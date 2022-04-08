Рудничане поговорили с акимом о проблемах, с которыми встречают юбилей

31 марта аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ провел заключительную отчетную встречу по итогам своей работы в 2021 году. На разговор с населением у него ушло почти 2 часа. Говорили в основном о коммунальных проблемах, ремонте дорог. Значительную часть вопросов горожан можно отнести к проблемам, которые в русской литературе назвали бы вечными.

Куандык Испергенов общался с рудничанами почти 2 часа / Фото Георгия ГОВОРОВА

Эта была первая полноценная отчетная встреча Испергенова. В прошлом году, когда он только вступил в должность, выступление акима запомнилось своей краткостью: на все про все ушло всего 16 минут беседы в онлайне. Теперь же встреча очная, заполнен весь зал, а многие приходили с уже заготовленными вопросами. Темы во многом повторялись с прошлого и позапрошлого годов. Разница в том, что в этом году Рудный отмечает 65-летний юбилей.

Про пляж и мусор

В зале среди собравшихся выделяем пенсионера Леонида БУРКОВА. Он постоянный участник встреч с акимами Рудного. Выступление активиста растянулось на 15 минут, в ходе которого один он задал больше 10 вопросов.

- В первую очередь хочу поблагодарить: 7 лет мы бились, а после встречи с вами у нас наконец построили детскую площадку, за что спасибо от жителей и детей 9-го и 10-го микрорайонов, - сказал Бурков. - А вот по пляжу проблема так и не решена. Хотя мы просили о нем и бывшего акима, и вас. И в прошлом году говорили о разработке ПСД.

- Проект есть на 2-3 года, мы в 2022-м проведем экспертизу, потом приступим к реализации, - ответил Испергенов.

Бурков говорил о самых разных проблемах: о ремонте асфальта во дворах, о переводе области в природное время, о безобразной, с его слов, чистке тротуаров от снега, о необходимости сделать тень над общественными скамейками, о проблемах с вывозом мусора и необходимости установить контейнеры для раздельного сбора.

- Уже десятый вопрос, - замечает в какой-то момент аким.

- Накопилось! - отвечает Бурков.

Испергенов ответил по мусору: в этом году акимат разработал нормы накопления ТБО, а тариф планируют повысить на 100 тенге. Кроме того, в бюджете заложили 80 млн тенге на ремонт 60 контейнерных площадок с установкой баков для раздельного сбора мусора.

Изменения коснутся и тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом, отвечая на вопросы жителей, сообщил заместитель акима Рудного Ануар ЕСКАТОВ.

- В начале недели мы собирались с руководителями дачных обществ, - сказал он. - Маршрут себя не окупает. Неоднократно проводили конкурсы, но никто из перевозчиков не выходил с заявками. Достигнута договоренность с перевозчиками об организации движения. Тариф будет, скорее всего, в районе 160 тенге.

Корреспондент «НГ» попросил уточнить, как продвигается работа по установке валидаторов в автобусах Рудного. Ескатов ответил, что у акимата есть заявка по поднятию тарифа за проезд. После этого будет решен вопрос и о внедрении электронного билетирования.

Про цементный завод и СИПы

Задал автор этой статьи и свои вопросы. В частности, о судьбе цементного завода. Его строили около 6 лет, запустили производство в 2018 году, потратив около 18 млрд тенге, часть которых взята в займ у ДБ АО «Сбербанк России». Но с октября 2020 года завод перестал выпускать продукцию.

По словам чиновников, цементный завод выдаст продукцию в ближайшее время / Фото из архива «НГ»

- Завод был у нас в планах с 2008 года, - ответил заместитель акима Рудного по экономическим вопросам Денис ПЕТРУХНО. - В 2018 году его запустили, и очень хорошо его продукция расходилась и по Казахстану, и по другим странам. В 2021 году был разработан план реабилитации. Он утвержден на 5 лет. На данный момент на предприятии есть работники в количестве 138 человек. Прорабатывается вопрос запуска данного предприятия. Поэтому продукцию цементного завода в ближайшее время мы увидим.

Аким Рудного добавил, что учредителю завода еще нужно найти деньги. Как отметил Петрухно, цементный завод не был признан банкротом.

- Персонал, который сейчас в штате завода, получает заработную плату, все на местах, - добавил замакима.

Спросил и про расследование журналистки «НГ» Ольги Лихограй о социальных обязательствах недропользователей. Она выяснила, что ССГПО обязано тратить деньги на компенсацию вреда, нанесенного Рудному, но по факту деньги были потрачены на велодорожки в столице и строительство Дворца молодежи в Костанае. Акима Рудного мы попросили прокомментировать, как он относится к подобным тратам и как акимат контролирует, куда расходуются эти средства. Спойлер: кажется, что никак.

- В этом году ССГПО выделило нам 300 млн тенге на разработку ПСД по теплосетям - это первое, - ответил Испергенов. - Второе: еще около 50 млн тенге выделено на установку счетчиков. А также деньги выделили на обследование многоэтажек, которые мы хотим ремонтировать. Около 400 млн нам ССГПО выделило. Все то, на что деньги выделяли до меня, я не могу вам ответить на этот вопрос. Это частное предприятие, я не имею права контролировать эти деньги. Сейчас они нам помогают действительно. А что было до меня - это я не могу знать. Есть меморандум, который заключает акимат области. Они действуют в рамках меморандума. И в этом году они начнут посадку деревьев: около 50 000 на 4 года запланировали.

