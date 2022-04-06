Об открытом участке теплотрассы среднего диаметра в 9-м микрорайоне, возле дома № 1 «В», сообщил «НГ» житель Костаная Даулет РАМАЗАНОВ.

9-й мкр-н, 1 «В». Голая труба малого диаметра при входе в подвал / Фото Даулета РАМАЗАНОВА

- Трубы располагаются на земле, за школой № 7, они полностью открыты либо местами с непригодной изоляцией, - пояснил он. - Их зимой снегом закрывает, а по весне вот что происходит. С такими трубами теряется много тепла. Понимаю, что уже весна, на улице теплеет, видимо, поэтому их и не «одели», но это же не дело. Нужно восстановить.

Еще один участок труб частично открыт по всей длине вдоль дома / Фото Даулета РАМАЗАНОВА

На месте корреспондент «НГ» увидел длинный участок труб, частично укрытый старым изолирующим материалом. А одна из тонких труб, заходящих в подвал дома, совсем оголена.

Ул. Дулатова, 142. За две недели участок теплотрассы не закрыли изоляцией/ Фото Ивана ЛЕЩЁВА

Воздушная теплотрасса возле дома № 142 по ул. Дулатова, о которой «НГ» писала две недели назад, остается в том же состоянии.

Ул. Дулатова, 142. Открытый участок слева от оголенной арки / Фото Ивана ЛЕЩЁВА

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