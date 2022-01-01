Куда пойти с 6 по 12 октября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Туған жерге тағзым» - персональная выставка члена Союза художников Республики Казахстан, члена евразийского Союза дизайнеров Рената Елубаева
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7 октября,
15.00
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Открытие выставки работ учеников частной школы им. Л.И. Русина«В мире нарисованных животных»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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6 октября,
18.30
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«Родина моя» - концерт оркестра русских народных инструментов. В концертной программе прозвучат известные произведения в исполнении оркестра русских народных инструментов и солистов филармонии.
Солисты: Гульбану Абдулина, заслуженный деятель РК; Игорь Коропецкий, залуженный артист Украины; Наталья Степанова, Евгения Полковникова
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ТД «Метрополис»
пр. Абая, 169
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по 4 ноября,
11.00
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Выставка роботов и технологий нового поколения. В программе - зоны виртуальной реальности, театр роботов, шоу поющих молний, «ожившие рисунки», «воздушный бой» и другое
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Бейбарыс»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»
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9 октября, 14.00.
10 октября, 16.00
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