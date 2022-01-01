Очень быстрый обед или ужин

И при этом очень весенний. В том смысле, что в апреле начинаешь серьезно задумываться, как бы поесть вкусно, но легко, чтобы не усугублять зимние отложения на боках. С этой точки зрения блюдо может понравиться многим. Конечно, в нем есть сливки. Но, с другой стороны, в нем куриная грудка без жира, кабачок. Рецепт найден на сайте gastronom.ru. Результат точно соответствует описанию.

Куриное филе без кожи режем тонкими (0,5 см) пластинками поперек и слегка наискось. Цукини или молоденькие кабачки распускаем на полосы овощечисткой. Если кабачки широкие, то можно порезать их помельче, чтобы есть потом было удобно. Толщины ломтики должны быть такой же, как полоски курятины. Еще понадобится замороженный зеленый горошек. На худой конец берите баночный, но заморозка все-таки предпочтительнее. А также потребуется ложка соуса песто. Если нет, можно просто заправить блюдо сухим базиликом.

На сковородку налейте пару ложек оливкового масла, разогрейте, положите курятину, жарьте буквально пару минут, вслед отправляйте кабачок и горошек. Накрывайте крышкой и готовьте минут 5, потряхивая. Добавляйте песто, готовьте еще пару минут. Дальше надо блюдо посолить-поперчить, добавить туда сливки, пусть все вместе покипит в них на слабом огне 5 минут. После этого - сразу на стол.

Можно готовить это блюдо без горошка, со шпинатом. Пишут, что следует использовать свежий. Но мороженый вполне подходит, проверено. Сливки лучше брать от 20% жирности.

Ингредиенты

На 1 большое куриное филе - 200 г горошка, 1 молодой кабачок (длиной с ладонь), 1 ч. л. соуса песто, 80 г сливок.