Люди, работавшие в редакции в разные годы, говорят о прошлом, настоящем и немного о будущем

Кто-то назовет это текучкой, кто-то - кузницей кадров, но факт есть факт: за 20 лет через редакцию «НГ» прошли десятки журналистов. Уходили от нас в другие СМИ или даже в другие профессии, но работали на совесть, оставили о себе добрую память, да и сами вспоминают те времена по-доброму: до сих пор общаются друг с другом и с редакцией в WhatsApp-чате, название которого мы использовали в заголовке этой статьи - «НГ» (как это было). В нем и предложили идею - принять участие в юбилейном номере, а гонорары передать в фонд проекта «Нужные деньги». Мы эту идею с радостью поддержали, сформулировав три прямых вопроса. В статье использованы фотографии из архива «НГ», а также предоставленные авторами.

Ольга Колоколова, руководитель отдела продаж Константин Рашевский, Галина Каткова и Николай Соловьев

Вот вопросы, которые редакция предложила нашим коллегам:

1. Какой момент из работы в «НГ» запомнился вам по ощущению гордости за свой труд?

2. Как опыт работы в «НГ» помогал/мешал вам в жизни?

3. Можно ли сказать, что сейчас СМИ в Казахстане реально влияют на политику в стране, обеспечивают коммуникацию народа с властью и предоставляют читателям возможность обсуждения важных для них вопросов и проблем?

Одна из последних статей проекта «Засада». Руслан Ильясов и Стас Нам шаманят, чтобы выпал снег

Проект «Засада», декабрь 2003 года. Руслан Ильясов и Стас Нам очень стараются попасть в вытрезвитель

Зульфия НАБИЕВА, корреспондент «НГ» в 2006-2010 гг., сейчас - сценарист АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области».

1. На заре моих первых шагов в «НГ» Ольга Германовна Колоколова решила попробовать меня в поисковом проекте «Судьба человека» (это костанайский аналог «Жди меня»), передав его от Наташи Ногиной, чьими текстами я зачитывалась взахлеб. Я до сих пор помню неописуемую радость, которую испытала, когда нашла потерявшегося человека, когда прерванная по каким-то обстоятельствам нить общения между родными людьми воссоединилась. Конечно, сейчас есть соцсети и можно кого угодно найти в них без особого труда, но тогда, в середине 2000-х, из соцсетей были только «Одноклассники», поэтому приходилось писать и отправлять запросы, находить неравнодушных коллег-поисковиков в других регионах. Этот проект меня многому научил в плане понимания, как выстроить ту или иную схему поиска «заданных координат в предложенных обстоятельствах».

Уже это понимание мне очень помогло, когда я плавно перешла на «Забойный отдел», ставший моей основной стихией в «НГ». И здесь мне вспоминается материал «Суворовские разбойники». Он вышел в день оглашения приговора для двух парней из Узункольского района, которые обвинялись в краже 12 000 тенге из кассы местного ТОО и им грозило по 7 лет лишения свободы. Дело было изначально сшито против них, первых попавшихся под руку подозреваемых, белыми нитками, но кто захочет портить свою статистику? Задержали, надо во что бы то ни стало посадить, а иначе полетят погоны. Но чаша весов правосудия склонилась в сторону оправдательного приговора. Адвокат «разбойников» Константин Геращенко так об этом и сказал: если бы не предание гласности в «НГ» всей этой «срежиссированной» истории, участь парней была бы печальной. Вот она - сила слова.

2. Где бы я ни работала, всегда ощущаю себя поисковиком, который четко понимает, где и что искать. Школа «НГ» выпирает отовсюду в твоей жизни, это как те уши, которые никуда не спрячешь))) Ты становишься более пробивным, ты понимаешь, что отступать некуда, что ты должен добиться результата, не спасовав перед закрытыми дверями, брошенными трубками и т. д. Этому учили Ольга Германовна, Галина Петровна, Тимур.

3. В разной степени и мере, конечно, это мера влияния. Но при этом на своем уровне каждое СМИ старается внести свою лепту, будучи трибуной для выражения того или мнения.

