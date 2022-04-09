Казахстанским мельникам катастрофически не хватает зерна и экспортной свободы

Мукомолы снова в стрессе. Публикации о проблемах в этой отрасли так часто сопровождаются кричащими заголовками, что у людей, не включенных в тему, наступает обратный эффект - дескать, мельники регулярно говорят о коллапсе, но работают же как-то... Многие уже не работают. Как сообщил 4 апреля на совещании в региональной палате предпринимателей Костанайской области глава Союза зернопереработчиков Евгений ГАН, за последние пять лет число мукомольных предприятий в стране уменьшилось с 600 до 170, объем экспорта муки снижен на 40%. А введенный в марте Российской Федерацией запрет на продажу своего зерна на внешние рынки осложняет ситуацию для Казахстана чрезвычайно.

Спрос растет

- Мы все еще удерживаемся на втором месте в мире по уровню экспорта муки, но объемы его снижены в разы, - сказал Ган, - за последние четыре года экспорт этого товара у нас просел почти на 1 млн тонн, с 2,3 млн т до 1,38 млн.

Экспортный запрет РФ Казахстан дополнил своим - мельничный бизнес оказался меж двух огней

Он сделал обзор причин того, что произошло за эти годы. Прежде всего, сыграло роль отсутствие четкой государственной поддержки экспортеров: так и не были приняты меры нетарифного регулирования, не изменена политика применения таможенных пошлин, что привело к значительному вытеснению наших переработчиков с традиционных рынков Средней Азии.

С 2008 года РК в одни и те же страны на условиях равного доступа продает и зерно, и муку. Это обернулось тем, что на казахстанской пшенице практически с нуля поднялись перерабатывающие мощности в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане. Наш экспорт уже только из-за этого стал более напряженным. Много лет продажа зерна в названные страны растет, муки - падает.

- В последние годы нас спасает афганский рынок, - отметил Ган, - причем спрос на муку там продолжает расти. Кроме того, Пакистан из нетто-экспортера стал нетто-импортером этого товара, что упрочило наши позиции в Афганистане... Но объективно - нам помогают держаться на плаву факторы, в которых нашей заслуги нет. А что делаем мы сами? Снижаем объем производства муки.

Притом что не только в Афганистане, но и в том же Узбекистане спрос на нее растет, и пока их собственные мельничные мощности его не удовлетворяют. Экономическая политика этого государства-соседа с приходом нового руководства стала более привлекательной для народа. Люди, которые десятилетиями работали за пределами страны, вернулись, население увеличивается.

Мы нетто-импортер

Между тем с 2012 года в РК снижаются площади возделывания пшеницы. Глава Союза зернопереработчиков считает, что это стало следствием того, что не был проведен долгосрочный анализ развития рынков, потребляющих наши зерно и муку. Ситуацию осложнили и засухи последних четырех лет.

- В итоге мы из года в год наращиваем объемы ввоза зерна из России, - констатировал Ган, - если еще 7-8 лет назад мы массово поставляли зерно на Алтай, в Омскую, Новосибирскую области, и наше зерно покупалось там как улучшитель для помольных партий, то теперь все обстоит с точностью до наоборот. Мы стали устойчивым нетто-импортером (то есть импорт больше экспорта) российского зерна. И только благодаря тому, что мы его ввозим, обеспечиваем и собственную переработку, и наполнение рынков Средней Азии. По данным на декабрь 2021 года к нам было ввезено официально - то есть попало в статистику - 800 тыс. т зерна из РФ по железной дороге. Это, как говорится, «всветлую». По нашим же оценкам, еще около 2,5 млн т прибыло «втемную». А на сегодня этот приток прекратился, и мы ощутили, какова ситуация на самом деле.

Знаковый оборот - «на самом деле». Потому что несовпадение данных статистики и реальности просто удручающее. Данные акиматов в разы отличаются от статотчетности. Евгений Ган привел пример по Павлодарской области. Статданные говорят о наличии там 480 тыс. т продовольственного зерна, а по сведениям местной власти - его всего 53,6 тыс. т.

Союз переработчиков обратил внимание правительства на эту большую разницу. Еще 14 марта направили в правительство письмо. Дали выкладки, чтобы доказать, что переходящего остатка в размере 1,5 млн т пшеницы, которые так успокаивают власть, почти наверняка нет.

Получили ответ, что зерна хватает, просто некоторые недобросовестные участники рынка хотят воспользоваться ситуацией к своей выгоде.

Ограничить всех

В итоге, по словам Гана, сегодня практически во всех регионах мельницы или остановились, или останавливаются в течение недели-другой, заканчивая перерабатывать закупленное до запрета сырье.

