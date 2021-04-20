Куда пойти с 7 по 13 апреля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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9 апреля,
12.00
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«Теремок», С. Маршак, сказка
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10 апреля,
12.00
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«Непоседы», М. Поливанова, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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8 апреля,
10.00
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«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов
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10 апреля,
17.00
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«Алжир», А. Тасымбеков, драма
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13 апреля,
10.00
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«Маугли», Р. Киплинг, ертегі
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Юбилейная выставка Олега Кускова «Под знаком Водолея». 1-й этаж
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В течение месяца
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Персональная фотовыставка работ дизайн-визажиста
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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20-21 апреля,
18.30
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V Международный форум дирижеров
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