На день рождения нам подарили десерт

Называется пирог ностальгически «Мишка на Севере». Изготовление и рецепт - от одного из спикеров нашего новогоднего материала Ольги Рашевской. Рецепт семейный, из любимых, проверен множество раз. Пирог в редакцию прибыл заботливо упакованным. Едва развернули фольгу, празднично запахло сдобой...

Домашняя выпечка - всегда прекрасный подарок / Фото Ксении РЕБИК

А вслед нам прислали и рецепт. Делается тесто со сметаной и сливочным маслом, довольно мягкое. Его нужно разделить на две части, и еще кусочек оставляем для посыпки.

Тесто раскатать в две лепешки или прямоугольника в зависимости от того, какую форму используете. Застелить форму или противень пекарской бумагой, на нее положить один пласт теста, смазать его вареньем из смородины, в которое положить немного крошки из грецких орехов. Накрыть вторым пластом, печь 30-40 минут при 180 градусах.

Рядышком расположить раскатанный кусочек теста, чтобы он испекся для приготовления посыпки.

Фото Ольги РАШЕВСКОЙ



Пока пирог печется, три белка взбить с сахаром. Взбивать, чтобы сахар полностью растворился. Вынуть пирог из духовки, частью белковой массы смазать его (горячим), посыпать смесью крошки и дробленых грецких орехов, а поверх вылить оставшиеся белки и печь еще минут 7, пока белки «схватятся». Вынуть из духовки и нарезать на кусочки горячим.

Ингредиенты

3 яйца (желтки в тесто), 100 г сметаны, 200 г сливочного масла, 1/4 ч. л. соды, 1 ст. сахара, 3 ст. муки, 0,5-0,7 стакана варенья, 150 г грецких орехов.