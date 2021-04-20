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Куда пойти с 7 по 13 апреля

 Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

9 апреля,

12.00

 

«Теремок», С. Маршак, сказка

10 апреля,

12.00

«Непоседы», М. Поливанова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

8 апреля,

10.00

«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов

10 апреля,

17.00

«Алжир», А. Тасымбеков, драма

13 апреля,

10.00

«Маугли», Р. Киплинг, ертегі

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Юбилейная выставка Олега Кускова «Под знаком Водолея». 1-й этаж

В течение месяца

Персональная фотовыставка работ дизайн-визажиста
Анастасии Черепахиной «Преображение». 2-й этаж

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

20-21 апреля,

18.30

V Международный форум дирижеров