В декабре 2003 года участники «Засады» ловили рыбу в канализации

Булат МУСТАФИН, корреспондент «НГ» в 2004-2007 гг., сейчас - индивидуальный предприниматель.

1. «Наша Газета» - это было первое мое официальное место работы. До этого, конечно, были школьные «шабашки» типа колоть дрова (250 тенге за 1 куб - были 25 лет назад и такие расценки!), «буртовка» зерна на ХПП вместе с одноклассниками, рисование различных плакатов и другое. Но именно в редакции я получил свои первые гонорары - что-то около 4 000 тенге. Негусто. Тем не менее для студента тех лет вполне себе приличные карманные деньги. Вот тогда впервые, наверное, испытал гордость, что не приходилось больше брать деньги у родителей ни на аренду жилья, ни на плату за обучение благодаря своей профессии и новой, взрослой работе.

Помню, что первым моим материалом в «НГ» стала небольшая информашка под заголовком «Гулял аким по призрачным аллеям». О том, как аким Шукеев присутствовал на открытии нового здания ЦеснаБанка, где когда-то была уникальная аллея: росли редкие, как заверила эколог Музычко, деревья. Уже не припомню, какие именно. Но аллею снесли.

Собственно, все годы работы в «НГ» причин гордиться выбранной профессией и своим трудом было множество, так как материалы в «НГ» были всегда острые. Некоторым героям материалов удалось помочь своими публикациями. Помню, как у женщины на КСК из-за взрыва газбаллона сгорел дом. После публикации удалось собрать помощь от читателей, от бизнесменов региона, и дом они отстроили снова. Честно говоря, таких историй за время работы в «НГ» было немало.

Пытались как-то и подкупить, и запугать. Помню, что с некоторыми героями публикаций тех лет мы позже стали хорошими друзьями и эта дружба продолжается и сегодня. Помню, как орал на меня аким Сергей Кулагин в чистом поле (после осмотра количества снега на этих самых полях…), угрожал, что вообще закроет «НГ» и не пустит ни на одно совещание из-за того, что мы-де выставляем его идиотом. Так и было: на совещание в акиматы часто именно «энгэшников» и забывали пригласить по каким-то надуманным причинам. «НГ», конечно же, не закрыли, несмотря на угрозы, чему я очень рад. Да, быть корреспондентом «НГ» было сложно, но это придавало профессиональной злости и закаляло. Особенно, когда работаешь бок о бок (и даже сидишь в одном кабинете!) с такими профессионалами, как Владимир Васильевич Катков, первый редактор «НГ», и Ольга Германовна Колоколова. Их, к сожалению, уже с нами нет. Так что годы работы в «НГ» я всегда вспоминаю с большой теплотой и гордостью.

2. Мешать вроде не мешал. Опыт работы в «НГ» всегда только помогал, если говорить именно о журналистике. В последующей работе в качестве корреспондента уже республиканских СМИ этот опыт очень пригодился. В плане работы с информацией, с источниками данных, работы с текстом.

3. Конечно, разгула демократии нет, это очевидно, но и масштабного давления сейчас нет. Ряд СМИ и отдельные авторы поднимают весьма острые вопросы и темы, хотя таких немного. Это связано больше с «самоцензурой». Так как информационное поле в значительной степени уже «зачищено» за все эти годы, поэтому и такая самоцензура сейчас среди журналистов присутствует. Тех, кто проводит серьезные расследования, пишет какие-то острые политические обзоры или аналитику, - единицы. Кроме того, если не давлением, то «подкупом» государство пытается управлять информационным полем, ежегодно тратя впустую бюджетные 45-50 млрд тенге на инфорполитику. Медиаисполнители ориентированы не на конкуренцию, не на читателей, а на исполнение госзаказа. Это приводит к ослаблению конкуренции и всего медиапространства в целом. И мы это прекрасно видим сегодня, когда повестку дня для наших граждан формируют иностранные СМИ, что несет в себе определенные риски.

