ТОО «ВАДИСА-М» Юлия ВЕЛЬМИЦКАЯ. - Приведу банальный пример: еще месяц назад мы отгружали по экспорту на станцию в Афганистан, нам предлагали вагоны по 1,2 млн тенге. Сейчас экспедиторы, ссылаясь на проблемы в Костанае, предлагают аренду вагона за 1,9 млн тенге. Естественно, эту разницу мы будем закладывать в конечную цену перевозимых грузов.

Недовольство грузоотправителей вызывают и проблемы с техническим оснащением железнодорожных путей.

- Мало того что КТЖ не выполняет свои обязательства, они нагло врут, обещая до последнего вагона принять на станцию, - резюмирует заместитель генерального директора ТОО «ТобылТранс» Мирам ДЮСЕЛЕКОВ. - В итоге на 30 сентября на станцию не вывели 193 вагона по заявкам клиентов. Посмотрите на станцию Костанай: есть горка малой мощности, 5 сортировочных путей. Но вагоны распределяют только на 2 пути. Почему? Неисправен стрелочный перевод, из-за чего один путь закрыт. Нет элементарных тормозных башмаков, которых полно в магазинах. Башмакосбрасыватель неисправен. Люди у них работают в три смены, а результата никакого.

- Они обещают что-то исправить, что-то сделать, - добавляет Шаравина. - Но это делается точечно. Если кому-то это помогло, то остальные все страдают.

В костанайском филиале АО «КТЖ-грузовые перевозки» не стали комментировать претензии грузоотправителей. «НГ» подготовит запрос перевозчику, ответ опубликуем позже.

P. S. Пока «НГ» готовила этот материал к печати, стало известно, что директора костанайского филиала АО «КазТемирТранс» (дочерней фирмы КТЖ) Беркута Усабекова и директора ТОО «ВАДИСА-М» Сабыра Таирова осудили за коррупцию. Их обвиняли, соответственно, в получении и даче взятки за беспрепятственную и ускоренную поставку грузовых вагонов в период с 1 октября 2021-го по 23 мая 2022 года.

- В ходе судебного разбирательства подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины, - сообщила пресс-служба Костанайского областного суда. - Прокурор просил признать их виновными с назначением наказания: Усабекову - в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, Таирову - в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Фото Ксении РЕБИК