Ранее президент АО «ССГПО» Валерий Гриненко сообщал «НГ», что с 2016-го по 2021 год предприятие направило 1,9 млрд тенге на высадку 24,6 млн деревьев в трех лесхозах Рудного. По его словам, таким образом «формируют зеленый пояс Рудного». За тот же период на территории города предприятие высадило 14,6 тыс. саженцев на 280 млн тенге.

Про воду и реформу ПКСК

Марина КАЗАРМЩИКОВА спросила акима о качестве холодной воды. Она из крана идет даже не желтая, а черная, особенно в частном секторе 16-го микрорайона.

- Действительно, станция фильтрации у нас в аварийном состоянии, - признал Испергенов. - Сегодня приехали подрядчики, мы будем делать ее обследование. Есть поручение акима области станцию отремонтировать. Капремонт предстоит, а в этом году будет проведен текущий ремонт.

Ирина ЛЕВИЦКАЯ рассказала, что живет по улице Пионерской в 8-квартирном доме и не знает, что делать после того, как местный ПКСК прекратит работу. Таких бараков еще советских времен в старой части города осталось много.

- У нас в доме 10 человек, половина - пенсионеры, - говорит Левицкая. - Я хочу знать, куда мне обратиться в случае, если прорвет трубу или еще какое-то ЧП. Я с квартиры плачу 3 200 тенге в месяц. Говорят: объединяйтесь с другими домами. А зачем нам это? Мы ведь и так уже объединены, нас обслуживает ПКСК.

Ануар Ескатов ответил, что ПКСК не стали сохранять специально, чтобы реформа ОСИ не буксовала. Опасения рудничан были отправлены в парламент. В Рудном руководство города встречалось с мажилисменом Альбертом Рау. По его словам, после ликвидации ПКСК и до момента образования ОСИ вся деятельность кооперативов будет передана государству. Сейчас по этому вопросу идут консультации с министерством юстиции.

- Есть еще один вопрос, я слышала, что к юбилею Рудного будут восстанавливать фасады домов по улице Ленина, - поделилась слухами Левицкая. - Улица Пионерская - одна из первых в городе. ДК «Строитель» уже не сохранили, а в ДК «ВЛКСМ» сейчас вроде какие-то склады. Это здание в ужасном состоянии. Спасибо, что сделали уличное освещение. Но хотелось бы и дома отремонтировать.

Спрашивали горожане и о заброшенных зданиях. В частности, о бывшем детсаде по ул. Чекмарева и бывшем кожвендиспансере. Аким Рудного сказал, что нужно найти владельцев и заставить привести дома к норме.

Про инкубатор и колесо

О проблемах рудненского предпринимательства с акимом говорил активист Максим ФРОЛОВ. Он уже несколько лет продвигает инициативу создания бизнес-инкубатора.

Максим Фролов предложил увековечить память рудничан, спасших школьников в 1995 году / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Каждый год одни и те же проблемы, - выступил Фролов. - Это от того, как сказал президент, что местные исполнительные органы саботируют решения. Вы обсуждаете судьбу зданий. Был у нас бывший кожвендиспансер. Мы предлагали там открыть центр для бизнеса, готовы были заняться этим делом. И тогда мне говорили некоторые чиновники, что скоро там что-то сделают, но что именно - секрет. Каково было мое удивление, когда его с молотка продали за 17 млн тенге. Отдали спекулянтам, которые продают его за 65 млн тенге. Я думал, что бизнес-инкубатор поможет решить часть городских проблем. Но в глазах чиновников я видел только пустые глаза. Аким области сказал, что нужен бизнес-инкубатор. У нас уже был готовый проект и были люди. Год прошел - и ничего. Депутаты не вникают, акимат отвечает отписками. Я сейчас хотел от вашего заместителя увидеть какие-то предложения и решения. Но ничего не услышал в ответ. Фабрика закроется рано или поздно, что делать дальше?

Куандык Испергенов на пламенную речь активиста ответил предложением обсудить вопрос после отчетной встречи.

Фролов также предложил увековечить подвиг рудничан, которые в ноябре 1995 года на левом берегу Тобола спасли шестерых школьников ценою своей жизни. В акимате заверили: об инициативе знают, подготовлена бюджетная заявка на 400 000 тенге. Планируют установить мемориальную доску с именами героев.

В самом конце встречи из зала спросили: возвращаются ли в бюджет деньги, которые были украдены на строительстве знаменитого колеса обозрения? Вопрос рудничане поддержали аплодисментами.

- Да, уважаемые жители, есть решение суда, виновник преступления известен. Соответственно, все средства будут возвращены в бюджет, - ответил Денис Петрухно. - Пока еще ни одного тенге в бюджет никто не вернул.

После встречи Испергенов сразу провел персональный прием граждан. Его трибуну окружили инициативные горожане, с которыми он общался еще минут 20.