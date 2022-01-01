НашАфишка

Куда пойти с 6 по 12 октября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Туған жерге тағзым» - персональная выставка  члена Союза художников Республики Казахстан, члена евразийского Союза дизайнеров Рената Елубаева

7 октября,

15.00

Открытие выставки работ учеников частной школы им. Л.И. Русина«В мире нарисованных животных»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

6 октября,

18.30

«Родина моя» - концерт оркестра русских народных инструментов. В концертной программе прозвучат известные произведения в исполнении оркестра русских народных инструментов и солистов филармонии.

Солисты: Гульбану Абдулина, заслуженный деятель РК; Игорь Коропецкий, залуженный артист Украины; Наталья Степанова, Евгения Полковникова

 

ТД «Метрополис»

пр. Абая, 169

по 4 ноября,

 11.00

Выставка роботов и технологий нового поколения. В программе - зоны виртуальной реальности, театр роботов, шоу поющих молний, «ожившие рисунки», «воздушный бой» и другое

 Спортафишка

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Бейбарыс»

Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»

9 октября, 14.00.

10 октября, 16.00