Никто и ничто не может обесценить подвиг женщины, чьим именем названа улица в Рудном

В городе горняков улица Марите названа в честь литовской девушки. Еще не так давно можно было с уверенностью утверждать, что о подвиге ее знает, помнит каждый рудничанин, да и многие жители области. Сегодня такой уверенности нет, хотя никакие сроки, никакие идеологические перемены не могут обесценить того, что совершила Марите. При жизни подруги и товарищи называли ее Марусей, Машей.

Из Литвы в Казахстан

Марите родилась в 1937 году в местечке недалеко от Каунаса, отец был сапожником. Окончила семилетку, вступила в комсомол, трудилась на стройке, а вечерами училась в школе рабочей молодежи.

1959 г. Марите Бежите в своей комнате в общежитии

Мать девушки погибла в 1947 году от пуль недобитых националистов. Росла Марите с отцом-инвалидом. У нее и самой семейная жизнь не очень задалась, дочку растила одна. Поднимала ее Марите терпеливо, старательно, хотела, когда подрастет малышка, отправиться на какую-нибудь великую новостройку или на целину уехать.

Девочка подросла, а тут подоспела и весточка от подруги: «Приезжай на строительство Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината. Степь неоглядная, цветущая. Река Тобол, точно родник, чистая. Солнце, воздух - в Литве такое только во сне видится. Работы много. И трудная, и интересная. Главное - для всей страны нужная. Не то, что у нас в районе. Приезжай».

Марите решила поехать. Родная сестра покойной матери уговорила оставить дочку у нее, пока племянница не устроится на новом месте. И в апреле 1959 года она впервые покинула родную Литву. Так вышло, что уехала навсегда. Дорога пролегала через леса Белоруссии, волжские просторы, Уральские горы, наполняла яркими впечатлениями. А от мыслей о новостройке на Тоболе, где многолюдно и весело, замирало сердце. Тревожилась только о дочери, скучала. Но верила, что будет все хорошо и про себя знала - выстоит перед ударами судьбы.

Спасла двух Танечек

В Рудный девушка приехала в майские дни, когда степь уже покрылась ковром яркой зелени, а река Тобол, омывая заливные луга, входила после паводка в свои берега. Здесь поднимался новый город. Она шла по первой его улице, вокруг все было - сплошная стройка. В комитете комсомола рослую стройную девушку с льняными кудряшками и голубыми глазами встретили вопросом: «Какая у вас специальность?» - «Никакой, - ответила Марите Бежите, - готова учиться».

1959 г. Спасенные девочки - Танечка Петанова (справа) и Танечка Черснева

Ее приняли на работу в контору технического снабжения треста «Соколоврудстрой» грузчицей. Там уже трудились ее земляки, было много молодежи из других республик. Жили в вагончиках, со всеми она быстро подружилась. Разгружали с железнодорожных площадок кирпичи, которые сноровистая Марите называла в шутку «печеньки». Работала спокойно и проворно, говорила мало, больше слушала.

В тот день 10 августа работали, как всегда, дружно. Перед уходом домой присели отдохнуть тут же, у вагонов. Маруся-Марите достала из сетки сверток с материей и показала подругам: «Хорошее будет платьице для дочки?»

Потом говорили о том, что те кирпичи, что они разгружают, так нужны на строительстве жилья. За ночь может дом вырасти. Какая радость людям! Поправив косынку, Маша предложила завершить разгрузку вагона. За ней поднялась вся бригада. Сделали работу. Усталые, стали расходиться по своим домам.

Марите тоже направилась в свое общежитие, что стояло на улице Нагорной, сегодня - имени Топоркова. Шла собирать дочке посылочку. У клуба Отделстроя свернула во внутриквартальный проезд, вышла на дорожку вдоль домов и улыбнулась: впереди по дороге, взявшись за ручки и оживленно беседуя, шли две девчушки, по виду 3-4 лет. Подумав, что они похожи на ее дочку, молодая женщина вздрогнула: из-за поворота, гремя железным кузовом, вылетел самосвал и стремительно несся прямо на детей. Марите, ни секунды не раздумывая, метнулась навстречу мчавшейся машине и бросилась между ней и детьми, оттолкнув малышек, двух Танечек. Пьяный шофер рванул руль влево, но больше в мыслях, безвольная рука не довернула роковые несколько сантиметров. Марите лежала на дороге с раздавленным тазом, сломанными ребрами и перебитыми ногами. Сбегались люди, громко кричали, звали на помощь. Она сумела назвать свой адрес: 36-й квартал, 24-е общежитие, комната 13.

Людская молва понесла печальную весть о девушке, которая «спасла детей, а сама попала под машину». А девушка угасала в больнице, кончалась короткая чистая жизнь.

Незадолго до ухода Марите пришла в сознание и спросила, живы ли девочки. Последние трудные слова прошептала: «Не забудьте мою доченьку…»

Тюльпаны для матери

В мае 1981 года в Рудный приехала туристическая группа из Вильнюса, а среди гостей - дочь Марите Бежите, которую звали Видуте. В самый первый и самый любимый рудничанами сквер на ул. 40 лет Октября литовцы приехали, заканчивая экскурсию по городу. В этом сквере, на высоком белом постаменте, ждала их Марите - скульптуру поставили здесь 28 октября 1968 года.

29 мая 1981 г. Рудный. На пути к памятнику Марите, в центре ее взрослая дочь Видуте

В тот майский день на подходе к ней вдоль цветочного газона выстроилась красногалстучная пионерская шеренга дружины им. Бежите, комсомольцы и другие горожане. Все - и гости, и хозяева - понимая необычность встречи, с волнением приближались к памятнику, шли так, чтобы Видуте оказалась впереди. Дочь Марите, рослая, стройная, лицом похожая на нее, медленно подошла к памятнику и, низко склонив голову, положила к ногам матери букет тюльпанов.

Вышло так, что дочка помнила свою маму только по фото. Когда Марите уехала на строительство ССГОКа, дочери ее не было еще и трех лет. Девочка оставалась на попечении пожилых родственников. А потом, когда она осиротела, с просьбой удочерить девочку к ним обратились бездетные супруги. Так Видуте обрела дружную хорошую семью, где ценились книги, уважали труд и честность. Приемные родители работали на экспериментальном заводе автоматических приборов, на этот же завод пришла и Видуте, стала электромонтером в сварочном цехе, гордясь тем, что она из потомственных рабочих.

Памятник Марите в Рудном, в сквере на ул. 40 лет Октября, открытый 28.10.1968 г.

А когда она повзрослела, приемные родители рассказали ей о подвиге родной матери. Событие, случившееся когда-то в незнакомом ей городе, больно ранило ее сердце. И у Видуте появилось горячее желание побывать в Рудном, увидеть, где жила и где погибла Марите Бежите. Поездка состоялась. В Рудном ей показали материнскую могилу, общежитие и комнату, где провела она три месяца своей короткой рудненской жизни. И двухэтажный барак в 38-м квартале, неподалеку от которого произошла трагедия, показали.

Повзрослевшая дочь Марите познакомилась со спасенными «сестрами» Татьяной Петановой и Татьяной Черсневой. Теперь в ней и двух этих молодых женщинах продолжалась жизнь отважной Марите, патриотки великой страны и самоотверженной женщины, матери.

Рудничане чтят ее память - в честь Марите Бежите исполком городского совета переименовал улицу Больничную.

Фото из облгосархива