2 апреля 1960 г. Кустанайскому пединституту выделен земельный участок под строительство общежития на углу ул. 1 Мая - Пушкина.

2 апреля 1982 г. в Кустанае сданы в эксплуатацию жилой дом по ул. Советской, 59 (Байтурсынова), стоматологическая поликлиника по ул. Тарана, 87 (Тауелсиздик).

3 апреля 1961 г. горисполком Кустаная установил порядок работы бань города с 7.00 до 23.00.

6 апреля 1982 г. отделу капитального строительства Кустанайского горисполкома выделен земельный участок для строительства областной детской больницы на 300 коек между ул. Свердлова (Абая) - Красноармейской - Джамбула - Беды.

12 апреля 1985 г. Кустанайский облисполком принял решение внедрить единый платежный документ на технической базе вычислительного центра облстатуправления. Горжилуправление, управление связи, «Кустанайэнерго» заполняли и передавали в вычислительный центр нормативно-справочную информацию по плате населением, проживающим в домах местных советов, за жилплощадь и коммунальные услуги.

14 апреля 1971 г. Кустанайский горисполком принял решение о строительстве столовой № 5 и кулинарного магазина на 1-м этаже 56-квартирного дома по ул. Тарана (Тауелсиздик).

20 апреля 1976 г. бывшее помещение женской консультации по ул. Тарана, 111 передано юридической консультации города Кустаная (областная коллегия адвокатов).

20 апреля 1983 г. Кустанайский горисполком решил произвести снос зданий поликлиники и больницы УВД в связи со строительством пристройки к служебно-техническому зданию УКГБ по Кустанайской области в границах ул. Гоголя - Калинина (Алтынсарина).

21 апреля 1965 г. на пленуме Кустанайского обкома комсомола принято постановление о создании на базе совхозов и колхозов ученических производственных бригад, лагерей труда и отдыха, об активизации работы кружков, клубов, усилении военно-патриотического воспитания.

22 апреля 1943 г. постановлением Кустанайского обкома начато формирование батальона автоматчиков в количестве 324 чел. за счет разбронирования военнообязанных в возрасте до 45 лет, работающих в промышленности, предприятиях сельского хозяйства.

22 апреля 1966 г. выделен земельный участок под коллективные сады в северном промышленном районе между дорогой Кустанай - Федоровка и базой саночистки.

24 апреля 1928 г. принято постановление Совнаркома Каз. АССР о переезде правительства из города Кзыл-Орды в город Алма-Ату в июне 1928 года.

25 апреля 1942 г. постановлением Кустанайского исполкома облсовета и бюро обкома Компартии Каз. ССР создана областная комиссия в составе заместителя председателя облисполкома Михеевой, заведующего военным отделом Зимы, облвоенкома Киримова, секретаря обкома ЛКСМК Дерина для проведения мобилизации женщин, готовых к службе во фронтовых армейских, запасных частях и тыловых узлах связи.

26 апреля 1972 г. в Кустанае, в районе КСК, введена в эксплуатацию средняя школа № 3 на 1 320 учащихся.

27 апреля 1939 г. в Кустанае, в деревянном здании по ул. Ленина, 66 (пр. Аль-Фараби) размещены организации «Облпищепром» и «Облстройтрест», по ул. Комсомольской, 14 (пр. Абая) - «Облместпром».

28 апреля 1965 г. решением Кустанайского горисполкома ул. Восточная переименована в ул. им. Чокана Валиханова.

28 апреля 1987 г. Кустанайский горисполком принял решение об использовании личных автомобилей граждан для перевозки пассажиров в качестве такси.

29 апреля 1962 г. решением Затобольского райисполкома на основании решения Кустанайского горисполкома выделен земельный участок под строительство психиатрической больницы за счет земель Затобольского райцентра пл. 3,0 га.

29 апреля 1991 г. создана Кустанайская товарно-сырьевая биржа (КТСБ). Осуществляла организацию торговли материальными и сырьевыми ресурсами, промышленными и продовольственными товарами, продукцией сельского хозяйства, сельхозтехникой, проводила операции с ценными бумагами.

В апреле 1921 г. образован отдел здравоохранения исполкома Кустанайского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губздравотдел) в Кустанае.

В апреле 1922 г. газета «Степь» написала об организации драматического театра им. К. Маркса Народного комиссариата просвещения КАССР, с января 1926 г. - Народного комиссариата просвещения Каз. АССР. В 1936 году переименован в Кустанайский областной драматический театр Народного комиссариата просвещения Каз. ССР. С декабря 1995 года - Кустанайский областной драматический театр им. М. Горького управления культуры аппарата акима Кустанайской области.

В апреле 1932 г. решением Кустанайского горисполкома в ведение Горкомхоза принято Прорабство, которое переименовано в Коммунстрой и переведено на полный хозрасчет. Гужевой транспорт передан Коммунстрою.