Приговор в отношении директора Костанайского филиала АО «Қазтеміртранс» Беркута УСАБЕКОВА и директора ТОО «Вадиса М» Сабыра ТАИРОВА, давшему ему взятку, огласили 3 октября в суде № 2 Костаная.

Иллюстративное фото Ксении РЕБИК

Усабеков обвинялся в неоднократном получении взяток от представителей частных фирм за беспрепятственную и ускоренную поставку грузовых вагонов в период с 1 октября 2021 года по 23 мая 2022 года. В частности, Таиров отдал ему за эти "услуги" 1 200 000 тенге.

- В ходе судебного разбирательства подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины, - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда. - Прокурор просил признать их виновными с назначением наказания: Усабекову - в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, Таирову - в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

В итоге суд признал обоих виновными и, учтя в качестве смягчающих обстоятельств полное признание ими вины и чистосердечное раскаяние, назначил Беркуту Усабекову 6 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, а Сабыру Таирову - штраф в размере 24 млн тенге. Также осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.



Приговор в законную силу еще не вступил.