- Отсутствие более дешевого российского сырья сказалось на ценах внутреннего рынка, - продолжил он, - сегодня за тонну казахстанского зерна просят 150 тысяч. Для фермеров это хорошо, особенно накануне посевной после прошлого тяжелого года. Но, признавая это, все должны четко понимать, что вслед подорожает вся линейка продуктов, связанных с зерном, а это не только мука, хлеб, макароны, но и продукция птицеводства, мясопродукты. Все они - из корзины социально значимых. Мы на этом акцентировали внимание в своем обращении к президенту. Предлагали ввести количественные ограничения на продажу зерна, что было сделано, но заодно и мукомолов обязали 10% от произведенных объемов продавать на внутреннем рынке по сниженной цене. Просили ввести пошлину на вывоз зерна, которая бы потом револьверно возвращалась крестьянам. Это не было поддержано. Полагаем, что на ближайшие два месяца как минимум мукомольная отрасль вынуждена будет остановиться, так как входящая на наш рынок российская мука дешевле местной, цены на которую формируются в описанных условиях. А в убыток никто работать не будет. Как я понял, в Костанайской области уже и 160 тысяч тенге за тонну мукомолов не удивляют. Социальный хлеб, конечно, повсеместно власти как-то отрабатывают, по остальной линейке мы в неведении.

Договаривайтесь сами

Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Тулеутай ЕРЖАНОВ заявил, что конкретно в Костанайской области сегодня нет дефицита ни зерна, ни муки. И посевные площади под пшеницу уменьшаться не будут. А за январь - февраль объем экспорта муки даже увеличился в сравнении с прошлым годом.

Видади Юсубов

- Рост только потому, что мы перерабатывали декабрьское зерно, закупленное еще до запрета на вывоз из РФ, - сказал директор ТОО «Бест Костанай» Видади ЮСУБОВ, - нам сейчас нужна пшеница. Как нам жить, с чем работать?

Ержанов напомнил, что в конце прошлого года, когда о конфликте России и Украины еще речи не было, переработчиков собирал аким области и рекомендовал закупать зерно в областях, где оно еще есть, а также заключать долгосрочные договоры с местными производителями зерновых.

Мельники в один голос твердили, что это невозможно, что крестьяне легко меняют любую вроде бы зафиксированную с ними цену. Дали где-то дороже - перепродают партию. Ержанов возражал, напоминая, что в декабре сельхозпроизводители были готовы по 120 тыс. за тонну поставлять пшеницу мукомолам, но те дружно стояли на цене в 118 тысяч и не двигались ни капли, потому что бал правило дешевое российское зерно. А теперь придется научиться договариваться друг с другом, чиновники не будут вмешиваться в дела частного бизнеса.

Ищем выход

Россия ограничила вывоз своего зерна 31 августа. Запрет вроде бы не абсолютный, возможны поставки по лицензиям на экспорт, которые выдает Министерство промышленности и торговли РФ. Однако первые попытки воспользоваться разрешительным механизмом показали, что он до конца не проработан.

- По информации российских контрагентов, на их обращения в уполномоченные федеральные органы следуют отказы, - говорил на совещании начальник отдела АПК Палаты предпринимателей Костанайской области Саят ЖУСИПБЕКОВ. - По непроверенным данным, разрешительный порядок будет внедрен в течение 2-3 месяцев. Это очень затрудняет ведение бизнеса.

Считается, впрочем, что в самом Казахстане выход из ситуации уже намечен. Оперативный штаб правительства предварительно принял решение ограничить экспорт и пшеницы, и муки: с 15 апреля по 15 июня 2022 года вводится квота без индивидуального распределения объемов. Казахстанские предприниматели имеют право вывезти 1 млн т пшеницы и 300 тыс. т муки. Но экспортеры за это право обязаны будут поставить на внутренний рынок 10% зерна и муки по сниженным ценам. Соответствующий документ находится на подписании.

Мукомолы считают ограничение на экспорт мерой не только вредной, но и бессмысленной.

- Нужно притормозить вывоз зерна, но не муки, - высказал мнение директор Костанайской мукомольной компании Анатолий МАКЛАКОВ. - Россия закрыла экспорт пшеницы, но муку оставила. И это правильно. Лимитировать можно и нужно вывоз сырья. Тем более что при той высокой цене, что сейчас у нас формируется на муку, запрет на ее экспорт просто бессмыслен. Мы ее и так не продадим. Цена на нее рыночная. Афганцы сравнивают нашу, узбекскую, российскую. Это не мы им диктуем цену. Они выбирают.

В оперативный штаб при Правительстве РК направлены все предложения, высказанные на совещании.

Фото пресс-службы НПП