Я не разделяю оптимизма некоторых, что вот пришел к власти Токаев, и все - оттепель для гражданского общества, для СМИ. Нынешний президент - плоть от плоти того режима, который был и существует. Поэтому нельзя сказать, что СМИ как-то глобально стали вдруг влиять на политику в стране. Имеющие наглость говорить правду казахстанские издания, к сожалению, в роли той собаки, которая лает на караван. Да, на какие-то вопросы и запросы СМИ государство вынуждено реагировать, но что касается политики в самых высоких кабинетах, то здесь мнение казахстанских СМИ, и вообще, общественности в расчет берется в последнюю очередь. Во всяком случае, фактор общественного мнения и прессы не является для чиновников корпуса А каким-то непреодолимым барьером при принятии решений. Пошумят в соцсетях и забудут. Можно отвлечь, создав другие инфоповоды. Объявить крайнего. Залить сверху слоем проплаченной информации, приправив проплаченными комментариями, и все - блюдо готово!

Образно выражаясь, если СМИ - это зеркало общества, то это «зеркало» сегодня очень деформировано, оно кривое. Реальность отражают отдельные его частицы, поэтому многие действительно важные темы и проблемы сегодня остаются за кадром.

1 ноября 2010 года. Ольга Горай освещала матч, вместе с ней пришла Ольга Лихограй. «Тобол» проиграл...

5 марта 2013 года. Ольга Горай и Николай Соловьев освещали соревнования по стрельбе и тоже приняли участие в соревнованиях

Ольга ГОРАЙ, корреспондент «НГ» в 2009-2015 гг., сейчас - корреспондент газеты «Наш Костанай».

1. В самом начале моего журналистского пути и работы в «НГ», в июле 2009 года, я поехала в п. им. Ильяса Омарова Сарыкольского района. Люди жаловались, что воду дают по часам, а поселок приходит в полный упадок. Я поговорила с людьми, увидела, как обстоят дела с водой и в целом с селом, встретилась с акимом поселка, созвонилась с заместителем акима района. Написала, на мой взгляд, объективный материал. Но после его выхода в редакцию позвонил аким поселка. Он орал в трубку так, что я впала в ступор. Выслушала от него, кто я такая и куда бы шла «Наша Газета». И когда положила трубку, на глаза накатились слезы. Тогда Галина Петровна Каткова сказала золотые слова, которые помогли мне поверить в профессию и остаться в ней: «Таких героев на твоем пути будет много, журналист не может быть для всех хорошим и не должен. Если не готова, вставай и уходи сейчас». Я осталась и спустя неделю, когда в селе начались подвижки с водой и наведением порядка, испытала первую гордость за свой труд.

2. Работа в «НГ» - это лучшая школа журналистики. «Наша Газета» повлияла на формирование моих взглядов и принципов. И опыт, который я получила, часто выручал меня в жизни. В 2017 году, когда я уже не работала в «НГ», ко мне домой пришел человек, который представился работником газовой службы. Я была занята и не стала вдаваться в подробности, впустила его, он проверил плиту, взял с меня 1 000 тенге и ушел, оставив квитанцию. И только после его ухода до меня дошло, что это шарашкина контора, которая обманывает людей. На нее уже было много жалоб. Справедливость должна была восторжествовать. Я провела собственное расследование. Сначала посетила их офис, который оказался фейком. По номеру телефона, указанному в квитанции, все же нашла адрес. Это была квартира. Я пошла туда, представилась контролером одной из городских служб, чтобы мне открыли дверь. В квартире было 6 мужчин, явно приезжих. Я показала корочку журналиста, сказала, что вызову все СМИ города и полицию, чтобы проверили законность их пребывания в Костанае. Деньги мне вернули. Вскоре их деятельность прикрыли.

