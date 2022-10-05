Что костанайцы предлагают МСХ по изменениям в правила субсидирования

Обсуждение их в республике идет с ноября прошлого года. Многие предложения министерства выглядят спорными в глазах предпринимателей. По их мнению, субсидии должны способствовать окупаемости производства, а в предложенной версии они ухудшают его положение. Такого же мнения придерживается сегодня и НПП «Атамекен».

Олег Даниленко и Светлана Михайленко

На площадке региональной палаты предпринимателей Костанайской области недавно собирались аграрии, животноводы, представители управления сельского хозяйства, чтобы выработать конкретные предложения для МСХ, для рабочих групп, которые на уровне республики должны быть созданы на последнем подготовительном этапе.

Один из всегда актуальных вопросов - инвестиционное субсидирование. И чем дальше, тем важнее он становится, ведь цены на технику и оборудование стремительно растут, причем в разы.

Инвестсубсидии - действующий инструмент. Министерство предлагает оставить норматив на предстоящий год прежним - от 15% до 50% на разные виды техники. Но костанайцы настаивают на том, что дело не только в ставках субсидирования, недаром же по этому виду господдержки в Костанайской области сформировался большой долг.

По данным Qoldau (платформы для электронного приема заявок на получение субсидий), на 1 сентября костанайским аграриям не выплачено 6,5 млрд тенге.

- В эту сумму входят и долги, которые копились более двух лет, - пояснил руководитель Ассоциации производителей Костанайской области Владимир ДРАНЧУК, - люди подают заявки, пакет документов там весьма серьезный, а из-за какой-то небольшой погрешности, печать, скажем, не синего, а черного цвета проставлена, система их не принимает. Заявитель автоматически отправляется в конец очереди.

Предприниматели считают, что необходимо внести в правила изменения - дать возможность исправлять ошибки в течение трех рабочих дней без потери очередности, то есть ввести лист ожидания.

- Рост цен на технику должен быть обоснованным. А если он идет, то и проценты в нормативах субсидирования должны тоже подниматься, - добавила учредитель ТОО «Азия Алтын 2000» Светлана МИХАЙЛЕНКО, - потому что правила, думаю, не будут пересматривать так часто, как меняется стоимость техники. Не угонишься. Надо это в механизме учесть. Еще одно предложение - увеличить сроки возврата инвестиционных субсидий.

Что касается накопившегося в Костанайской области долга по инвестсубсидиям, то глава ТОО «Агрофирма «Диевская» Олег ДАНИЛЕНКО предложил по этому вопросу обратиться с письмом на имя премьер-министра. По его мнению, которое было поддержано коллегами, на другом уровне эту проблему не решить.

Традиционный вопрос в системе субсидирования - поддержка тех аграриев, кто развивает семеноводство. Сейчас, говорилось на встрече, опытные хозяйства в Костанайской области испытывают трудности, не могут обеспечивать всех семенами по потребности. Есть предприниматели, которые закупают элитные семена разных культур за рубежом, в той же РФ. Есть предложение субсидировать их.

- О своем семеноводстве забывать нельзя - об элитсемхозах, семхозах, - высказался директор ТОО «Зуевка» Александр БОРОДИН. - Они должны иметь возможность продавать фермерам семена по цене товарной пшеницы, получая при этом субсидии. Оригинаторы семян до 80%, те, кто выращивает элиту, - до 60%, первую репродукцию - до 50%. Нельзя делать ставку только на закуп за рубежом. В России цены на семена поднимают, прекрасно зная о размерах наших субсидий. Семена мы в своих семхозах продаем по 150-160 тысяч, россияне такого же класса по 320. Вы же, говорят, 50% субсидиями вернете. Деньги утекают в чужую страну, а свое семеноводство будет страдать.

На заседании аграрного комитета палаты обсудили еще множество проблемных вопросов в сфере господдержки. Общий вывод: на три года внесение изменений в систему субсидирования отодвинуть. Оставить все как есть. Использовать время на детальную проработку механизма.

Фото Галины КАТКОВОЙ