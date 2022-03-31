Я - председатель ОСИ дома № 20 в 7-м микрорайоне Житикары. Прочитала статью «Кошкин дом заколочен наглухо» (№ 13 (1044) от 31.03.2022 г.), в которой жительница Житикары утверждает, что в нашем доме наглухо закрывают продухи в подвалах. И была неприятно удивлена. В нашем доме отдушины в подвале закрыты не наглухо, на них установлены металлические решетки. Мы не нарушили никаких санитарных норм, так как наши решетки, в зависимости от времени года и погоды, могут открываться и закрываться.

В прошлом году мной и жителями нашего дома были установлены 28 решеток на подвальные отдушины. По окончании всех работ мы оставили один продух в подвале открытым, для того чтобы там могли обосноваться кошки, а также зимовать, греться, ловить мышей и крыс. Начиная с ранней весны и до поздней осени наш подвал находится в состоянии постоянной вентиляции, благодаря решеткам там сухо. Мы его проветрили, избавились от накопленной 10-летней сырости. К тому же недавно у нас была пожарная и санитарная проверки подвального помещения, в результате которой не было замечено никаких нарушений, соответствующий документ у нас имеется.

Наш дом имеет показательные результаты и служит примером для подражания остальным ОСИ.

Елена ДАНИЛЮК, Житикара

От редакции

«НГ» позвонила жительнице Житикары Елене Квицинской, которая ранее сообщала нам о закрытых продухах в доме № 20. Она посоветовала обратиться к руководителю ОО «Твори Добро» (Житикара) Вере Бережной, которая подтвердила, что в доме действительно есть один открытый продух.