3. Я думаю, да. Во-первых, у нас есть независимые СМИ, которые показывают разные сферы жизни, в том числе и картину на политической арене. Во-вторых, почти все СМИ Казахстана сейчас имеют страницы в соцсетях. И под материалами жители имеют возможность обсуждать волнующие их вопросы, жаловаться, отмечать любые государственные органы, обращать внимание журналистов и чиновников на свои проблемы. Кроме того, с развитием социальных сетей, появлением гражданских активистов, блогеров многие проблемные вопросы, коррупционные схемы, работа чиновников, политические действия стали все чаще появляться в соцсетях и СМИ. Я с удовольствием читаю Ержана Есимханова, Айнур Коскину, Асем Жапишеву, Ботагоз Омарову, смотрю выпуски «За нами уже выехали», «Гиперборей» и др. Сейчас сложно утаить информацию, она все равно станет достоянием общественности.

Январь 2004 год. Первый сбор новогодних елок в Костанае

Акция «Прощай, елка!». Втиснуть максимум деревьев в самосвал - особое искусство. Николай Соловьев овладел им в совершенстве

Зима 2006 года. Курбан айт впервые объявили выходным днем. Сильнейший мороз. Николай Соловьев учит Руслана Ильясова наматывать портянки под валенки

Николай СОЛОВЬЕВ, фотокорреспондент «НГ» в 2004-2019 гг., сейчас - менеджер по продажам.

1. Как-то раз пришел фотографировать семью или ребенка, точно не помню, но, возможно, на проект «Нужные деньги». Позвонил, открыли дверь, ребенок меня увидел и говорит: «Папа-папа!» Малость смутило и рассмешило одновременно. Потом уже сказали, что он всех мужчин папой называет, только говорить научился и по гендерному признаку: мужчина - значит папа. Вообще, все истории проекта «Нужные деньги» трогательные и бьют в самое сердце, невозможно остаться равнодушным. Я старался избегать таких съемок, уехать на другое задание. Ну а если снимал, то еще пару дней ходил без настроения, понимая, что мое участие не изменит ситуацию. А если реально проект все же полноценно помогал кому-то, то гордость за приобщение к этому делу присутствовала.

2. Самый лучший опыт дает жизнь, а жизни газете я отдал 15 лет. И уже непонятно: или газета научила, или жизнь. Работа в газете была всегда в цейтноте, и даже если у тебя ничего не получается, ты все равно должен это сделать. Хочешь - не хочешь, но в среду принеси на стол редактору. Работали и в выходные, и по вечерам. На новом месте такого не требуется, и сейчас порой кажется, что я делаю что-то не то, не приношу пользу обществу, что ли. Из-за этого - некий диссонанс в душе.

3. СМИ как не влияли на политику, так и не влияют. Площадкой для обсуждения они могут быть условно: власть все равно делает по-своему, а в определенный момент, может просто заставить замолчать СМИ. Причем тотально, как это было при январских событиях. Да, местные власти могут поиграть в вовлеченность СМИ при решении каких-либо коммунальных городских проблем. Но, когда дело касается экономики или политики, решение принимается, удобное власти. Это возможно переломить, когда СМИ ведет журналистские расследования, выявляет факты коррупции, что бьет конкретно в политика (чиновника). Здесь, да, СМИ - это сила. Но таких СМИ в Казахстане осталось совсем мало. Я рад, что «НГ» - одна из таких газет и публикует расследования, не опасаясь остаться без бюджетных вливаний по тендерам, в которых просто не участвует.

Март 2004 года. Мужчины «НГ» готовят статью к Международному женскому дню

Проект «Засада», март 2004 года - диверсант в Костанае. В главной роли - Руслан Ильясов

Ноябрь 2003 года. Корреспонденты «НГ» Руслан Ильясов и Булут Мустафин вступили во все партии сразу

Проект «Засада», осень 2003 года. Собираем пепел у курильщиков. Справа - Евгений Сотников, тогда - диджей на областном радио

Август 2009 года. День рождения КДП на базе «Золотая рыбка». Корреспонденты «НГ» блеснули умами))

9 июня 2009 года. Четверг. Перед планеркой Ольга Горай, Галина Каткова и Дилара Аронова читают отзывы экспертов

22 августа 2011 года. Отмечаем день фирмы на «Джайляу»

Проект «Засада», осень 2004 год - уличные художники