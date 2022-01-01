Хорошие новости для птицеводов

С 11 апреля Россия откроет границы для продукции казахстанских птицефабрик. Во всяком случае, так заверяют чиновники Минсельхоза Казахстана.

6 апреля представители МСХ РК отвечали на вопросы журналистов, в том числе и о запрете на экспорт продукции птицефабрик в соседнюю Россию.

- В прошлом году, из-за того, что в Актюбинской области, в приграничных с РФ областях, на подворьях, не в организованных хозяйствах, были единичные случаи обнаружения птичьего гриппа, Россия ввела запрет в 4 областях, - напомнил присутствующим глава Минсельхоза Ербол КАРАШУКЕЕВ, акцентировав внимание на «подворьях».



Глава Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Аскар ЖАКУПБАЕВ сообщил, что накануне прошли переговоры с партнерами из России.



- По истечении трех месяцев карантин снимается, сейчас мы - уполномоченные органы России и Казахстана - обмениваемся гарантийными письмами. С 11 апреля все ограничения будут сняты, - сообщил главный ветеринар страны.



На этом хорошие новости для птицеводов не закончились. Оказалось, что государство решило возобновить субсидирование производства яиц. Целых 3 тенге за 1 штуку, причем вне зависимости от масштабов птицефабрики. Ранее государство доплачивало от 1,5 до 3 тенге за яйцо, а совсем недавно планировало и вовсе отказаться от этого направления субсидирования. Как заверили в МСХ, обеспеченность яйцами сегодня на внутреннем рынке составляет более 110%, а до карантинного периода была даже выше. Так что дефицита яиц быть не должно.